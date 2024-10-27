Украинские войска оставили позиции в Горняке ДНР из-за больших потерь на фронте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска оставили большую часть своих позиций в Горняке на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. В силовых структурах сообщили, что это связано с большими потерями, понесенными ВСУ на данном участке фронта.

«Большая часть позиций в Горняке противником оставлена. Потери у них [ВСУ] большие – много потеряли как в городской черте, так и при попытке выхода из города», – отметили в силовых структурах.

В настоящее время сообщается о том, что в Горняке проводится зачистка оставшихся очагов сопротивления. Оборона украинских войск на этом участке фронта считается сломленной, добавили источники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, город Горняк в ДНР перешел под контроль России после успешной операции российских войск. Также сообщалось, что командование пыталось удержать батальон ВСУ в Горняке, угрожая расстрелом.