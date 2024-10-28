Нефть подешевела почти на 4,5%

Мировые цены на нефть в начале недели снизились почти на 4,5%

Tекст: Мария Иванова

Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.47 снижается на 4,39%, до 72,32 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на WTI – на 4,57%, до 68,5 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что ранее в ходе торгов стоимость Brent опускалась ниже 72 долларов за баррель.

Напомним, в ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки 1 октября. В операции участвовали более 100 истребителей.

Канал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями, не распространяясь на ядерные и нефтяные объекты.

«Ответные меры Израиля были восприняты как недостаточно убедительные... Макроэкономические реалии, связанные с Китаем, снова возьмут верх над ситуацией, чтобы подтолкнуть нефтяные цены к снижению», – цитирует Bloomberg руководителя исследовательской группы Onyx Capital Group Гарри Чилингуириана.