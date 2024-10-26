Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?4 комментария
Военкор сообщил о переходе под контроль ВС России города Горняк в ДНР
Военкор Коц: Подразделения 114-й мотострелковой бригады заняли город Горняк в ДНР
Город Горняк в ДНР перешел под контроль России после успешной операции российских войск, сообщил военкор Александр Коц.
В своем Telegram-канале он указал, что подразделения 114-й мотострелковой бригады завершили операцию по освобождению Горняка.
Коц отметил, что российские военные водрузили флаг на здание в центре города, символизируя окончание операции. Оборона противника была прорвана, а крупные скопления живой силы противника подверглись атакам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска смогли продвинуться в районе Горняка на Украине благодаря отступлению частей ВСУ, которые оставили свои позиции под угрозой окружения и без подкрепления.