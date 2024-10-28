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Правящая партия Грузии получила 89 из 150 мест в парламенте
Партия «Грузинская мечта» заняла 89 из 150 мест в парламенте на выборах в парламент Грузии
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заняла 89 из 150 мест в парламенте, что позволяет ей сохранять контроль над законодательным органом и продолжать политическую деятельность.
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» получила по итогам парламентских выборов 89 депутатских мандатов из 150, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на брифинге, сообщает ТАСС.
Папуашвили подчеркнул, что парламент, несмотря на заявления оппозиции, будет легитимным органом. «Очень даже легитимным будет. Парламент собирается и 76 голосами признает полномочия 150 депутатов. «Грузинской мечте», по этим данным, если не ошибаюсь, полагается 89 мандатов. Так что, как и в 2020 году, парламент Грузии соберется, признает полномочия, продолжит работать как надо», – отметил он.
Председатель также прокомментировал утверждения оппозиции о том, что парламент якобы не будет легитимным. Он заявил, что эти утверждения являются ложными и что парламент продолжит свою работу в полном объеме в соответствии с законодательством.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не допустит «подрыва конституционного строя» после непризнания оппозицией выборов в парламент.
Президент Саломе Зурабишвили называла выборы «нелегитимными» в случае победы правящей «Грузинской мечты», что, по мнению эксперта Петрэ Мамрадзе, поставило ее в безвыходное положение.