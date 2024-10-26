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Правящая партия Грузии заявила о неспособности оппозиции устроить революцию
Генсек «Грузинской мечты» Каладзе заявил об отсутствии у грузинской оппозиции поддержки для революции
Грузинская оппозиция не имеет поддержки народа для организации переворота или революции, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«У оппозиции нет возможностей устроить в стране переворот или революцию», – приводит слова Каладзе ТАСС.
Каладзе отметил, что успешный переворот возможен только при наличии широкой общественной поддержки. По его словам, сегодняшняя оппозиция, которую он назвал «радикальной группировкой», уже побеждена.
Мэр Тбилиси также предупредил, что если кто-то из оппозиции осмелится на противозаконные действия, государство отреагирует очень жестко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Каладзе объявил о победе своей партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных. По предварительным данным, на 97,48% участков правящая партия получила 52,98% голосов, что позволяет ей единолично сформировать правительство.
Также сообщалось, что грузинская радикальная оппозиция готова признать объявленные ЦИК итоги выборов в парламент 26 октября только в случае собственной победы. Ожидается, что оппозиция в случае поражения попробует организовать майдан при поддержке Запада.