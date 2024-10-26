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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    0 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    11 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    12 комментариев
    26 октября 2024, 11:59 • Новости дня

    РКК нашел более 1 тыс. пропавших в Курской области

    РКК нашел 1088 пропавших в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Российский Красный Крест получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших в Курской области, из которых удалось найти 1088 человек, а также оказал гуманитарную помощь 96 тыс. жителей региона.

    Российский Красный Крест получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, как пишет РИА «Новости». Павел Савчук, председатель РКК, сообщил, что удалось найти 1088 человек. По его словам, поиск ведется через гуманитарные центры и с использованием данных из пунктов временного размещения и других организаций.

    Савчук отметил, что воссоединение семейных связей стало важной частью работы Красного Креста. Он подчеркнул, что РКК активно занимается этим направлением с 2022 года, и в связи с последними событиями в Курской области количество обращений значительно возросло. Для облегчения поиска существует специальная форма на сайте РКК и горячая линия.

    Ранее подразделения ВСУ предприняли наступление на территорию Курской области, которое было остановлено. По данным Минобороны, противник в ходе боевых действий потерял более 20 тыс. военных. Президент Владимир Путин заявлял об ответных мерах России на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» совместно с Российским Красным Крестом (РКК) организовали сбор средств для помощи семьям медработников, эвакуированных из курского приграничья. Сообщалось, что почти 26 тыс. жителей Курской области получили помощь от РКК.

    25 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ

    Путин: Командиры ВСУ в окружении в Курской области расстреливают солдат при попытке сдаться в плен

    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области около двух тысяч украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что российские силы взяли в окружение около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории примерно 6 на 15 километров. Командиры украинских военных подразделений, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих подчиненных, пытающихся сдаться в плен, заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «По показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника, – сообщил Путин. – Правда, «отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение».

    По его словам, ВС России «создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки» ВСУ.

    Ранее Путин заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.

    Коментарии (18)
    25 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска пресекли попытку украинской армии прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области, сообщило Минобороны.

    В результате ВСУ потеряли около 15 человек убитыми и ранеными, две бронемашины, один украинский солдат сдался в плен, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Группировка «Север» в ходе наступательных действий поразила формирования девяти украинских бригад в районах Дарьина, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки и Плехова.

    Кроме того, отражены пять контратак противника в направлении Александрии, Новоивановки и Плехова. Украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две бронемашины и автомобиль. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Российская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 15 украинских бригад в районах Бондаревки, Викторовки, Гоголевки, Гуева, Дарьина, Зеленого Шляха, Казачьей Локни, Колмакова, Лебедевки, Локни, Мартыновки, Махновки, Мирного, Николаево-Дарьина, Никольского, Новоивановки, Нового Пути, Олешни, Плехова, Свердликова и Черкасского Поречного.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены районы сосредоточения в Сумской области и резервы 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах Басовки, Великой Писаревки, Журавки, Мирополья, Павловки, Шалыгина.

    За сутки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих, уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, БТР и восемь бронемашин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция РЭБ. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 26 550 военнослужащих, 177 танков, 93 боевые машины пехоты, 105 БТР, 1003 бронемашины, 686 автомобилей, 229 артиллерийских орудий, 38 РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

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    25 октября 2024, 22:45 • Видео
    Британию вовремя унизили

    Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    25 октября 2024, 19:36 • Новости дня
    Источник рассказал о потерях ВСУ при бегстве из Селидово

    Источник: ВСУ при попытке прорыва из Селидово теряют много солдат

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия пытается прорваться из Селидово в ДНР, но при этом теряет большое число бойцов, сообщил источник в силовых структурах в пятницу.

    ВСУ пытаются спасти остатки личного состава в Селидово на Покровском направлении, наращивая темпы бегства из города, сказал собеседник ТАСС.

    Однако при этом они теряют много людей. Военнослужащие ВСУ выходят из города группами, но попадают под огонь на простреливаемых дорогах.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВС России нарушили железнодорожную логистику ВСУ в районе Горняка и Селидово. Также сообщалось, что российские силы блокировали группировку ВСУ в Селидово. Пушилин отмечал, что российские военные могут взять город в охват.

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    26 октября 2024, 09:34 • Новости дня
    Электроника беспилотника RQ-20 Puma США оказалась в распоряжении России
    Электроника беспилотника RQ-20 Puma США оказалась в распоряжении России
    @ US Marines/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты получили в распоряжение электронику БПЛА RQ-20 Puma производства США, что позволяет изучить редкие образцы систем беспилотника.

    Электроника беспилотного летательного аппарата RQ-20 Puma, произведенного в США, попала в распоряжение российских специалистов, сообщает РИА «Новости».

    Инженер по противодействию БПЛА рассказал, что специалисты группы противодействия беспилотникам сумели посадить дрон RQ-20, сохранив его аппаратуру и электронику в целости.

    «Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника «птички» не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», – заявил он.

    В одном квадрате с RQ-20 в воздухе была замечена еще одна цель, которая была ликвидирована из стрелкового оружия. Специалист сообщил, что этот БПЛА, известный как «Баба Яга», оказался снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами. Он подчеркнул, что после осмотра были выявлены и эти компоненты, что представляет дополнительный интерес для изучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские снайперы сбили американский беспилотный летательный аппарат Puma и уничтожили почти 25 украинских солдат и наемников, пытавшихся его эвакуировать.

    Ранее сообщалось, что Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства и специалисты уже приступили к ее изучению, что может снизить эффективность использования данной системы ВСУ.

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    25 октября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    @ mil.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что действия 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота привели к успешному прорыву обороны ВСУ на Курском направлении.

    «Они как раз и совершили этот прорыв. Они как раз и создали условия, основные условия для этих успешных действий. Это именно 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота», – сказал Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Также президент сообщил, что командиры окруженных подразделений ВСУ скрывают от своих военнослужащих факт окружения. По его словам, основные силы ВСУ предпринимают попытки деблокировать эти подразделения, однако безуспешно. Российские бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления противника.

    Ранее Путин заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области. Он также сообщил, что на Курском направлении украинская армия потеряла до 26 тыс. военнослужащих за последние 30 дней, при этом около двух тысяч украинских военных были окружены в Курской области.

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    26 октября 2024, 00:24 • Новости дня
    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС

    Небензя сообщил о подготовке Западом украинских диверсантов для атак на АЭС в России

    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС
    @ Пятый канал НОВОСТИ/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия располагает данными о подготовке западными спецслужбами украинских диверсантов для провокаций на российских атомных станциях, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MI6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России», – отметил Небензя.

    По словам дипломата, такие диверсионные группы тренировали для операций по подрыву линий электропередачи, соединяющих АЭС с российской энергосистемой, передает РИА «Новости».

    Небензя также указал на «неопровержимые доказательства» подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС, которое, по планам Украины, предусматривало «захват и минирование» станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что в октябре Россия запланировала два заседания в ООН по Украине: неформальное (по «формуле Арриа») 25 октября и заседание СБ ООН о поставках западного оружия на Украину 31 октября.

    Напомним,ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Помимо Курской АЭС, ВСУ неоднократно обстреливали и Запорожскую атомную станцию. В результате одной из атак загорелась градирня.

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    25 октября 2024, 17:27 • Новости дня
    Уничтожение танка ВСУ в Курской области попало на видео

    Уничтожение ехавшего в прорыв танка ВСУ в Курской области попало на видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пытавшийся прорваться к одному из поселков в Курской области украинский танк уничтожили с помощью удара дрона, сообщило Министерство обороны России.

    Во время разведывательных мероприятий военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота обнаружили движение танка с помощью беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В результате точного попадания FPV-дрона боекомплект танка вооруженных сил Украины сдетонировал. Также опубликована видеозапись с подрывом украинской боевой машины.

    Ранее российские войска пресекли попытку украинской армии прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области. До этого группировка «Север» на Курском направлении отразила несколько контратак ВСУ, включая атаку на Новоивановку.

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    25 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Оппозиция Южной Кореи раскритиковала призывы к ударам по России

    Южнокорейская оппозиция осудила депутатов правящей партии за призывы ударить по России

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейская оппозиция выразила недовольство заявлениями депутатов о координации с ВСУ для ударов по России, сообщило агентство Yonhap.

    Лидер Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен жестко раскритиковал такие призывы, напомнив о трагических событиях прошлого года, и призвал к благоразумию. Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация с национальной безопасностью требует осторожного подхода, а не провокаций. Председатель партии также обратился к правящей Гражданской силе с требованием принести извинения за провокационные высказывания, которые, по его мнению, усугубляют кризис, передает РИА «Новости».

    Недавние публикации в южнокорейских СМИ показали, что члены парламентского комитета по обороне обсуждали возможность ударов по северокорейским военным в Telegram.

    Депутат Хан Ги Хо подтвердил подлинность переписки и выразил мнение о необходимости переговоров с Украиной на эту тему. Однако представители администрации президента утверждают, что переписка не отражает официальной позиции правительства, а ответ был лишь формальной реакцией.

    Оппозиция потребовала от правительства исключить Хан Ги Хо из партии и уволить начальника управления национальной безопасности Син Вон Сика. Оппозиционные политики предупредили, что атака на северокорейских военных может расцениваться Пхеньяном как объявление войны.

    Представители оппозиции отметили, что главной задачей южнокорейских вооруженных сил является защита своей территории, а не участие в международных конфликтах.

    СМИ писали, что Южная Корея начала рассматривать возможность отправки военных и разведчиков на Украину в ответ на слухи о намерениях России якобы использовать помощь северокорейских войск.

    Financial Times сообщила, что сотни северокорейских солдат прибыли на российские военные базы на Дальнем Востоке для помощи в возвращении контроля над Курской областью.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию США на заявления о присутствии военных из КНДР в России и выразил надежду, что «осколки» этой реакции «там и осели».

    Владимир Путин напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, включающий статью о взаимной военной помощи, был ратифицирован, подчеркнув, что дальнейшие действия – дело России.

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    25 октября 2024, 18:40 • Новости дня
    В Сызрани нашли школьницу, чье письмо было у погибшего бойца СВО

    Стало известно о найденной в Сызрани школьнице, написавшей письмо погибшему на СВО бойцу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Школьница из Сызрани, чье письмо нашли у погибшего на СВО бойца, рассказала, что писала его для поддержки солдата, чтобы он улыбнулся и почувствовал желание победить.

    Ученица сызранской школы рассказала, что написала это письмо два года назад, когда ей было 14 лет. Она надеялась, что ее слова смогут поднять настроение солдату и вызвать у него улыбку. В письме она нарисовала солдата с оружием и подписала рисунок словами «За Родину!», передает РИА «Новости».

    Погибшего бойца похоронили на Аллее Славы в Нижнекамске в апреле 2024 года. Родственники военнослужащего искали автора письма, чтобы выразить благодарность за поддержку. Девушка призналась, что подписалась именем подруги из-за стеснения, а позже перешла в другую школу, что затруднило ее поиски.

    Девушка также сообщила, что уже трижды писала письма участникам СВО и планирует продолжать эту традицию, участвуя в школьной акции «Письмо солдату». Она выразила готовность пообщаться с близкими погибшего, если будет такая возможность.

    Напомним, Владислав Савельев добровольно отправился в зону спецоперации на Украине осенью 2022 года и служил в составе штурмового отряда на передовых позициях. Военнослужащий погиб 3 ноября прошлого года в районе Авдеевки в ДНР. После его гибели при нем нашли сложенное письмо, написанное школьницей Ариной, в котором она выразила поддержку Владиславу и пожелала ему вернуться домой к близким.

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    26 октября 2024, 03:59 • Новости дня
    Страны G7 достигли соглашения по кредитам для Киева на 50 млрд долларов
    Страны G7 достигли соглашения по кредитам для Киева на 50 млрд долларов
    @ G7 Italy 2024/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран G7 и главы минфинов в совместных заявлениях сообщили, что достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.

    Указывается, что лидеры стран G7 «достигли консенсуса о том, как предоставить Украине около 50 млрд долларов в виде кредитов», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что кредиты будут погашаться за счет «чрезвычайных доходов, вытекающих из иммобилизации российских суверенных активов» от замороженных активов России, находящихся в юрисдикциях ЕС и, возможно, в других странах G7.

    Средства будут предоставляться в виде двусторонних кредитов, которые вступят в силу до 30 июня 2025 года. Кредиты «будут полностью выплачены в пользу Украины в период с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года частями, которые будут отражать срочные потребности Украины в финансировании».

    В заявлении G7 подчеркивается, что часть средств будет направлена на поддержку восстановления Украины, а также на удовлетворение ее срочных бюджетных и военных потребностей. Финансирование будет распределено по нескольким каналам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.

    Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 млрд евро после подписания меморандума о взаимопонимании, содержащего ряд условий, которые Киев должен будет выполнить.

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    26 октября 2024, 01:24 • Новости дня
    Названо число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей России в 2024 году

    Мирошник сообщил о 4,7 тыс. пострадавших от атак ВСУ мирных жителей в России в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    С начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали 4733 мирных жителя России, из них 718 погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Ранения получили еще 274 несовершеннолетних ребенка. 49 человек из них погибли и уже никогда не станут взрослыми», – сообщил Мирошник на неформальной встрече членов СБ ООН по «формуле Арриа», в которой принял участие в режиме онлайн.

    Мирошник подчеркнул, что Украина смогла провести «вылазку» в Курскую область только благодаря поддержке Запада. Он отметил, что Украина, не имея собственных спутников, получала разведывательную информацию и использовала технику и вооружение, предоставленные западными странами. По его словам, иностранные инструкторы также участвовали в этой операции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что в Курской области около 2 тыс. украинских военных взяты в окружение. Также он заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих.

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    26 октября 2024, 00:56 • Новости дня
    КНДР опровергла заявления США о корейских войсках в России

    Представитель КНДР Ил Ха Ким назвал «грязными маневрами» заявления США о корейских военных в России

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, являются «грязными маневрами», сказал первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким.

    На неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» Ил Ха Ким заявил, что США «и их ставленники» своими «грязными маневрами» хотят «замаскировать» собственные преступления и продлить кризис на Украине. Подчеркивается, что США «поставляют Украине все виды летального оружия, запрещенного международным правом, включая кассетные бомбы», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

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    26 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Пушилин показал кадры из освобожденного Украинска
    Пушилин показал кадры из освобожденного Украинска
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Глава ДНР Денис Пушилин посетил недавно освобожденный от ВСУ город Украинск и опубликовал видеообращение с кадрами города, отметив усилия российских подразделений.

    Пушилин посетил Украинск, который был недавно освобожден российскими войсками от Вооруженных сил Украины. Пушилин в своем Telegram-канале обнародовал видеообращение, в котором продемонстрировал кадры из города и особо подчеркнул усилия российских подразделений по освобождению населенного пункта.

    В обращении Пушилин отметил, что город Украинск был серьезно укреплен противником за предыдущие годы.


    Он заметил: «У наших подразделений стоит задача освобождать русскую землю Донбасса, они шаг за шагом, ценой неимоверных усилий, двигаются вперед».


    Об освобождении Украинска от ВСУ Министерство обороны России сообщило в конце сентября. Численность населения города, по словам Пушилина, составляет около 3 тыс. человек. Этот факт подчеркивает значимость освобождения для жителей региона и стабилизации обстановки.

    Накануне сообщалось, что российские военные

    вошли в центр города Селидово, хотя в западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ. Украинская армия

    пытается прорваться из Селидово в ДНР, но при этом теряет большое число бойцов.

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    25 октября 2024, 13:39 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли 42 удара по объектам ВПК Украины и дислокациям наемников
    ВС России за неделю нанесли 42 удара по объектам ВПК Украины и дислокациям наемников
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные с 19 по 25 октября нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК, включая объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, а также по пунктам дислокации наемников, сообщило Минобороны России.

    Групповые удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, поддерживавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, а также цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

    Кроме того, под удары попали склады боеприпасов, базы горючего, а также пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, националистических формирований и иностранных наемников.

    Группировка «Север» продолжила операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области, поразив живую силу и технику танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад. Потери противника составили свыше 2720 военнослужащих, 10 танков и 74 бронемашины.

    Группировка «Запад» освободила населенный пункт Новосадовое в ДНР, поразила живую силу и технику нескольких бригад ВСУ. Противник потерял до 3180 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 30 орудий полевой артиллерии.

    Южная группировка освободила Зоряное и Серебрянку в ДНР. Потери противника составили свыше 5410 военнослужащих, 45 автомобилей и 37 орудий полевой артиллерии.

    Группировка «Центр» освободила Николаевку в ДНР и поразила живую силу и технику нескольких бригад ВСУ и национальной полиции Украины. Потери украинских вооруженных формирований составили до 3130 военнослужащих и 28 боевых бронированных машин.

    В зоне ответственности группировки «Восток» противник потерял до 750 военнослужащих, 21 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику нескольких бригад ВСУ. Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 440 военнослужащих, 37 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.

    На прошлой неделе ВС России нанесли 36 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, включая объекты ВПК и энергетики и военную технику, а также освободили пять населенных пунктов.

    За неделю до этого, с 5 по 11 октября, российские войска нанесли 38 высокоточных ударов, поразив ключевые объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины.

    Минобороны сообщало о поражении «Кинжалами» украинских военных аэродромов, контейнеровоза с боеприпасами, производства дронов и других целей.

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    25 октября 2024, 13:15 • Новости дня
    Российские войска уничтожили склад ВСУ в Курахово

    Российская авиация уничтожила пункт и склад боекомплекта ВСУ в Курахово

    Российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Курахове ДНР, уничтожив также склад боекомплекта и самоходную установку, сообщили в Минобороны.

    Российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации и складу боекомплекта Вооруженных сил Украины в Курахово Донецкой народной республики, передает ТАСС.

    Разведкой в районе населенного пункта Разлив, западнее города Курахова, был выявлен пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате авиационного удара российскими войсками были уничтожены пункт временной дислокации с личным составом, самоходная установка и склад боекомплекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили около 50 операторов БПЛА Вооруженных сил Украины в Курахово с помощью ФАБ-3000. Украинские войска начали отход с восточной окраины Курахово в Донецкой народной республике, понеся значительные потери.

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