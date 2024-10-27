Харрис увеличила отрыв от Трампа по опросу ABC

Камала Харрис набрала 51% среди вероятных избирателей против 47% у Трампа

Tекст: Ольга Иванова

Опрос также выявил, что среди всех зарегистрированных избирателей разрыв между кандидатами составляет всего 2 процентных пункта, 49% поддерживают Харрис и 47% – Трампа. В опросе подчеркивается, что явка избирателей будет иметь ключевое значение, так как некоторые группы, поддерживающие Харрис, проявляют большую склонность к участию в выборах, сообщает РИА «Новости».

По определенным вопросам на повестке дня Трампу зарегистрированные избиратели больше доверяют в сфере экономики, борьбы с инфляцией и конфликта на Ближнем Востоке. Харрис же получает большее доверие по правам на аборты, здравоохранению и защите американской демократии.

Опрос проводился онлайн с 18 по 22 октября среди случайной выборки из 2808 человек. Погрешность составляет 2 процентных пункта для зарегистрированных избирателей, 2.5 процентных пункта для вероятных избирателей и 5.5 процентных пункта для семи колеблющихся штатов, которые могут повлиять на исход выборов.

Выборы президента США назначены на 5 ноября.

Ранее опрос Emerson College показал, что за десять дней до президентских выборов в США Дональд Трамп и Камала Харрис сравнялись по уровню поддержки избирателей. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что если кандидат от Демократической партии Камала Харрис станет президентом, американцы увидят, как их детей отправляют воевать в страну, о которой они «даже никогда не слышали».

