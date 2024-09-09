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Стартовал сбор средств на помощь семьям эвакуированных из Курской области медиков
Российский Красный Крест открыл сбор средств на помощь семьям эвакуированных из Курской области медиков
Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» совместно с Российским Красным Крестом (РКК) организовали сбор средств для помощи семьям медработников, эвакуированных из курского приграничья.
Сбор средств будет осуществляться до 30 ноября этого года, но в зависимости от ситуации он может быть продлен, сообщается на сайте РКК.
С начала августа в Курской области введен режим ЧС федерального характера, что привело к эвакуации жителей приграничных населенных пунктов в более безопасные регионы. В том числе были эвакуированы семьи специалистов, работающих в сфере здравоохранения.
«Многие наши коллеги попали в сложную жизненную ситуацию, многим пришлось эвакуироваться. Считаю, что наш долг сообща помочь им. Я благодарен Российскому Красному Кресту за желание помочь работникам сферы здравоохранения и собрать деньги, направив их точечно эвакуированным семьям и детям в дополнение к той поддержке, которую оказывает государство», – сказал президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.
На собранные средства будет оказываться материальная помощь в виде единовременных выплат на каждого ребенка из эвакуированных семей сотрудников организаций сферы здравоохранения. Средства будут перечисляться на расчетные счета семей либо выдаваться в виде предоплаченных банковских карт через региональные отделения РКК. Сумма выплат будет зависеть от суммы средств, которую удастся собрать.
«В условиях стресса и неопределенности дети особенно остро воспринимают происходящее и нуждаются в стабильности и поддержке. Поэтому очень важно, чтобы в такой момент они чувствовали нашу поддержку. Надеюсь, сбор средств, организованный совместно с Национальной медицинской палатой, поможет детям справиться с трудностями и сохранить чувство безопасности в этот сложный период», – отметил председатель РКК Павел Савчук.
Списки детей будут подготовлены региональными отделениями Национальной медицинской палаты совместно с региональными органами власти в сфере охраны здоровья. По мере сбора средств перечень регионов может быть расширен.