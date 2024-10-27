Израиль предъявил Ирану превосходство в ударной мощи

Tекст: Евгений Поздняков

Атака Израиля по Ирану парализовала возможности республики производить вооружения, пишет Axios. По данным издания, Тель-Авиву удалось поразить 12 объектов, используемых для производства твердого топлива. Именно оно применялось Тегераном в качестве составного компонента баллистических ракет, с помощью которых осуществлялись обстрелы еврейского государства.

Отмечается, что Иран все еще сохраняет большие запасы вооружений. Но поскольку восстановление утраченных мощностей может потребовать «не менее года», это событие серьезно скажется на военных возможностях Тегерана. Кроме того, газета сообщает об уничтожении четырех батарей зенитно-ракетного комплекса С-300.

По оценке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, удар оказался «точным и мощным». По его словам, оборонительному потенциалу Ирана был нанесен значительный ущерб. Однако в самой Исламской республике итоги действий Тель-Авива оцениваются совершенно иначе.

Так, газета ShafaqNA сообщает, что ядерные объекты Ирана не пострадали в ходе израильской атаки. Информацию подтверждает и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он также призвал стороны конфликта к осторожности, указав на недопустимость создания угроз безопасности в атомной сфере.

При этом объекты, принадлежащие Корпусу стражей исламской революции (КСИР), на западе Тегерана также не пострадали. По сообщению агентства Tasnim, звуки взрывов в этом районе были связаны с работой систем ПВО. В целом ущерб от действий Израиля в республике оценивается как «ограниченный».

Однако The New York Times пишет, что ряд иранских чиновников признают высокую эффективность атаки Тель-Авива. По их словам, еврейскому государству удалось поразить несколько объектов ПВО, которые располагаются неподалеку от зданий нефтеперерабатывающей промышленности. Хамид Хоссейни, член Ирано-иракской торговой палаты заявил, что таким образом Израиль послал Тегерану «четкий сигнал».

Напомним, обстрел Ирана произошел в ночь на 26 октября. По данным The Wall Street Journal, всего Тель-Авив задействовал более 100 самолетов, среди которых были и истребители F-35. Обстрел проходил в три этапа: первый был направлен против средств противоракетной обороны, следующие два ставили своей целью поражение военных баз и предприятий по производству боеприпасов и беспилотников.

Иран уже заявил о том, что республика оставляет за собой право на «законный и легитимный ответ в надлежащее время». В стране также задумались об изменении ядерной доктрины. Произошедшее разделило мнение международного сообщества надвое. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сочувствие Тегерану в связи с атакой Израиля, пишет AnadoluAjansi.

Однако, по данным Financial Times, администрация президента США Джо Байдена уже угрожает Ирану некими «последствиями» в случае, если Тегеран ответит на удар Тель-Авива. Подчеркивается, что Вашингтон намерен «защищать и поддерживать» еврейское государство в рамках противостояния с Исламской республикой.

«Оценить реальный ущерб, причиненный Израилем Ирану, в настоящий момент невозможно. Имеются различные трактовки результатов атаки. Пока на Западе говорят о мощнейшем уроне Исламской республике, в Тегеране рапортуют о минимальных убытках после обстрела. Тем не менее, по моему мнению, еврейскому государству удалось достаточно сильно навредить своему стратегическому противнику», – отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

«Удар пришелся на военные объекты. В первую очередь Израиль стремился уничтожить системы ПВО Ирана. Таким образом Тель-Авив пытался сократить возможности Тегерана оборонять собственную ядерную и энергетическую инфраструктуру. Кроме того, удалось обстрелять и заводы, производящие твердое топливо для баллистических ракет», – говорит он.

«В оппозиционной прессе Ирана сообщают, что местные СМИ получили указание от правительства: не акцентировать внимания на последствиях израильского обстрела. Вполне вероятно, что данная информация правдива. Возможно, что удары, инициированные Тель-Авивом, значительно ослабят потенциал армии Тегерана», – считает собеседник.

«Поражение систем ПВО также можно считать намеком

на то, что в случае ответа со стороны Исламской республики, новый обстрел окажется более чувствительным. Еврейское государство продемонстрировало готовность использовать максимальный военный потенциал в рамках противостояния с Ираном. Это ставит Тегеран в крайне трудное положение», – говорит эксперт.

«Жители страны могут ожидать от руководства решительных ответных мер, но ситуация на Ближнем Востоке крайне трудна. Не думаю, что в этот раз Иран готов к нанесению удара по территории Израиля. Обе страны не хотят полномасштабной войны. Однако накал региональных страстей вынуждает их играть на повышение ставок», – акцентирует он.

«Однако в настоящий момент Тегеран переживает крайне сложные времена. В государстве тяжелая экономическая ситуация. Девальвация риала достигла рекордных темпов. Сохраняются и социальные противоречия. Эти факторы не позволяют республике провоцировать начало войны с Тель-Авивом. Поэтому власти ограничатся мощным пропагандистским обличением еврейского государства», – полагает собеседник.

«К тому же Израиль нанес значительные удары по ХАМАС и «Хезболле». Организации находятся на закате своей истории. Их руководство практически полностью ликвидировано. Между тем движения напрямую ассоциировались с Ираном. Потеряв столь важный актив, Тегеран также чувствует себя менее уверенно в противостоянии с Тель-Авивом», – рассуждает Сажин.

Израиль решил не давать Исламской республике повода к нанесению ответного удара,

считает Яков Кедми, экс-руководитель спецслужбы «Натив». «Мы намеренно замалчиваем итоги налета на Иран. Таким образом еврейское государство рассчитывает не подпитывать общественное недовольство в этой стране», – говорит он.

«Тегеран нам подыгрывает: власти не подтверждают значительного ущерба. Подобным поведением они хотят протолкнуть среди населения идею, что отвечать на обстрел не нужно. Тель-Авив наглядно показал республике свои возможности. Наши самолеты беспрепятственно парили в воздухе над иранской территорией», – отмечает собеседник.

«И в этом и заключалась задача Израиля: продемонстрировать Ирану факт, что его ударная мощь значительно превосходит возможности Тегерана. На мой взгляд, иранское руководство этот урок усвоило. Поэтому ответных мер не последует. Результаты же об итогах налета преимущественно сообщают американские издания», – поясняет эксперт.

«Для нас это, скорее, играет в минус. Но запретить писать материалы на данную тему журналистам из Штатов Тель-Авив, конечно, не может. Что касается самой атаки, то по известным нам данным, она продолжалась несколько часов. Израиль использовал широкий комплекс вооружений: истребители, дроны, самолеты поддержки», – рассказывает он.

«Судя по всему, нам удалось нанести существенный ущерб иранской ПВО. В системе страны были пробиты бреши, залатать которые в ближайшее время не получится. Таким образом, угрозы для Тегерана в случае новой атаки в разы возросли. Не думаю, что при таком раскладе страна попытается реализовать новый обстрел еврейского государства», – заключил Кедми.