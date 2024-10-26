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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    4 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    11 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    12 комментариев
    26 октября 2024, 16:00 • Новости дня

    Военкор сообщил о переходе под контроль ВС России города Горняк в ДНР

    Военкор Коц: Подразделения 114-й мотострелковой бригады заняли город Горняк в ДНР

    Военкор сообщил о переходе под контроль ВС России города Горняк в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Город Горняк в ДНР перешел под контроль России после успешной операции российских войск, сообщил военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале он указал, что подразделения 114-й мотострелковой бригады завершили операцию по освобождению Горняка.

    Коц отметил, что российские военные водрузили флаг на здание в центре города, символизируя окончание операции. Оборона противника была прорвана, а крупные скопления живой силы противника подверглись атакам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска смогли продвинуться в районе Горняка на Украине благодаря отступлению частей ВСУ, которые оставили свои позиции под угрозой окружения и без подкрепления.

    26 октября 2024, 09:34 • Новости дня
    Электроника беспилотника RQ-20 Puma США оказалась в распоряжении России
    Электроника беспилотника RQ-20 Puma США оказалась в распоряжении России
    @ US Marines/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты получили в распоряжение электронику БПЛА RQ-20 Puma производства США, что позволяет изучить редкие образцы систем беспилотника.

    Электроника беспилотного летательного аппарата RQ-20 Puma, произведенного в США, попала в распоряжение российских специалистов, сообщает РИА «Новости».

    Инженер по противодействию БПЛА рассказал, что специалисты группы противодействия беспилотникам сумели посадить дрон RQ-20, сохранив его аппаратуру и электронику в целости.

    «Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника «птички» не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», – заявил он.

    В одном квадрате с RQ-20 в воздухе была замечена еще одна цель, которая была ликвидирована из стрелкового оружия. Специалист сообщил, что этот БПЛА, известный как «Баба Яга», оказался снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами. Он подчеркнул, что после осмотра были выявлены и эти компоненты, что представляет дополнительный интерес для изучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские снайперы сбили американский беспилотный летательный аппарат Puma и уничтожили почти 25 украинских солдат и наемников, пытавшихся его эвакуировать.

    Ранее сообщалось, что Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства и специалисты уже приступили к ее изучению, что может снизить эффективность использования данной системы ВСУ.

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    25 октября 2024, 19:36 • Новости дня
    Источник рассказал о потерях ВСУ при бегстве из Селидово

    Источник: ВСУ при попытке прорыва из Селидово теряют много солдат

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия пытается прорваться из Селидово в ДНР, но при этом теряет большое число бойцов, сообщил источник в силовых структурах в пятницу.

    ВСУ пытаются спасти остатки личного состава в Селидово на Покровском направлении, наращивая темпы бегства из города, сказал собеседник ТАСС.

    Однако при этом они теряют много людей. Военнослужащие ВСУ выходят из города группами, но попадают под огонь на простреливаемых дорогах.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВС России нарушили железнодорожную логистику ВСУ в районе Горняка и Селидово. Также сообщалось, что российские силы блокировали группировку ВСУ в Селидово. Пушилин отмечал, что российские военные могут взять город в охват.

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    26 октября 2024, 12:58 • Видео
    В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    26 октября 2024, 00:24 • Новости дня
    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС

    Небензя сообщил о подготовке Западом украинских диверсантов для атак на АЭС в России

    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС
    @ Пятый канал НОВОСТИ/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия располагает данными о подготовке западными спецслужбами украинских диверсантов для провокаций на российских атомных станциях, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MI6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России», – отметил Небензя.

    По словам дипломата, такие диверсионные группы тренировали для операций по подрыву линий электропередачи, соединяющих АЭС с российской энергосистемой, передает РИА «Новости».

    Небензя также указал на «неопровержимые доказательства» подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС, которое, по планам Украины, предусматривало «захват и минирование» станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что в октябре Россия запланировала два заседания в ООН по Украине: неформальное (по «формуле Арриа») 25 октября и заседание СБ ООН о поставках западного оружия на Украину 31 октября.

    Напомним,ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Помимо Курской АЭС, ВСУ неоднократно обстреливали и Запорожскую атомную станцию. В результате одной из атак загорелась градирня.

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    25 октября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    @ mil.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что действия 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота привели к успешному прорыву обороны ВСУ на Курском направлении.

    «Они как раз и совершили этот прорыв. Они как раз и создали условия, основные условия для этих успешных действий. Это именно 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота», – сказал Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Также президент сообщил, что командиры окруженных подразделений ВСУ скрывают от своих военнослужащих факт окружения. По его словам, основные силы ВСУ предпринимают попытки деблокировать эти подразделения, однако безуспешно. Российские бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления противника.

    Ранее Путин заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области. Он также сообщил, что на Курском направлении украинская армия потеряла до 26 тыс. военнослужащих за последние 30 дней, при этом около двух тысяч украинских военных были окружены в Курской области.

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    26 октября 2024, 12:38 • Новости дня
    Российские войска освободили Александрополь в ДНР
    Российские войска освободили Александрополь в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки в результате наступательных действий освободили в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты около Часова Яра, Звановки, Северска, Дачного, Веселого Гая и Курахово ДНР. Также была отражена контратака штурмовой группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 740 военнослужащих, две бронемашины, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М119 и британское 105-мм орудие L119. Был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 100-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии поблизости от Щербиновки, Дзержинска, Берестков и Клебан-Быка ДНР. Также отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, две бронемашины, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира», подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, что на этой неделе российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР.

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    26 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Пушилин показал кадры из освобожденного Украинска
    Пушилин показал кадры из освобожденного Украинска
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Глава ДНР Денис Пушилин посетил недавно освобожденный от ВСУ город Украинск и опубликовал видеообращение с кадрами города, отметив усилия российских подразделений.

    Пушилин посетил Украинск, который был недавно освобожден российскими войсками от Вооруженных сил Украины. Пушилин в своем Telegram-канале обнародовал видеообращение, в котором продемонстрировал кадры из города и особо подчеркнул усилия российских подразделений по освобождению населенного пункта.

    В обращении Пушилин отметил, что город Украинск был серьезно укреплен противником за предыдущие годы.


    Он заметил: «У наших подразделений стоит задача освобождать русскую землю Донбасса, они шаг за шагом, ценой неимоверных усилий, двигаются вперед».


    Об освобождении Украинска от ВСУ Министерство обороны России сообщило в конце сентября. Численность населения города, по словам Пушилина, составляет около 3 тыс. человек. Этот факт подчеркивает значимость освобождения для жителей региона и стабилизации обстановки.

    Накануне сообщалось, что российские военные

    вошли в центр города Селидово, хотя в западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ. Украинская армия

    пытается прорваться из Селидово в ДНР, но при этом теряет большое число бойцов.

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    25 октября 2024, 18:40 • Новости дня
    В Сызрани нашли школьницу, чье письмо было у погибшего бойца СВО

    Стало известно о найденной в Сызрани школьнице, написавшей письмо погибшему на СВО бойцу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Школьница из Сызрани, чье письмо нашли у погибшего на СВО бойца, рассказала, что писала его для поддержки солдата, чтобы он улыбнулся и почувствовал желание победить.

    Ученица сызранской школы рассказала, что написала это письмо два года назад, когда ей было 14 лет. Она надеялась, что ее слова смогут поднять настроение солдату и вызвать у него улыбку. В письме она нарисовала солдата с оружием и подписала рисунок словами «За Родину!», передает РИА «Новости».

    Погибшего бойца похоронили на Аллее Славы в Нижнекамске в апреле 2024 года. Родственники военнослужащего искали автора письма, чтобы выразить благодарность за поддержку. Девушка призналась, что подписалась именем подруги из-за стеснения, а позже перешла в другую школу, что затруднило ее поиски.

    Девушка также сообщила, что уже трижды писала письма участникам СВО и планирует продолжать эту традицию, участвуя в школьной акции «Письмо солдату». Она выразила готовность пообщаться с близкими погибшего, если будет такая возможность.

    Напомним, Владислав Савельев добровольно отправился в зону спецоперации на Украине осенью 2022 года и служил в составе штурмового отряда на передовых позициях. Военнослужащий погиб 3 ноября прошлого года в районе Авдеевки в ДНР. После его гибели при нем нашли сложенное письмо, написанное школьницей Ариной, в котором она выразила поддержку Владиславу и пожелала ему вернуться домой к близким.

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    26 октября 2024, 03:59 • Новости дня
    Страны G7 достигли соглашения по кредитам для Киева на 50 млрд долларов
    Страны G7 достигли соглашения по кредитам для Киева на 50 млрд долларов
    @ G7 Italy 2024/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран G7 и главы минфинов в совместных заявлениях сообщили, что достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.

    Указывается, что лидеры стран G7 «достигли консенсуса о том, как предоставить Украине около 50 млрд долларов в виде кредитов», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что кредиты будут погашаться за счет «чрезвычайных доходов, вытекающих из иммобилизации российских суверенных активов» от замороженных активов России, находящихся в юрисдикциях ЕС и, возможно, в других странах G7.

    Средства будут предоставляться в виде двусторонних кредитов, которые вступят в силу до 30 июня 2025 года. Кредиты «будут полностью выплачены в пользу Украины в период с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года частями, которые будут отражать срочные потребности Украины в финансировании».

    В заявлении G7 подчеркивается, что часть средств будет направлена на поддержку восстановления Украины, а также на удовлетворение ее срочных бюджетных и военных потребностей. Финансирование будет распределено по нескольким каналам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.

    Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 млрд евро после подписания меморандума о взаимопонимании, содержащего ряд условий, которые Киев должен будет выполнить.

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    26 октября 2024, 01:24 • Новости дня
    Названо число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей России в 2024 году

    Мирошник сообщил о 4,7 тыс. пострадавших от атак ВСУ мирных жителей в России в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    С начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали 4733 мирных жителя России, из них 718 погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Ранения получили еще 274 несовершеннолетних ребенка. 49 человек из них погибли и уже никогда не станут взрослыми», – сообщил Мирошник на неформальной встрече членов СБ ООН по «формуле Арриа», в которой принял участие в режиме онлайн.

    Мирошник подчеркнул, что Украина смогла провести «вылазку» в Курскую область только благодаря поддержке Запада. Он отметил, что Украина, не имея собственных спутников, получала разведывательную информацию и использовала технику и вооружение, предоставленные западными странами. По его словам, иностранные инструкторы также участвовали в этой операции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что в Курской области около 2 тыс. украинских военных взяты в окружение. Также он заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих.

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    26 октября 2024, 00:56 • Новости дня
    КНДР опровергла заявления США о корейских войсках в России

    Представитель КНДР Ил Ха Ким назвал «грязными маневрами» заявления США о корейских военных в России

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, являются «грязными маневрами», сказал первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким.

    На неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» Ил Ха Ким заявил, что США «и их ставленники» своими «грязными маневрами» хотят «замаскировать» собственные преступления и продлить кризис на Украине. Подчеркивается, что США «поставляют Украине все виды летального оружия, запрещенного международным правом, включая кассетные бомбы», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

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    26 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру аэродромов и места хранения ударных БПЛА ВСУ
    ВС России поразили инфраструктуру аэродромов и места хранения ударных БПЛА ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения ударных беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удар был нанесен по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 25 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34329 беспилотников, 584 ЗРК, 18877 танков и других бронемашин, 1480 боевых машин РСЗО, 16773 орудия полевой артиллерии и минометов, 27624 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили Александрополь в ДНР.

    Накануне ВС России также поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ.

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    25 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Орловской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Орловской области уничтожены украинские беспилотники, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

    «Еще пять вражеских БПЛА сбиты средствами ПВО над Орловской областью», – сообщил Клычков в Telegram. Он отметил, что «противник усилил давление на приграничные регионы», Орловская область почти каждый день подвергается атакам. «Но наши доблестные защитники надежно охраняют небо над Россией. Спасибо им за неустанный труд и героизм!» – заявил он.

    Минобороны России сообщало в Telegram, что около 20.20 мск над территорией Орловской области также был уничтожен БПЛА самолетного типа. Кроме того, два беспилотника сбили над Белгородской областью.

    Напомним, ведомство сообщало, что в период с 18.35 до 19.50 мск было уничтожено девять украинских дронов. Пять беспилотников были сбиты над Курской областью, четыре – над Орловской областью.

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    25 октября 2024, 23:45 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Три беспилотника вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую область, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Гладков в Telegram сообщил, что атакам подверглись села Головчино, Мокрая Орловка и Стригуны. Повреждены два частных домовладения и два легковых автомобиля, еще один автомобиль полностью сгорел.

    Напомним, Минобороны России сообщало об уничтожении БПЛА над БелгородскойОрловской и Курской областями.

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    26 октября 2024, 01:45 • Новости дня
    Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО обнаружили и сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз рассказал в Telegram, что в результате украинской террористической атаки никто не пострадал. Кроме того, Богомаз сообщил, что «разрушений нет». «Спасибо нашим защитникам!» – заявил губернатор.

    Напомним, украинские БПЛА также были сбиты над Белгородской, Орловской и Курской областями.

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    26 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    РКК нашел более 1 тыс. пропавших в Курской области

    РКК нашел 1088 пропавших в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Российский Красный Крест получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших в Курской области, из которых удалось найти 1088 человек, а также оказал гуманитарную помощь 96 тыс. жителей региона.

    Российский Красный Крест получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, как пишет РИА «Новости». Павел Савчук, председатель РКК, сообщил, что удалось найти 1088 человек. По его словам, поиск ведется через гуманитарные центры и с использованием данных из пунктов временного размещения и других организаций.

    Савчук отметил, что воссоединение семейных связей стало важной частью работы Красного Креста. Он подчеркнул, что РКК активно занимается этим направлением с 2022 года, и в связи с последними событиями в Курской области количество обращений значительно возросло. Для облегчения поиска существует специальная форма на сайте РКК и горячая линия.

    Ранее подразделения ВСУ предприняли наступление на территорию Курской области, которое было остановлено. По данным Минобороны, противник в ходе боевых действий потерял более 20 тыс. военных. Президент Владимир Путин заявлял об ответных мерах России на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» совместно с Российским Красным Крестом (РКК) организовали сбор средств для помощи семьям медработников, эвакуированных из курского приграничья. Сообщалось, что почти 26 тыс. жителей Курской области получили помощь от РКК.

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    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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