РКК нашел 1088 пропавших в Курской области

Tекст: Мария Иванова

Российский Красный Крест получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, как пишет РИА «Новости». Павел Савчук, председатель РКК, сообщил, что удалось найти 1088 человек. По его словам, поиск ведется через гуманитарные центры и с использованием данных из пунктов временного размещения и других организаций.

Савчук отметил, что воссоединение семейных связей стало важной частью работы Красного Креста. Он подчеркнул, что РКК активно занимается этим направлением с 2022 года, и в связи с последними событиями в Курской области количество обращений значительно возросло. Для облегчения поиска существует специальная форма на сайте РКК и горячая линия.

Ранее подразделения ВСУ предприняли наступление на территорию Курской области, которое было остановлено. По данным Минобороны, противник в ходе боевых действий потерял более 20 тыс. военных. Президент Владимир Путин заявлял об ответных мерах России на действия Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» совместно с Российским Красным Крестом (РКК) организовали сбор средств для помощи семьям медработников, эвакуированных из курского приграничья. Сообщалось, что почти 26 тыс. жителей Курской области получили помощь от РКК.