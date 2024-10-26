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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    4 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    12 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    14 комментариев
    26 октября 2024, 22:19 • Новости дня

    Правящая партия Грузии заявила о неспособности оппозиции устроить революцию

    Генсек «Грузинской мечты» Каладзе заявил об отсутствии у грузинской оппозиции поддержки для революции

    Tекст: Антон Антонов

    Грузинская оппозиция не имеет поддержки народа для организации переворота или революции, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    «У оппозиции нет возможностей устроить в стране переворот или революцию», – приводит слова Каладзе ТАСС.

    Каладзе отметил, что успешный переворот возможен только при наличии широкой общественной поддержки. По его словам, сегодняшняя оппозиция, которую он назвал «радикальной группировкой», уже побеждена.

    Мэр Тбилиси также предупредил, что если кто-то из оппозиции осмелится на противозаконные действия, государство отреагирует очень жестко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каладзе объявил о победе своей партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных. По предварительным данным, на 97,48% участков правящая партия получила 52,98% голосов, что позволяет ей единолично сформировать правительство.

    Также сообщалось, что грузинская радикальная оппозиция готова признать объявленные ЦИК итоги выборов в парламент 26 октября только в случае собственной победы. Ожидается, что оппозиция в случае поражения попробует организовать майдан при поддержке Запада.

    26 октября 2024, 17:25 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил об «убедительной победе» на выборах
    Премьер Грузии заявил об «убедительной победе» на выборах
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков на выборах парламента заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    При этом он отметил, что, по предварительным данным, правящая партия еще не гарантировала конституционное большинство – 113 мандатов из 150 – и поэтому призвал сторонников мобилизоваться и явиться на выборы.

    Оппозиция при этом говорит о массовых инцидентах и о своей победе.

    Ираклий Кобахидзе сказал, что «у оппозиции не хватит чести признать масштабное поражение».

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, открыто поддерживающая оппозицию на выборах в парламент 26 октября, пожаловалась, что не может дозвониться до руководящего состава МВД страны и высказаться по ряду инцидентов на участках.

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    25 октября 2024, 21:25 • Новости дня
    В Грузии предсказали открытие «второго фронта» против России в случае победы оппозиции

    Премьер Грузии предсказал открытие «второго фронта» против России в случае победы оппозиции на выборах в парламент

    В Грузии предсказали открытие «второго фронта» против России в случае победы оппозиции
    @ IMAGO/Lorenz Huter/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предсказал открытие «второго фронта» против России, если оппозиция одержит победу на выборах в парламент, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузии предстоит решающий выбор, сродни референдуму, между миром и войной. Теоретическая победа оппозиции приведет спустя несколько дней к открытию «второго фронта», – сказал он телекомпании «Имеди».

    При этом он пообещал оппозиции «тяжелое поражение» на выборах. Как сказал Кобахидзе, «оппозиция не смирится с поражением, захочет устроить хаос, но ресурса на это не имеет».

    Он также подчеркнул, что правоохранительные органы готовы защитить государственные интересы Грузии и не допустить дестабилизацию. Премьер пообещал перезагрузить отношения с Западом после выборов, что «существенно произойдет в 2025 году».

    Грузия в субботу избирает 150-местный парламент пропорциональным голосованием. Свыше 90% от 3,5 млн избирателей проголосуют электронно.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад предпринимает беспрецедентные попытки вмешательства в дела Грузии, оказывая давление на Тбилиси перед выборами в парламент.

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    26 октября 2024, 12:58 • Видео
    В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    26 октября 2024, 21:41 • Новости дня
    «Грузинская мечта» заявила о победе на выборах

    Генсек «Грузинской мечты» Каладзе заявил о победе правящей партии Грузии

    Tекст: Вера Басилая

    Генсекретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе объявил о победе своей партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных.

    Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил о победе партии на парламентских выборах. В своем выступлении он азаявил о важности этой победы для национальных интересов страны. передает РИА «Новости».

    Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили сообщил, что парламентские выборы состоялись в мирной и спокойной обстановке, передает ТАСС.

    В выборах приняли участие 18 партий. По предварительным данным, на 97,48% участков правящая партия получила 52,98% голосов, что позволяет ей единолично сформировать правительство.

    Каладзе также отметил, что оппозиционные партии в Грузии, по его словам, «не пользуются поддержкой народа» и не имеют возможностей устроить в стране переворот. «Если кто-то посмеет сделать противозаконные шаги, со стороны государства последует очень жесткая реакция», – добавил он.

    В парламент также проходят «Коалиция за перемены» с 11,2% голосов, «Единство – Национальное движение» с 9,83%, «Сильная Грузия» с 9,02% и партия «Гахария за Грузию» с 8,22%.

    Остальные партии не преодолели пятипроцентный избирательный барьер.

    Ранее ЦИК Грузии сообщил, что партия «Грузинская мечта» после подсчета данных с 97% участков получила 52,99% голосов на выборах.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом».

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    26 октября 2024, 09:45 • Новости дня
    Оппозиция Грузии распространила видео драки на выборах

    Оппозиция Грузии показала видео драки с участием пьяного активиста правящей партии на выборах

    Tекст: Мария Иванова

    В городе Зугдиди на западе Грузии произошла драка на избирательном участке, в которой, согласно заявлению оппозиции, был замечен активист правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» в состоянии алкогольного опьянения.

    В городе Зугдиди на западе Грузии на одном из избирательных участков произошел инцидент, сообщает

    ТАСС. Член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе опубликовала в Facebook (запрещен в РФ) видеозапись, на которой, по ее утверждениям, запечатлена драка. Инцидент якобы произошел на девятом избирательном участке, а его инициатором стал Георгий Джикия, активист правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».

    Анна Цитлидзе утверждает, что Джикия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на наблюдателей.

    Инцидент произошел в день парламентских выборов в Грузии, но Центральная избирательная комиссия страны пока воздерживается от комментариев по этому поводу.

    В выборах в Грузии участвуют 18 партий, включая правящую «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», которая находится у власти уже 12 лет. Для попадания в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, а всего будет избрано 150 депутатов по пропорциональной системе. Голосование проходит как в Грузии, так и за ее пределами, где открыто более 3,1 тыс. избирательных участков. Правом голоса обладают около 3,5 млн граждан страны.

    Утром в субботу на парламентских выборах в Грузии открылись более 3 тыс. участков для голосования.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предсказал открытие «второго фронта» против России в случае победы оппозиции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспрецедентных попытках Запада вмешаться в дела Грузии перед выборами.

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    26 октября 2024, 19:25 • Новости дня
    Экзитполлы дали противоречивые результаты по выборам в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Экзитполы проправительственного телеканала «Имеди» и компании Edison Research (по заказу оппозиционного телеканала «Формула») дали значительно отличающие результаты, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузинская мечта» получила 56,1% голосов на выборах в парламент Грузии и сохранила власть, свидетельствуют данные опроса телекомпании «Имеди».

    Однако опрос, который провела оппозиционная телекомпания «Формула», отдает «Грузинской мечте» 40,9% и говорит о победе оппозиции.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков на выборах парламента заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом».

    Оппозиция при этом говорит о массовых инцидентах и о своей победе.

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    26 октября 2024, 07:30 • Новости дня
    Парламентские выборы начались в Грузии

    Избирательные участки на парламентских выборах открылись в Грузии

    Парламентские выборы начались в Грузии
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Грузии проходят парламентские выборы, открылись более 3 тыс. участков для голосования, сообщают информационные агентства.

    Голосование будет проводиться с 08.00 (07.00 мск) до 20.00 (19.00 мск). Гражданам страны предоставлено право голоса на 3111 участках, включая 67, открытых за границей, передает ТАСС.

    На выборах зарегистрировано около 3,5 млн избирателей, среди которых рекордное число граждан, проживающих за границей, – более 95 тыс. человек. Впервые на 74% избирательных участков установлены электронные урны, позволяющие ускорить подсчет голосов. Эти устройства охватывают почти 90% всех избирателей.

    Центризбирком Грузии собирается начать публикацию первых результатов голосования в течение двух часов после закрытия участков. Местные телевизионные каналы также планируют оперативно объявить результаты экзитполов сразу после завершения голосования.

    Основными соперниками правящей партии «Грузинская мечта» являются четыре оппозиционные партии, включая «Единство – Национальное движение», «За Грузию», «Сильная Грузия» и «Коалиция за перемены». Эти партии намерены создать коалиционное правительство в случае получения большинства мандатов в парламенте. Всего в выборах участвуют 18 партий, а «Грузинская мечта» стремится одержать победу в четвертый раз подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Грузинская мечта», которую когда-то основал Бидзина Иванишвили для победы над Михаилом Саакашвили, ведет избирательную кампанию под лозунгом «мир или война». Ожидается, что ЕНД, партия Саакашвили, в случае поражения попробует организовать майдан при поддержке Запада.

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    26 октября 2024, 21:17 • Новости дня
    ЦИК: Партия «Грузинская мечта» получила 52,99% голосов на выборах

    ЦИК: Партия «Грузинская мечта» после подсчета данных с 97% участков получила 52,99% голосов на выборах

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» получила 52,99% голосов в парламентских выборах после подсчета данных с более 97% избирательных участков.

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» уверенно побеждает на парламентских выборах, набрав 52,99% голосов избирателей, сообщает ТАСС. Эти данные были озвучены председателем Центральной избирательной комиссии Георгием Каландаришвили после подсчета результатов с более чем 97% избирательных участков.

    На втором месте оказалась оппозиционная партия «Коалиция за перемены» с 11,2% голосов. За ней следуют «Единство – Национальное движение», набравшее 9,83%, «Сильная Грузия» с 9,02% и «Гахария за Грузию», которая получила 8,22% голосов. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный избирательный барьер и, следовательно, не будут представлены в парламенте.

    Эти результаты подтверждают доминирующее положение «Грузинской мечты» на политической арене Грузии.

    Ранее сообщалось, что правящая партия Грузии получила 53% голосов на парламентских выборах по итогам подсчета данных с 70% избирательных участков, при этом явка составила 58,94% после закрытия избирательных участков, сообщил Центральный избирательный комитет Грузии.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом»

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, открыто поддерживающая оппозицию на выборах, пожаловалась , что не может дозвониться до руководящего состава МВД страны для обсуждения ряда инцидентов на участках.

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    26 октября 2024, 20:57 • Новости дня
    ЦИК: Правящая партия Грузии набрала 53% голосов

    ЦИК Грузии сообщил о победе правящей партии с 53% голосов на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия Грузии получила 53% голосов на парламентских выборах по итогам подсчета данных с 70% избирательных участков, явка составила 58,94% после закрытия избирательных участков, сообщил ЦИК Грузии.

    Центральная избирательная комиссия Грузии объявила, что правящая партия получила 53% голосов на парламентских выборах. Согласно подсчетам голосов с 70% избирательных участков, правящая партия опередила своих оппонентов по количеству поддержавших ее избирателей, передает ТАСС.

    По данным ЦИК Грузии, четыре оппозиционные партии преодолели порог в 5% и прошли в парламент. Однако суммарно оппозиционные партии набрали меньше голосов, чем правящая партия.

    Пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани заявила, что выборы прошли в спокойной и безопасной обстановке. По ее словам, явка составила 58,94%.

    Всего проголосовало более 2,06 млн человек, однако данные по явке не окончательные из-за отсутствия информации с пяти участков в высокогорных регионах.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков на выборах парламента заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом».

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая оппозицию на выборах в парламент 26 октября, пожаловалась, что не может дозвониться до руководящего состава МВД страны и высказаться по ряду инцидентов на участках.

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    26 октября 2024, 13:56 • Новости дня
    Грузинская оппозиция признает итоги выборов только в случае победы

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская радикальная оппозиция готова признать объявленные ЦИК итоги выборов в парламент 26 октября только в случае собственной победы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

    Лидер партии «Ахлеби» («Новые») Николоз Гварамия заявил, что «оппозиция, уже очевидно, побеждает «Грузинскую мечту».

    По словам Гварамия, ведется параллельный подсчет голосов и правящая партия «должна смириться с поражением».

    «Оппозиция победила в Венесуэле, но военная хунта там сломила народ, – сказал Гварамия, отвечая на вопрос о признании итогов ЦИК в случае поражения на выборах. – Мы европейцы и продавим собственную правду», – заявил он.

    На вечер 26 октября оппозиция уже запланировала «праздник победы» на площади Свободы.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у «Грузинской мечты» «оптимистичные прогнозы».

    «Мы ожидаем до 60% голосов», – заявил председатель правительства Грузии и предсказал оппозиции «тяжелое поражение» на выборах в 150-местный парламент.

    Ранее почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили предрек Грузии вовлечение в войну в случае победы оппозиции.

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    25 октября 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков заявил о давлении Запада на Грузию перед выборами

    Песков обвинил Запад в попытках диктовать условия Грузии перед выборами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад предпринимает беспрецедентные попытки вмешательства в дела Грузии, оказывая давление на Тбилиси перед парламентскими выборами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Грузия сталкивается с попытками диктовки условий со стороны западных стран. По его словам, трудно понять, как гордый грузинский народ может терпеть подобные ультиматумы, сообщает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что Россия не вмешивается в грузинские внутренние дела, а решения о будущем страны должны приниматься самими грузинами. Однако, по мнению Пескова, Запад активно вмешивается в политическую жизнь Грузии, что вызывает обеспокоенность в Кремле.

    26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы по пропорциональной системе. Для попадания в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

    Партия, набравшая наибольшее количество голосов, сможет предложить своего кандидата на пост премьер-министра. Чтобы утвердить кабинет правительства, необходимо, чтобы 76 из 150 депутатов поддержали предложенную кандидатуру.

    Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о подготовке оппозицией сценария конституционного переворота после парламентских выборов 26 октября.

    Между тем десятки тысяч граждан вышли на площадь Свободы и проспект Руставели в Тбилиси в поддержку правящей партии «Грузинская мечта» на выборах.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как выборы в Грузии определят пределы европейской экспансии.

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    25 октября 2024, 19:44 • Новости дня
    Представители грузинской общественности попросили Байдена дать возможность Грузии сделать выбор

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Видные представители грузинской общественности, в том числе бывший кандидат в президенты Грузии Леван Гачечиладзе и владелец телекомпании «Имеди» Ираклий Рухадзе, в открытом письме к президенту США Джозефу Байдену в пятницу попросили его «поддержать Грузию, чтобы выборы в ее парламент 26 октября прошли без иностранного вмешательства и внешних угроз, чтобы граждане Грузии сами могли бы определить свою судьбу», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Наша судьба и наши устремления – это интеграция Грузии с Европой, Западом», – подчеркнули подписанты, которые призвали американского президента «оценивать Грузию по ее реальным достижениям, а не по прогнозам некоторых НПО и оппозиционным СМИ».

    Авторы послания отмечают, что «Грузинская мечта», находящаяся у власти в течение 12 лет, «сохранила мир», и это «позволило Грузии добиться значительного прогресса, что признают западные рейтинговые агентства».

    Прогресс, отмечают подписанты, достигнут в вопросах «свобод, экономического развития, соблюдения прав человека, борьбы с коррупцией и так далее».

    По их словам, поэтому «вызывают разочарование и удивление» заявления Вашингтона и Брюсселя об отступлении «Грузинской мечты» от прозападного курса и демократических ценностей, угрозы санкций, отмены либерального визового режима и т. д.

    Также отмечаются твердая поддержка Грузией Украины на всех международных форумах и объемы направляемой Украине гуманитарной помощи.

    «При этом наша страна сделала все возможное, чтобы не включиться в военный конфликт, и приняла селективное участие в санкциях против России, чтобы защитить свою экономику», – пишут представители общественности Грузии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Запад пытается вмешаться в дела Грузии, оказывая давление на Тбилиси перед парламентскими выборами.

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    26 октября 2024, 16:20 • Новости дня
    Президент Грузии пожаловалась на невозможность дозвониться до главы МВД

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, открыто поддерживающая оппозицию на выборах в парламент 26 октября, пожаловалась, что не может дозвониться до руководящего состава МВД страны и высказаться по ряду инцидентов на участках, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Не могу связать с министром МВД (Вахтангом Гомелаури), с его заместителем не может связаться моя администрация, – сказала она. – Официальная правительственная линия тоже не работает».

    Она попросила МВД, чтобы полиция «быстрее и эффективнее реагировала на напряженность на избирательных участках».

    На ряде участков действительно зафиксированы потасовки, однако в целом, по оценкам международных наблюдателей, выборы проходят мирно и организованно.

    Генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что, согласно поступающим в партию сведениям из штабов, эта политическая организация уже имеет «твердое большинство» в будущем 150-местном парламенте.

    По данным на 15 часов местного времени проголосовало 1 454 837 избирателей – это 41,62 процента.

    Участки закроются в 20 часов местного времени (19.00 по Москве).

    Оппозиция заявила, что или она выиграет выборы, или не признает их итогов.

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    24 октября 2024, 12:37 • Новости дня
    Премьер Грузии исключил влияние России на выборы в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Россия не имеет влияния в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Его цитаты из интервью Euronews за день до выхода в эфир приводит пресс-служба правительства в четверг.

    По его словам, «в стране нет политических партий, через которые Россия могла бы осуществить влияние».

    «Также нет влияния (России) со стороны СМИ», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    «Поэтому какого-либо существенного влияния оказать на выборы Россия не сможет», – сказал он.

    Власти Грузии обвиняют западных политиков во вмешательстве в кампанию по выборам парламента 26 октября на стороне оппозиции.

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    26 октября 2024, 10:25 • Новости дня
    Иванишвили предрек Грузии вовлечение в войну в случае победы оппозиции

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, проголосовав 26 октября на выборах в парламент, заявил о неминуемой катастрофе для страны в случае победы оппозиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «иностранное государство» имеет «четкий интерес через свою агентуру молниеносно вовлечь Грузию в военные действия».

    Не конкретизировав это «иностранное государство», он заявил, что тогда Грузия вместо развития получит «катастрофу, разруху».

    Бидзина Иванишвили сказал, что «политики – агенты, которые служат иностранному государству, хотят удовлетворить его интерес, состоящий в войне по соседству с Грузией».

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    26 октября 2024, 13:25 • Новости дня
    ЦИК Грузии выявил вмешательство в работу избирательных комиссий

    ЦИК Грузии сообщил о вмешательстве в работу комиссий во время выборов

    Tекст: Мария Иванова

    Во время парламентских выборов в Грузии зафиксированы факты вмешательства в работу избирательных комиссий, в том числе попытки передачи двух бюллетеней одному избирателю и распространение снимка бюллетеня, что запрещено.

    На парламентских выборах в Грузии, которые проходят по пропорциональной системе, зафиксированы случаи вмешательства в работу членов избирательных комиссий, сообщает РИА «Новости». Об этом заявила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани. Она подчеркнула, что в основном избирательный процесс проходит спокойно, но призвала партии, наблюдателей и СМИ строго соблюдать законодательство.

    Иоселиани отметила, что появилась информация о возможности передачи двух бюллетеней одному избирателю, что, по её словам, технически невозможно: машина для подсчета голосов не принимает два бюллетеня от одного человека. Также был зафиксирован случай, когда один из политических субъектов сделал и распространил снимок бюллетеня, что запрещено.

    Оппозиционные телекомпании распространили видео драки на избирательном участке в городе Зугдиди. В связи с этим Иоселиани вновь обратилась с призывом к гражданам, особенно наблюдателям, не вмешиваться в процесс голосования и помочь избирательной администрации создать условия для спокойного выбора граждан.

    По итогам выборов партии, преодолевшие 5% барьер, смогут претендовать на места в парламенте. Победившая партия получит право выдвинуть кандидата на должность премьер-министра. Основная борьба разворачивается между правящей партией «Грузинская мечта», стремящейся сохранить отношения с Россией, и оппозиционными партиями, поддерживаемыми западными грантами. Если оппозиция суммарно наберет более 50% голосов, она сможет значительно влиять на формирование правительства.

    В субботу почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили заявил о неминуемой катастрофе для страны в случае победы оппозиции после голосования на выборах в парламент 26 октября.

    В городе Зугдиди на западе Грузии произошла драка на избирательном участке с участием активиста правящей партии в состоянии алкогольного опьянения, как заявила оппозиция.

    В Грузии проходят парламентские выборы, для которых открылись более 3 тыс. участков для голосования.

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