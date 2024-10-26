Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?0 комментариев
РКК нашел более 1 тыс. пропавших в Курской области
РКК нашел 1088 пропавших в Курской области
Российский Красный Крест получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших в Курской области, из которых удалось найти 1088 человек, а также оказал гуманитарную помощь 96 тыс. жителей региона.
Российский Красный Крест получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, как пишет РИА «Новости». Павел Савчук, председатель РКК, сообщил, что удалось найти 1088 человек. По его словам, поиск ведется через гуманитарные центры и с использованием данных из пунктов временного размещения и других организаций.
Савчук отметил, что воссоединение семейных связей стало важной частью работы Красного Креста. Он подчеркнул, что РКК активно занимается этим направлением с 2022 года, и в связи с последними событиями в Курской области количество обращений значительно возросло. Для облегчения поиска существует специальная форма на сайте РКК и горячая линия.
Ранее подразделения ВСУ предприняли наступление на территорию Курской области, которое было остановлено. По данным Минобороны, противник в ходе боевых действий потерял более 20 тыс. военных. Президент Владимир Путин заявлял об ответных мерах России на действия Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» совместно с Российским Красным Крестом (РКК) организовали сбор средств для помощи семьям медработников, эвакуированных из курского приграничья. Сообщалось, что почти 26 тыс. жителей Курской области получили помощь от РКК.