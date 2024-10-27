  • Новость часаЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах
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    Израиль предъявил Ирану превосходство в ударной мощи
    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием
    Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов
    Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    В Курской области отбиты восемь контратак ВСУ
    Ермак выразил уверенность в поддержке США Украины при победе Трампа
    Западные СМИ сочли победу «Грузинской мечты» на выборах неубедительной
    Нетаньяху заявил об ущербе оборонительному потенциалу Ирана от удара Израиля
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии начинается самое интересное

    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    4 комментария
    27 октября 2024, 19:20 • Новости дня

    Харрис увеличила отрыв от Трампа по опросу ABC

    Камала Харрис набрала 51% среди вероятных избирателей против 47% у Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис улучшила свои позиции в президентской гонке, набрав 51% голосов вероятных избирателей, тогда как ее конкурент от республиканцев Дональд Трамп получил 47%, согласно последнему опросу ABC и Ipsos.

    Опрос также выявил, что среди всех зарегистрированных избирателей разрыв между кандидатами составляет всего 2 процентных пункта, 49% поддерживают Харрис и 47% – Трампа. В опросе подчеркивается, что явка избирателей будет иметь ключевое значение, так как некоторые группы, поддерживающие Харрис, проявляют большую склонность к участию в выборах, сообщает РИА «Новости».

    По определенным вопросам на повестке дня Трампу зарегистрированные избиратели больше доверяют в сфере экономики, борьбы с инфляцией и конфликта на Ближнем Востоке. Харрис же получает большее доверие по правам на аборты, здравоохранению и защите американской демократии.

    Опрос проводился онлайн с 18 по 22 октября среди случайной выборки из 2808 человек. Погрешность составляет 2 процентных пункта для зарегистрированных избирателей, 2.5 процентных пункта для вероятных избирателей и 5.5 процентных пункта для семи колеблющихся штатов, которые могут повлиять на исход выборов.

    Выборы президента США назначены на 5 ноября.

    Ранее опрос Emerson College показал, что за десять дней до президентских выборов в США Дональд Трамп и Камала Харрис сравнялись по уровню поддержки избирателей. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что если кандидат от Демократической партии Камала Харрис станет президентом, американцы увидят, как их детей отправляют воевать в страну, о которой они «даже никогда не слышали».

    26 октября 2024, 20:46 • Новости дня
    Депутат Парфенов отказался комментировать видео с эскортницей в кабинете
    Депутат Парфенов отказался комментировать видео с эскортницей в кабинете
    @ Алексей Белкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат КПРФ Денис Парфенов не стал комментировать видео, где он предположительно развлекается с девушкой легкого поведения в кабинете Госдумы.

    Депутат от КПРФ Денис Парфенов отказался комментировать скандальное видео, появившееся в Сети в сентябре. На кадрах ролика человек, очень на Парфенова, развлекается с девушкой легкого поведения в кабинете, передает канал «360».

    Парфенов заявил, что в его партии не принято комментировать «домыслы и измышления». Такое заявление он сделал после пленума ЦК КПРФ, отказавшись также отвечать на вопросы журналистов о своей готовности сдать мандат.

    В Сети появилось видео, на котором были запечатлены ласки между девушкой и мужчиной, внешне похожим на депутата КПРФ Парфенова, в рабочем кабинете. Предполагается, что девушка могла работать проституткой. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов выразил недовольство журналистами, обсуждающими этот скандал.

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    26 октября 2024, 21:26 • Новости дня
    Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке

    Shot: Российские военные ворвались в Селидово на горящем танке

    Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие 80-го гвардейского танкового полка ворвались на горящем танке в Селидово в ДНР, под контроль взято 80% территории города, сообщили волонтеры «Народного фронта».

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Shot, видно, как танк с пылающими катками несется по дороге, подпрыгивая на ухабах. Российский военнослужащий сидит на броне, пишет «Российская газета».

    «Огненный прорыв» с южной стороны города совершили бойцы 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка, сообщили волонтеры «Народного фронта». Силы полка контролируют уже 80% территории Селидово. Основные боевые действия происходят в центре города, формирования ВСУ отступили на северо-запад.

    Ранее сообщалось, что российские военные вошли в центр города Селидово, в западной части населенного пункта сохраняется присутствие ВСУ.

    Между тем, украинская армия пытается прорваться из Селидово в ДНР, теряя при этом большое число бойцов.

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    27 октября 2024, 11:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    27 октября 2024, 11:04 • Новости дня
    Заместителя британского посла в Москве госпитализировали

    Заместителя посла Британии в России Томаса Додда госпитализировали в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве госпитализировали заместителя посла Великобритании Томаса Додда из-за компрессионного стеноза чревного ствола, его состояние стабильное.

    Заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда госпитализировали в Москве, сообщает «Лента.RU». По данным источника, Додд почувствовал недомогание рано утром, после чего был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него компрессионный стеноз чревного ствола.

    В настоящее время дипломат находится на обследовании, и его состояние оценивается как стабильное. Представители больницы заверили, что здоровью и жизни Томаса Додда ничего не угрожает. Дополнительные подробности о его состоянии и лечении пока не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос.

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    27 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием

    Путин выразил надежду, что Запад услышал его предупреждения о возможных ударах

    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием
    @ Максим Богодвид/brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину выразил надежду на то, что Запад воспринял его предупреждение о том, что нанесение дальнобойных ударов вглубь России будет означать прямое участие НАТО в военных действиях против РФ, и подчеркнул, что это требует ответных мер.

    Он выразил надежду на то, что на Западе услышали предупреждения о том, что разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории России будет означать прямое участие НАТО в конфликте с Россией, передает РИА «Новости». «Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», – сказал Путин.

    Путин также заявил, что происходящее на Украине осуществляется руками натовских офицеров. «Дело ведь не в том, что разрешат или не разрешат кому-то применять это оружие против России. Я уже говорил об этом и в своём самом первом заявлении... Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину, видео выложено в телеграм-канале журналиста.

    Президент отметил, что могут делать только специалисты стран НАТО, потому что для этого нужна космическая разведка, которой у Украины нет, нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полётные задания и »целый ряд других манипуляций совершать«.

    «Это самостоятельно украинская армия делать не может... Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет. Вот в этом вопрос», – добавил Путин..

    Кроме того, президент подчеркнул, что Минобороны РФ рассматривает различные варианты ответа на возможные удары по территории России дальнобойным западным оружием. «Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», – добавил он. Видеозаписи этих заявлений опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подтвердил отказ США поставлять Киеву дальнобойное оружие, несмотря на просьбы Украины. Пентагон ранее заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России, объясняя это рисками эскалации конфликта.

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    26 октября 2024, 19:30 • Новости дня
    Захарова заявила о решительном ответе на схему ЕС по передаче российских активов

    Захарова заявила о решительном ответе Москвы на «мошенническую схему» ЕС по передаче российских активов Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины, заявила представитель МИД Мария Захарова, подчеркнув, что это приведет к утрате доверия в ЕС.

    Как следует из комментария Захаровой на сайте МИД России, «вся возня вокруг незаконно присвоенных российских средств приведет только к окончательной утрате остатков доверия в мире к ЕС как торгово-экономическому и инвестиционному партнеру».

    Она отметила, что это также приведет «к дальнейшему долговому закабалению будущих поколений жителей Украины».

    «Впрочем, обворовывать целые страны и континенты коллективному Западу не привыкать. Методы меняются, но суть, как и столетия назад, остается прежней», – добавила Захарова.

    Дипломат также назвала эти действия «очередной мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности» и добавила, что ЕС совместно с США и другими партнерами разработал ее для компенсации расходов на финансирование киевского режима.

    Ранее лидеры стран G7 и главы минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, при этом основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва уже предпринимает ответные шаги в ответ на действия Запада по использованию доходов от этих активов.

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    26 октября 2024, 21:41 • Новости дня
    «Грузинская мечта» заявила о победе на выборах

    Генсек «Грузинской мечты» Каладзе заявил о победе правящей партии Грузии

    Tекст: Вера Басилая

    Генсекретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе объявил о победе своей партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных.

    Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил о победе партии на парламентских выборах. В своем выступлении он азаявил о важности этой победы для национальных интересов страны. передает РИА «Новости».

    Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили сообщил, что парламентские выборы состоялись в мирной и спокойной обстановке, передает ТАСС.

    В выборах приняли участие 18 партий. По предварительным данным, на 97,48% участков правящая партия получила 52,98% голосов, что позволяет ей единолично сформировать правительство.

    Каладзе также отметил, что оппозиционные партии в Грузии, по его словам, «не пользуются поддержкой народа» и не имеют возможностей устроить в стране переворот. «Если кто-то посмеет сделать противозаконные шаги, со стороны государства последует очень жесткая реакция», – добавил он.

    В парламент также проходят «Коалиция за перемены» с 11,2% голосов, «Единство – Национальное движение» с 9,83%, «Сильная Грузия» с 9,02% и партия «Гахария за Грузию» с 8,22%.

    Остальные партии не преодолели пятипроцентный избирательный барьер.

    Ранее ЦИК Грузии сообщил, что партия «Грузинская мечта» после подсчета данных с 97% участков получила 52,99% голосов на выборах.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом».

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    27 октября 2024, 12:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Центр» освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Кроме того, поражены живая сила и техника пяти украинских бригад в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Также российские бойцы отразили 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии.

    В боях с Центральной группировкой ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, танк, два БТР Viking, БМП, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», четыре гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Северная группировка на Харьковском направлении поразила формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 113-й и 116-й бригад теробороны в районах Мелового, Волчанска и Терновой Харьковской области.

    Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Бойцы группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах Петропавловки, Новоосинова, Берестового, Песчаного, Колесниковки, Загрызова Харьковской области, Надии, Новоегоровки ЛНР, Тернов ДНР и Серебрянского лесничества.

    Кроме того, они отразили четыре контратаки штурмовых групп 28-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, БТР М113, три пикапа, гаубицы М114 и М198, гаубица Д-30 и орудие М119. Уничтожены станция РЭБ «Мандат М» и склад боеприпасов.

    Южная группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника. Поражены формирования 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка ДНР. Кроме того, бойцы группировки «Юг» отразили контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ.

    Украинская армия потеряла до 720 военнослужащих, БТР М113, 11 автомобилей, две М777 и гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», установку «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30. Также уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс «ieMHR» и три полевых склада боеприпасов.

    Военнослужащие Восточной группировки улучшили положение по переднему краю, поразили формирования 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах Макаровки и Октября ДНР, а также отразили контратаку украинских штурмовиков 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, БТР М113, две бронемашины, семь автомобилей, гаубицу М777, два орудия Д-20 и две станции РЭБ «Анклав-Н», уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику пяти украинских бригад в районах Жеребянок, Новоданиловки Запорожской области, Антоновки, Токаревки и Львова Херсонской области. Потери противника составили свыше 80 военнослужащих, два автомобиля и два 152-мм орудия Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

    Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склады боеприпасов и горючего, а также поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения дронов, пункты временной дислокации, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 134 районах.

    ПВО сбила три снаряда HIMARS, авиабомбу Hammer, переделанную для стрельбы по наземным целям ракету С-200 и 172 БПЛА.

    Всего с начала СВО уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 565 беспилотников, 584 ЗРК, 18 887 танков и других бронемашин, 1480 РСЗО, 16 837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 654 единицы спецтехники.

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    27 октября 2024, 14:21 • Новости дня
    Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов в парламент
    Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов в парламент
    @ Martin Pedaja/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Лидеры трех из четырех оппозиционных партий, которые преодолели барьер в пять процентов и попали в парламент Грузии по итогам выборов 26 октября, но отказались признать их легитимность, прибыли на консультации к президенту Саломе Зурабишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В консультациях по планам организации протестов не участвует лидер получившей более восьми процентов партии «За Грузию», бывший премьер-министр Георгий Гахария.

    Также к президенту Зурабишвили прибыли главы ведущих неправительственных организаций Грузии, которые резко критикуют власти.

    Ранее в «Грузинской мечте» заявили о том, что нет никакого пространства для манипуляций итогами голосования, а ресурса на революцию у радикалов нет.

    Зурабишвили обещает выступить с заявлением в 21.00 (20.00 мск).

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

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    26 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    Стримершу Голубку задержали за плевок в изображение монумента «Родина-мать зовет!»

    Tекст: Вера Басилая

    Известная треш-стримерша из Орла Вера Егоренкова (Голубка) была задержана после плевка в изображение монумента «Родина-мать зовет!», сообщили в правоохранительных органах.

    Вера Егоренкова, более известная как треш-стримерша Голубка, была задержана в Орле. Против нее возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России. Инцидент произошел во время одного из ее прямых эфиров, когда она плюнула в изображение монумента «Родина-мать зовет!», передает RT .

    Помимо этого поступка, Голубка также известна тем, что в своих эфирах выполняет различные задания за деньги и распространяет порнографический контент.

    Ранее жителя Башкирии осудили за призыв «прикрыть» монумент «Родина-мать зовет!».

    В Волгограде в июле прошлого года завели уголовное дело против девушки из Самары за видео, на котором она выбрала ракурс, будто дотягивается до груди монумента «Родина-мать».

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    27 октября 2024, 07:58 • Новости дня
    «Грузинская мечта» набрала 54% голосов на парламентских выборах в Грузии
    «Грузинская мечта» набрала 54% голосов на парламентских выборах в Грузии
    @ Aleksey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получает 54,2% голосов на парламентских выборах, сообщил ЦИК Грузии.

    Барьер в 5% голосов также преодолели основные оппозиционные партии, которые вместе получили около 37% голосов: «Единство – Национальное движение» – около 10%, «Коалиция за перемены» – около 11%, «Сильная Грузия» – около 8,7%, «За Грузию» – около 7,7% – передает РИА «Новости».

    Напомним, ЦИК Грузии публикует результаты ручного пересчета голосов – посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы. В 2024 году парламентские выборы впервые прошли по системе электронного голосования.

    «Грузинская мечта» заявила о победе на выборах. Оппозиция отказалась признавать результаты парламентских выборов и объявила о массовых протестах с воскресенья.

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    26 октября 2024, 19:44 • Новости дня
    Медведев пообещал «российский салют» на заводе Rheinmetall на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с нетерпением ждет праздничного российского салюта прямо на новом заводе Rheinmetall на Украине, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев предупредил, что Россия готовит ответ на запуск немецким концерном Rheinmetall военного завода на Украине.

    «Мы с нетерпением ждем праздничного салюта прямо на производстве», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    В качестве иллюстрации зампред Совбеза прикрепил к своему посту видео со взрывом неизвестного объекта.

    Ранее Германия открыла первый из четырех оборонных заводов Rheinmetall на Украине для производства боевых машин Lynx.

    Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина будет продолжать усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта.

    Напомним, что германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин.

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    27 октября 2024, 03:52 • Новости дня
    Депутат Рады призвал к переговорам с Россией

    Депутат Рады Шевченко предложил Киеву начать переговоры с Москвой

    Депутат Рады призвал к переговорам с Россией
    @ Телеканал ОНТ/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украине нужно скорее начать переговоры с Россией, от этого зависит формулировка выгодных условий для Киева, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

    «Чем раньше они начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия этих переговоров для Украины», – приводит слова Шевченко РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что переговоры неминуемы, и выразил мнение, что для достижения наилучших условий необходимы две ключевые основы.

    Первая основа, по его мнению, заключается в необходимости наличия баланса интересов у сторон. Шевченко указал, что это не должно быть договором, навязывающим одной из сторон лишь права, а другой – обязанности, что он назвал «капитуляцией».

    Второй основой для успешного мирного договора Шевченко считает «субъективное восприятие лиц» в отношении друг друга. Он объяснил, что это не связано с доверием, а скорее с «контактом» менталитетов и тем, как стороны воспринимают и характеризуют различные явления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что рассуждать о возможности договориться с Украиной пока рано из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС он выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, если они будут учитывать реалии на земле.

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что взаимный отказ Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре может поспособствовать деэскалации. «Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», – добавил он.

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    26 октября 2024, 22:19 • Новости дня
    Правящая партия Грузии заявила о неспособности оппозиции устроить революцию

    Генсек «Грузинской мечты» Каладзе заявил об отсутствии у грузинской оппозиции поддержки для революции

    Tекст: Антон Антонов

    Грузинская оппозиция не имеет поддержки народа для организации переворота или революции, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    «У оппозиции нет возможностей устроить в стране переворот или революцию», – приводит слова Каладзе ТАСС.

    Каладзе отметил, что успешный переворот возможен только при наличии широкой общественной поддержки. По его словам, сегодняшняя оппозиция, которую он назвал «радикальной группировкой», уже побеждена.

    Мэр Тбилиси также предупредил, что если кто-то из оппозиции осмелится на противозаконные действия, государство отреагирует очень жестко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каладзе объявил о победе своей партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных. По предварительным данным, на 97,48% участков правящая партия получила 52,98% голосов, что позволяет ей единолично сформировать правительство.

    Также сообщалось, что грузинская радикальная оппозиция готова признать объявленные ЦИК итоги выборов в парламент 26 октября только в случае собственной победы. Ожидается, что оппозиция в случае поражения попробует организовать майдан при поддержке Запада.

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    27 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о народном выборе мира и европейского будущего

    Премьер Грузии Кобахидзе заявил о народном выборе мира и европейского будущего

    Премьер Грузии заявил о народном выборе мира и европейского будущего
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в воскресенье, подводя итоги выборов в парламент 26 октября, заявил о «впечатляющей победе» «Грузинской мечты», которая набрала 54% голосов и сохранила власть на четыре года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «грузинский народ выбрал мир и ясное европейское будущее».

    Кобахидзе сказал, что «попытки оппозиции выступить против конституционного строя обречены».

    «У оппозиции нет ресурса, парламент начнет работу и утвердит правительство», – сказал он.

    Оппозиция заявила, что не примет итогов выборов и выйдет на улицу.

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах.

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    26 октября 2024, 21:38 • Новости дня
    Захарова объяснила закон о найме иностранцев в ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, позволяющий иностранным гражданам занимать офицерские должности в ВСУ, чтобы они активнее добивали украинцев, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, принятый Верховной Радой, который разрешает нанимать иностранцев на офицерские должности в Вооруженные силы Украины.

    Этот шаг, как ожидается, позволит увеличить количество командиров, не имеющих украинского гражданства, в структурах ВСУ.

    По мнению Марии Захаровой, такая мера может способствовать более активным действиям иностранных командиров на фронте.

    Она убеждена, что подобная инициатива не соответствует интересам украинского народа и ставит под сомнением мотивы, лежащие в основе таких решений.

    «Чтобы иностранные командиры активнее добивали украинцев, кидая на мясные штурмы. А то вдруг украинец украинца пожалеет, на верную смерть не пошлет. Зеленскому не за это платят», – заметила представитель МИД в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине приняли закон, позволяющий иностранцам занимать офицерские посты в ВСУ.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за высокого риска участия в боевых действиях.

    Житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.



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