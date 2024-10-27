Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.2 комментария
Харрис увеличила отрыв от Трампа по опросу ABC
Камала Харрис набрала 51% среди вероятных избирателей против 47% у Трампа
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис улучшила свои позиции в президентской гонке, набрав 51% голосов вероятных избирателей, тогда как ее конкурент от республиканцев Дональд Трамп получил 47%, согласно последнему опросу ABC и Ipsos.
Опрос также выявил, что среди всех зарегистрированных избирателей разрыв между кандидатами составляет всего 2 процентных пункта, 49% поддерживают Харрис и 47% – Трампа. В опросе подчеркивается, что явка избирателей будет иметь ключевое значение, так как некоторые группы, поддерживающие Харрис, проявляют большую склонность к участию в выборах, сообщает РИА «Новости».
По определенным вопросам на повестке дня Трампу зарегистрированные избиратели больше доверяют в сфере экономики, борьбы с инфляцией и конфликта на Ближнем Востоке. Харрис же получает большее доверие по правам на аборты, здравоохранению и защите американской демократии.
Опрос проводился онлайн с 18 по 22 октября среди случайной выборки из 2808 человек. Погрешность составляет 2 процентных пункта для зарегистрированных избирателей, 2.5 процентных пункта для вероятных избирателей и 5.5 процентных пункта для семи колеблющихся штатов, которые могут повлиять на исход выборов.
Выборы президента США назначены на 5 ноября.
Ранее опрос Emerson College показал, что за десять дней до президентских выборов в США Дональд Трамп и Камала Харрис сравнялись по уровню поддержки избирателей. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что если кандидат от Демократической партии Камала Харрис станет президентом, американцы увидят, как их детей отправляют воевать в страну, о которой они «даже никогда не слышали».