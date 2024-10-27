Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.2 комментария
Правящая партия Грузии получила 13,3% голосов на выборах за рубежом
ЦИК Грузии: «Грузинская мечта» набрала 13,3% за рубежом на выборах
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» получила 13,3% голосов на парламентских выборах за рубежом, свидетельствуют данные, подсчитанные с 67 участков, сообщает ЦИК.
По данным ЦИК, эта цифра основана на результатах подсчета голосов с 67 избирательных участков, где «Грузинская мечта» получила более 4,5 тыс. голосов. В то же время оппозиционные партии суммарно набрали около 77% голосов, сообщает РИА «Новости».
Ситуация с двумя дополнительными участками остается нерешенной. По словам председателя ЦИК Георгия Каландаришвили, результаты с одного избирательного участка в Марнеули были аннулированы, а по участку в Душети еще не получен протокол с итогами голосования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.