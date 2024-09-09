  • Новость часаGoogle перестал подтверждать аккаунты с помощью российских номеров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На границах Белоруссии с Польшей и Украиной началась «игра на нервах»
    ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ в Харьковской области (ВИДЕО)
    Премьер Грузии объяснил отзыв Украиной дипломата покупкой стиральной машины
    «Алроса» добыла в Якутии особо крупный алмаз
    Путин изменил порядок допуска военных к гостайне
    Памфилова: Явка на выборы превысила показатели предыдущих лет
    СК подозревает ростовского экс-судью в вынесении несправедливых приговоров
    Российские войска освободили Мемрик в ДНР
    Нуланд косвенно признала вину США в срыве переговоров России и Украины
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поворот России на Восток прошел точку невозврата

    Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

    0 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Александр Масляков был из поколения первых

    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

    10 комментариев
    9 сентября 2024, 17:44 • Новости дня

    Стартовал сбор средств на помощь семьям эвакуированных из Курской области медиков

    Российский Красный Крест открыл сбор средств на помощь семьям эвакуированных из Курской области медиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» совместно с Российским Красным Крестом (РКК) организовали сбор средств для помощи семьям медработников, эвакуированных из курского приграничья.

    Сбор средств будет осуществляться до 30 ноября этого года, но в зависимости от ситуации он может быть продлен, сообщается на сайте РКК.

    С начала августа в Курской области введен режим ЧС федерального характера, что привело к эвакуации жителей приграничных населенных пунктов в более безопасные регионы. В том числе были эвакуированы семьи специалистов, работающих в сфере здравоохранения.

    «Многие наши коллеги попали в сложную жизненную ситуацию, многим пришлось эвакуироваться. Считаю, что наш долг сообща помочь им. Я благодарен Российскому Красному Кресту за желание помочь работникам сферы здравоохранения и собрать деньги, направив их точечно эвакуированным семьям и детям в дополнение к той поддержке, которую оказывает государство», – сказал президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.

    На собранные средства будет оказываться материальная помощь в виде единовременных выплат на каждого ребенка из эвакуированных семей сотрудников организаций сферы здравоохранения. Средства будут перечисляться на расчетные счета семей либо выдаваться в виде предоплаченных банковских карт через региональные отделения РКК. Сумма выплат будет зависеть от суммы средств, которую удастся собрать.

    «В условиях стресса и неопределенности дети особенно остро воспринимают происходящее и нуждаются в стабильности и поддержке. Поэтому очень важно, чтобы в такой момент они чувствовали нашу поддержку. Надеюсь, сбор средств, организованный совместно с Национальной медицинской палатой, поможет детям справиться с трудностями и сохранить чувство безопасности в этот сложный период», – отметил председатель РКК Павел Савчук.

    Списки детей будут подготовлены региональными отделениями Национальной медицинской палаты совместно с региональными органами власти в сфере охраны здоровья. По мере сбора средств перечень регионов может быть расширен.

    9 сентября 2024, 08:08 • Новости дня
    Стало известно о жестокости иностранных наемников в Курской области

    Источник: Наемники отличаются особой жестокостью в Курском приграничье

    Стало известно о жестокости иностранных наемников в Курской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самые жестокие, действующие на Курском направлении украинские подразделения состоят из наемников из США, Польши и Франции, сообщили в силовых структурах.

    Как отметил источник ТАСС, самым жестким образом по отношению к мирным жителям ведут себя наемники из США, Франции и Польши.

    Ранее источник сообщил, что воюющие в Курской области в рядах ВСУ наемники растеряли пыл из-за тяжелых боев и все чаще просят сменить их на украинские подразделения.

    Коментарии (29)
    8 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Умер телеведущий Александр Масляков
    Умер телеведущий Александр Масляков
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер на 83-м году жизни.

    О смерти Маслякова сообщается в официальном канале «Клуба веселых и находчивых» (КВН) в Telegram.

    «С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», – говорится в сообщении.

    За годы своей жизни Масляков получил множество наград, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также основал творческое объединение «АМиК», которому принадлежит КВН.

    Коментарии (26)
    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    Коментарии (2)
    8 сентября 2024, 21:45 • Новости дня
    Бывшие игроки КВН отреагировали на смерть Маслякова

    Светлаков, Галустян и Воля выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова

    Бывшие игроки КВН отреагировали на смерть Маслякова
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Александр Масляков был «планетой», вокруг которой вращались участники КВН, написал актер и юморист Сергей Светлаков, комментируя смерть телеведущего.

    «Большая утрата… Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память», – написал Светлаков в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Бывший игрок КВН Михаил Галустян в соцсетях поблагодарил Маслякова за все, что он сделал для КВН и для него лично. «Александр Васильевич, спасибо за все, что вы сделали для меня, для КВН, для юмора, я вас всегда любил и буду любить», – написал он.

    Телеведущий Павел Воля выразил Маслякову благодарность «за юность и за путевку в жизнь».

    Среди выходцев из КВН смерть Маслякова прокомментировали также Гарик Харламов, Айдар Гараев, Максим Киселев, Иван Абрамов и другие.

    Ранее смерть Маслякова прокомментировали гендиректор Первого канала Константин Эрнст и режиссер Юлий Гусман.

    Коментарии (14)
    8 сентября 2024, 21:30 • Новости дня
    Эрнст прокомментировал смерть Маслякова

    Эрнст: Смерть Маслякова стала горькой утратой для всей России

    Эрнст прокомментировал смерть Маслякова
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Александр Масляков был одним из тех, кто формировал историю телевидения, он открыл дорогу в эту сферу десяткам талантливых людей, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

    Эрнст назвал смерть Маслякова горькой и невосполнимой утратой как для Первого канала, так и для России в целом, передает ТАСС.

    «Утрата горькая и невосполнимая. Для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым, – сказал он. – И перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный».

    Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни.

    Коментарии (11)
    8 сентября 2024, 21:35 • Новости дня
    Гусман: Семья продолжит дело Маслякова
    Гусман: Семья продолжит дело Маслякова
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Александр Масляков был великим человеком, его потеря невообразима и незаменима, заявил режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман.

    Гусман долгие годы был бессменным членом жюри игр КВН. «Почти 60 лет я был частью этой замечательной истории под названием КВН и частью жизни, надеюсь, и судьбы Александра Васильевича», – приводит его слова ТАСС.

    Гусман назвал Маслякова «великим человеком, великим художником, великим создателем программ, не только КВН». Режиссер уверен, что дело Маслякова будет продолжено его семьей.

    «Большое и доброе сердце Александра Маслякова, я думаю, продолжает биться и будет биться много лет, пока существует КВН, – сказал он. – Эта потеря невообразима и незаменима. Но все сделанное им никуда не пропадет. Жизнь у всех людей конечна».

    По словам Гусмана, мало кому из великих художников «удается оставить о себе память на века». Однако Гусман выразил уверенность в том, что «память, любовь и уважение» к Маслякову сохранятся, «пробившись сквозь слезы сегодняшнего дня».

    «Сегодня можно только сказать слова глубоко соболезнования Светлане Анатольевне, его супруги, его сыну Саше, всей его семье, и всем его близким и родным, мы это потому что нас миллионы…» – приводит его слова РИА «Новости».

    Известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для всей России.

    Соболезнования в связи со смертью Маслякова выразили многие выходцы из КВН, в том числе Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Павел Воля, а также Академия Российского телевидения. Галустян при этом отметил, что большое количество выходцев из КВН сейчас занимают лидирующие позиции на российском телевидении, в кино и шоу-бизнесе.

    Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (Екатеринбурге). Работал на ТВ с 1964 года, вел ряд передач, включая «Клуб веселых и находчивых», «Алло, мы ищем таланты!» и «Веселые ребята». Позднее Масляков возглавил КВН, а также телевизионное творческое объединение «АМиК», которое производит эту программу. Масляков является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», получил звание заслуженного деятеля искусств России, а также другие награды.

    Коментарии (8)
    8 сентября 2024, 18:14 • Новости дня
    Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении

    Коц: Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении

    Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобиль УАЗ, на котором ехали трое военнослужащих ВС России, подорвался на противотанковой мине ТМ-62 на Угледарском направлении, бойцы выжили, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Инцидент произошел, когда военнослужащие ехали через поле на срочную эвакуацию, написал Коц в Telegram-канале, передает Ura.ru.

    Он добавил, что все трое бойцов выжили и уже вернулись в строй.

    Ранее российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

    Коментарии (5)
    9 сентября 2024, 09:33 • Новости дня
    Сорваны попытки прорыва ВСУ на двух участках в Курской области

    Алаудинов заявил о срыве попытки прорыва ВСУ на двух участках в Курской области

    Сорваны попытки прорыва ВСУ на двух участках в Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВС России сорвали попытку прорыва сил ВСУ на двух участках в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

    Он заявил, что у противника «ничего не получилось», ВСУ несут большие потери, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Алаудинова, за сутки на Суджанском направлении поражены и уничтожены две бронемашины, пикап, микроавтобус, одна САУ и пушка «неустановленного образца».

    Ранее в Минобороны России сообщали об уничтожении ДРГ ВСУ в лесополосе в Курской области.

    Коментарии (11)
    9 сентября 2024, 04:11 • Новости дня
    Жители Курской области избрали Смирнова губернатором
    Жители Курской области избрали Смирнова губернатором
    @ Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Алексей Смирнов, который сейчас временно исполняет обязанности главы Курской области, одержал победу на выборах губернатора региона, свидетельствуют данные ЦИК.

    Обработано 100% протоколов. Смирнов получил поддержку 65,28% избирателей, передает ТАСС.

    Алексей Бобовников (КПРФ) набрал 13,53% голосов, Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 6,72%, Алексей Томанов (ЛДПР) – 11,81%.

    Напомним, политтехнолог Петр Быстров указал, что Курская область стала ярчайшим примером консолидации общества, в регионе зафиксирована «самая высокая за всю историю явка на голосовании».

    Зампред ЦИК России Николай Булаев подчеркнул роль МВД и Росгвардии в отсутствии чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области.

    Коментарии (0)
    9 сентября 2024, 00:10 • Новости дня
    Минченко объяснил, почему выборы глав регионов прошли в один тур

    Минченко: Высокая явка равносильна поддержке курса президента России

    Минченко объяснил, почему выборы глав регионов прошли в один тур
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Действующие главы регионов, идущие на второй срок, смогли представить избирателям уже реализованные проекты, а врио оперативно добились расположения граждан и начали решать их проблемы. Именно поэтому выборы глав регионов прошли в один тур, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Высокая явка на выборах равносильна поддержке курса президента России и консолидации вокруг власти в ситуации внешней агрессии», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Примечательно и то, что голосование по выборам глав регионов прошло в один тур.

    Этому способствовало несколько факторов. «У действующих глав регионов, которые идут на второй срок, имеется серьезный задел. Им было, что показать в рамках уже реализованных задач и проектов. Например, у Игоря Артамонова в Липецкой области лучшая в стране система социального патронажа с использованием цифровой платформы», – уточнил аналитик.

    «Если же говорить о врио губернаторов, то все они в достаточно короткий срок установили эмоциональный контакт с избирателями и начали оперативно решать их проблемы», – рассуждает спикер. Кроме того, поддержка президента обеспечила кандидатам значительное преимущество на выборах.

    «Я бы тут отметил Андрея Турчака, который стал «своим» в Республике Алтай. Также внимания заслуживает Дмитрий Демешин в Хабаровском крае: он зашел как жесткий силовик, но скорректировал свой образ в пользу большей эмпатии. Необычная и идеологически яркая кампания просвещенного патриотизма была у Георгия Филимонова в Вологодской области», – перечислил политолог.

    Минченко также заметил «очень скудный список нарушений при голосовании». «Более того, к чести наших избирательных комиссий – там, где были справедливые нарекания, их быстро исправляли», – уточнил он.

    Также эксперт выделил работу системы дистанционного электронного голосования, которая проявилась себя как «удобная модель»: «Не надо никуда идти, можно взять в руки смартфон и отдать голос. На мой взгляд, удобство – это главное качество этой системы».

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня.

    Коментарии (5)
    9 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили три попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Михайловки, Черкасской Конопельки и 10-го Октября в Курской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, сорваны попытки атак украинских войск в направлении Малой Локни, Коренева, Кремяного и Мартыновки.

    Потери ВСУ составили до 25 человек убитыми и ранеными, три бронемашины, в том числе «Макс Про».

    «Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    Авиацией, артиллерией и активными действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, Борок, Вишневки, Внезапного, Гуева, Казачьей Локни, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Свердликова и Снагости.

    Авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплениям иностранных наемников в Сумской области и резервов 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й, 129-й бригад теробороны ВСУ в районах Белополья, Беловод, Бояро-Лежачей, Басовки, Глухова, Кондратовки, Локни, Свессы, Владимировки, Первомайского, Сум, Юнаковки и Ямполя.

    Противник за сутки потерял до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 бронемашин, артиллерийское орудие, станцию РЭБ.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла 11 400 военнослужащих, 89 танков, 42 машины пехоты, 74 БТР, 635 бронемашин, 371 автомобиль, 85 арторудий, 24 РСЗО, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

    Коментарии (2)
    8 сентября 2024, 21:01 • Новости дня
    Эксперт: Более технократичными и современными выборы сделали два вызова

    Политолог Шаповалов: СВО и пандемия подтолкнули развитие избирательной системы

    Эксперт: Более технократичными и современными выборы сделали два вызова
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными, заявил политолог, руководитель проектов ЭИСИ, член правления РАПН Владимир Шаповалов.

    «Наша избирательная система развивается постоянно. Если мы берем период с 2017 года – очень хорошо заметна динамика развития», – отметил Шаповалов на круглом столе в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов».

    Появление таких опций, как многодневное голосование, дистанционное электронное голосование, механизм «Мобильный избиратель» значительно улучшили избирательную систему, считает эксперт.

    «Во время пандемии страны начали отменять выборы. Мы же не отменяли, не переносили, сделали процесс более совершенным. Ввели многодневное голосование и дистанционные возможности. Второй пример – СВО. Мы проводим выборы на приграничных и новых территориях, минимизируя угрозы», – сказал он, подчеркнув, что западным странам «есть чему поучиться у России».

    Уровень комфорта при голосовании в России на данный момент является одним из самых высоких в мире, заявила депутат Госдумы, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

    «Нам не надо пытаться доказать всему миру, что у нас лучшая система, – это и так понятно. А вот совершенствовать ее для своих – необходимо, что мы и делаем», – сказала она.

    Сравнивая технологии интернет-голосования в России и в других странах, Бутина отметила, что в США онлайн-голосование сопряжено со значительными бюрократическими проблемами и сложностью использования.

    Постоянные новшества в российской избирательной системе делают процесс выборов более удобным для людей, а также придают дополнительную чистоту и прозрачность избирательной системе, заявила заместитель генерального директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова.

    «Важно нам внутри убедиться и признаться, что у нас хорошая избирательная система, мы как-то все время боимся это признать», – сказала она.

    Круглый стол «Ночь выборов в России и за рубежом – что изменилось?», посвященный ключевым изменениям отечественной избирательной системы за последние годы и ее преимуществам перед избирательными системами других стран, состоялся в рамках юбилейного X онлайн-марафона «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша».

    Коментарии (0)
    8 сентября 2024, 22:52 • Новости дня
    ЦИК назвал причину отсутствия ЧП на выборах в Курской области

    ЦИК отметил заслугу МВД и Росгвардии в отсутствии чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в Курской области прошли без чрезвычайных происшествий благодаря работе правоохранителей, заявил зампред ЦИК России Николай Булаев.

    Булаев подчеркнул «огромную заслугу МВД, Росгвардии» в том, что «не произошло никаких на эту минуту чрезвычайных происшествий» в регионе. «Это то, что мы сумели выбрать все вместе наиболее безопасные способы организации голосования», – приводит его слова РИА «Новости».

    Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил, что выборы в регионе в целом «прошли штатно». «Эта избирательная кампания показала, что мы единый, сплоченный и великий народ, великая Россия. Мы справимся с этой сложной ситуацией и победим на всех фронтах», – заявил он.

    После обработки 52,15% протоколов на выборах губернатора Курской области лидирует Алексей Смирнов («Единая Россия») с 65,86% голосов избирателей. Алексей Бобовников (КПРФ) набирает 14,67%, Алексей Томанов (ЛДПР) – 10,05% голосов, Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 6,28%.

    Напомним, политтехнолог Петр Быстров отметил, что Курская область стала примером консолидации общества. «Вероятно, именно поэтому в регионе самая высокая за всю историю явка на голосовании», – заявил он.

    Коментарии (0)
    8 сентября 2024, 20:25 • Новости дня
    Возникший из-за БПЛА ВСУ пожар в Воронежской области локализован

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ландшафтный пожар, произошедший в Острогожском районе Воронежской области после падения фрагментов украинских беспилотников, локализован, детонация происходит реже, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Он добавил, что угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует, передает ТАСС.

    Гусев также сообщил, что специалисты восстановили электроснабжение одного из оставшихся без света сел, еще в одном продолжаются работы на электросетях. Ведется разминирование территории и тушение пожара.

    Ранее сообщалось, что после уничтожения беспилотника в Острогожском районе в Воронежской области возник пожар и детонация «взрывоопасных предметов». Объявлена эвакуация нескольких сел. На территории региона из-за пожара ввели режим ЧС.

    Коментарии (0)
    8 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    Резервуары с топливом загорелись в Белгородской области после атаки ВСУ

    Гладков: Резервуары с топливом загорелись в Белгородской области после атаки ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска с помощью беспилотника атаковали площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В результате взрыва произошло возгорание, пожарные приступили к тушению огня, написал Гладков в Telegram-канале.

    «Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте», – добавил он.

    Накануне в Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА.

    Коментарии (0)
    8 сентября 2024, 21:10 • Новости дня
    МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов
    МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нарушения, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов в России, не выявлены, сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Дмитрий Дацко.

    «Нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не выявлено», – сказал Дацко в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что МВД возбудило пять уголовных дел, связанных с избирательными кампаниями, большинство из них – по факту ложных сообщений об актах терроризма.

    По словам Дацко, в заключительный день голосования в полицию поступило около 300 сообщений о правонарушениях.

    Ранее Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки в ходе голосования.

    Коментарии (0)
    Главное
    Лавров назвал главную проблему украинских мирных инициатив
    ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области
    Главком ВСУ отказался называть причину потери F-16
    Названа причина смерти Героя России Игоря Родобольского
    На Украине выпустили учебник с картой страны без Крыма
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    Дети-инвалиды в коррекционной школе Москвы остались без необходимых лекарств

    Как обновляется российский рыболовецкий флот

    Новое соглашение на строительство рыболовецких судов подписано в ходе Восточного экономического форума. Это стало еще одним примером масштабного обновления рыболовецкого флота – несмотря на санкции и сложности в отечественном судостроении. Происходящее имеет значение не только для рыбаков и верфей, но и в целом для продовольственного суверенитета страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Какой будет новая ядерная доктрина России

    Россия пересмотрит свою ядерную доктрину в ответ на действия Запада. По мнению экспертов, сейчас США поднимаются по так называемой лестнице эскалации, причем не только в поддержке ВСУ, но и в других регионах мира, поэтому Москва вынуждена реагировать. Что это может означать на практике и каких изменений в ядерной доктрине ожидают эксперты? Подробности

    Перейти в раздел

    Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300

    Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа готовит Украину к следующей войне

    Миллиарды евро вложит Европа сразу в несколько транспортно-логистических проектов, которые реализуются на Украине прямо сейчас. Эти деньги уйдут в том числе на то, чтобы на целом ряде участков переделать российскую железнодорожную колею на европейский формат. Цель этих, казалось бы, чисто мирных проектов – далеко не только бизнес. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Шутка Путина про Харрис наделала шороху

      «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    • Макрон внезапно всех победил

      Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И при чем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

    • Зеленский предложил с помощью оружия закончить войну этой осенью

      На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............