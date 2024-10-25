Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.7 комментариев
Источник: По делу Мочальникова проходят еще пятеро обвиняемых
В деле о хищении средств при ликвидации убыточных шахт, связанном с замглавы Минэнерго Сергеем Мочальниковым, фигурируют пять человек, сообщил источник в правоохранительных органах.
Среди обвиняемых числятся должностные лица ФГБУ ГУРШ Минэнерго Наталья Корнева, Асельдир Раджабов, Андрей Моисеенков и Роберт Шагинян, сказал собеседник ТАСС.
Между тем проходящий по делу бывший заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский на заседании Никулинского суда, где решался вопрос об аресте заявил, что не признает свою вину.
Он подчеркнул, что обвинения являются безосновательными и не имеют к нему никакого отношения.
Напомним, МВД обнародовало видео с задержанием Мочальникова в его частном доме в рамках расследования. Также был задержан бывший замглавы Минэнерго Анатолий Яновский. Самого Мочальникова отправили под домашний арест.