Стартовал сбор средств на помощь семьям эвакуированных из Курской области медиков

Российский Красный Крест открыл сбор средств на помощь семьям эвакуированных из Курской области медиков

Tекст: Валерия Городецкая

Сбор средств будет осуществляться до 30 ноября этого года, но в зависимости от ситуации он может быть продлен, сообщается на сайте РКК.

С начала августа в Курской области введен режим ЧС федерального характера, что привело к эвакуации жителей приграничных населенных пунктов в более безопасные регионы. В том числе были эвакуированы семьи специалистов, работающих в сфере здравоохранения.

«Многие наши коллеги попали в сложную жизненную ситуацию, многим пришлось эвакуироваться. Считаю, что наш долг сообща помочь им. Я благодарен Российскому Красному Кресту за желание помочь работникам сферы здравоохранения и собрать деньги, направив их точечно эвакуированным семьям и детям в дополнение к той поддержке, которую оказывает государство», – сказал президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.

На собранные средства будет оказываться материальная помощь в виде единовременных выплат на каждого ребенка из эвакуированных семей сотрудников организаций сферы здравоохранения. Средства будут перечисляться на расчетные счета семей либо выдаваться в виде предоплаченных банковских карт через региональные отделения РКК. Сумма выплат будет зависеть от суммы средств, которую удастся собрать.

«В условиях стресса и неопределенности дети особенно остро воспринимают происходящее и нуждаются в стабильности и поддержке. Поэтому очень важно, чтобы в такой момент они чувствовали нашу поддержку. Надеюсь, сбор средств, организованный совместно с Национальной медицинской палатой, поможет детям справиться с трудностями и сохранить чувство безопасности в этот сложный период», – отметил председатель РКК Павел Савчук.

Списки детей будут подготовлены региональными отделениями Национальной медицинской палаты совместно с региональными органами власти в сфере охраны здоровья. По мере сбора средств перечень регионов может быть расширен.