Российский Красный Крест оказал помощь почти 26 тыс. жителям Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

«Все обратившиеся к нам получают большие наборы продуктов, гигиенических средств, постельного белья, одежду, а также безрецептурные лекарства по запросу. В тесном сотрудничестве с региональными властями и профильными ведомствами мы делаем все возможное для поддержки тех, кто нуждается в нашей помощи», – сообщил Савчук на встрече с врио заместителя главы Курской области Андреем Белостоцким, его слова приводит сайт РКК.

В ходе встречи Савчук и Белостоцкий договорились усилить координацию действий между РКК и региональными властями для более оперативного реагирования на запросы населения.

Врио заместителя главы Курской области отметил, что «с первых дней чрезвычайной ситуации Российский Красный Крест включился в работу, демонстрируя свою готовность и способность оказать квалифицированную помощь на высоком уровне».

«Организация не только обладает необходимыми ресурсами, но и значительным опытом, который позволяет оперативно решать сложные задачи. Мы благодарны коллегам за их профессионализм и вклад в поддержку пострадавших курян», – подчеркнул он.

В ходе рабочей поездки в Курскую область председатель РКК также посетил Курское региональное отделение организации, где осуществляется регулярная выдача гуманитарной помощи.

На сегодняшний день в Курской области задействованы порядка 70 сотрудников и волонтеров РКК, в том числе представители федеральной команды реагирования на чрезвычайные ситуации. Специалисты РКК на постоянной основе посещают пункты временного размещения и собирают потребности от жителей ПВР.

Кроме того, РКК круглосуточно продолжает принимать заявки по поиску пропавших родственников. Также усилена работа федеральной горячей линии психологической помощи, на которую могут обратиться все нуждающиеся.

По состоянию на 15 августа на помощь пострадавшим жителям Курской области РКК собрал более 120 млн рублей.