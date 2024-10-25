  • Новость часаПутин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России
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    Какие трубопроводы Россия может построить для БРИКС
    Путин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области
    МИД пояснил слова Лаврова, когда тому наступили на ногу на саммите БРИКС
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    Путин заявил о наступлении ВС России по всей линии фронта
    Путин призвал не расслабляться в проведении СВО
    Financial Times: Северокорейские войска в России встревожили Китай
    WSJ: Россия помогла хуситам атаковать западные корабли в Красном море
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

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    25 октября 2024, 10:48 • Новости дня

    WSJ: Маск тайно общался с Путиным с 2022 года

    The Wall Street Journal сообщила о регулярных разговорах Маска с Путиным с 2022 года

    WSJ: Маск тайно общался с Путиным с 2022 года
    @ Patrick Pleul/DPA/ТАСС

    Миллиардер Илон Маск с конца 2022 года находится в регулярном контакте с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая широкий спектр тем, включая бизнес и геополитику, что вызывает озабоченность в сфере безопасности, пишет американская The Wall Street Journal.

    Илон Маск, известный предприниматель и основатель ряда технологических компаний, регулярно общается с президентом России Владимиром Путиным с конца 2022 года, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники из США, России и Европы. Темы их разговоров охватывают широкий спектр, включая бизнес и геополитику.

    По данным WSJ, одним из интересных моментов их общения стала просьба Путина к Маску не активировать систему Starlink над Тайванем в качестве одолжения для председателя Китая Си Цзиньпина. Эта информация вызывает обеспокоенность в отношении безопасности и потенциального влияния этих контактов на международные отношения.

    Несмотря на эти утверждения, несколько представителей Белого дома заявили, что не были в курсе контактов Маска с Путиным. Кремль, в свою очередь, сообщил, что единственный случай общения между Маском и Путиным касался обсуждения космических технологий по телефону, и отверг наличие других контактов. На данный момент Илон Маск не предоставил комментарии по этому поводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, скачок стоимости акций Tesla на 22% увеличил состояние Илона Маска до 270,3 млрд долларов, что укрепило его позиции как самого богатого человека в США. Без радикального сокращения государственных расходов США могут фактически стать банкротом, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    24 октября 2024, 03:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок

    Си Цзиньпин призвал Иран к совместному укреплению справедливого мирового порядка

    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай поддержал полное участие Ирана в БРИКС и предложил совместные усилия для укрепления справедливого мирового порядка.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с Ираном в рамках БРИКС и других международных организаций для усиления влияния глобального Юга и продвижения справедливого мирового порядка, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что Иран является важным партнером Китая на международной арене, и подчеркнул значимость китайско-иранских отношений в условиях текущих геополитических изменений.

    «Китай готов поддерживать Иран в защите его суверенитета и безопасности, а также способствовать его социально-экономическому развитию», – сказал Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Китайский лидер подчеркнул важность принципа невмешательства во внутренние дела и защиты законных прав и интересов обеих стран.

    Си Цзиньпин также отметил, что Китай планирует укреплять стратегическое партнерство с Ираном, независимо от глобальной ситуации. Он выразил желание сотрудничать в различных областях для стабильного развития двусторонних отношений, что будет выгодно для народов обеих стран.

    Кроме того, Си Цзиньпин затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост торгово-экономических отношений с Ираном, назвав это закономерным процессом.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли. Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой говорится о негативном влиянии односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    23 октября 2024, 02:18 • Новости дня
    Байден захотел «закрыть» Трампа
    Байден захотел «закрыть» Трампа
    @ Chris Emil Janssen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо «закрыть» кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявил действующий глава американского государства Джо Байден.

    Во время выступления в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир Байден заявил: «Нам нужно закрыть его», – передает РИА «Новости».

    Байден считает, что Трампа нужно «в политическом отношении посадить под замок». «Я знаю, это звучит невероятно. Если бы я сказал это пять лет назад, вы бы меня посадили под замок», – приводит его слова ТАСС.

    Байден утверждает, что «на кону» стоит американская демократия. Как заявил Байден, Трамп якобы полагает, что по «постановлению Верховного суда об иммунитете» имеет право «фактически устранить, физически устранить, убить того, кто, по его мнению, представляет угрозу для него».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, против Трампа по ряду уголовных дел выдвинуто 91 обвинение. Наиболее серьезные статьи могут повлечь наказание в виде 20 лет лишения свободы. Политику по совокупности обвинений грозит более 700 лет заключения. Трамп заявлял, что эти обвинения представляют собой попытку демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    25 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в программе «60 минут» прокомментировал «взрывную» реакцию США на заявления о якобы присутствующих в России военных из КНДР, выразив надежду, чтобы «осколки» этой реакции «там и осели».

    «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – заявил президент, отвечая на реплику ведущей Ольги Скабеевой о том, что в Вашингтоне была «взрывная» реакция на его заявления, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал сообщения о переброске военных из КНДР в Россию, назвав спутниковые снимки «серьезной вещью».

    Путин напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, включающий статью о взаимной военной помощи, был ратифицирован, подчеркнув, что дальнейшие действия – дело России.

    Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

    В МИД России указали, что договор с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

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    24 октября 2024, 03:10 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о смещении экономического баланса от G7 к БРИКС

    МВФ подтвердил смещение экономического баланса от G7 к странам БРИКС

    Bloomberg сообщил о смещении экономического баланса от G7 к БРИКС
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    По прогнозу МВФ, в ближайшие пять лет БРИКС будет доминировать в мировом экономическом росте, опережая G7 по вкладу в глобальную экономику.

    Как сообщает Bloomberg, Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил, что баланс сил мировой экономики смещается от стран G7 к БРИКС. Это связано с тем, что основная доля роста мировой экономики в ближайшие пять лет будет приходиться на страны БРИКС.

    Наибольший вклад в глобальный экономический рост, по прогнозам, внесут такие страны, как Китай, Индия, Россия и Бразилия.

    В то же время экономический вклад членов G7, включая США, Германию и Японию, будет пересмотрен в сторону уменьшения. Ожидается, что Китай останется крупнейшим вкладчиком, а Индия значительно увеличит свое влияние.

    Также подчеркивается, что рост экономик стран, таких как Египет и Вьетнам, будет на уровне развитых государств, как Германия и Япония, что подчеркивает возросшую значимость развивающихся экономик.

    Шестнадцатый саммит глав государств БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, стал первой встречей, в которой участвуют новые члены группы: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Ожидается участие представителей более 30 стран, что подтверждает растущую роль объединения на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, обозначающую цели на долгосрочную перспективу, уделив лишь один пункт мирному урегулированию украинского конфликта, что демонстрирует сосредоточенность БРИКС на экономическом развитии всех стран объединения.

    Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой подчеркивается негативное влияние односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    25 октября 2024, 02:32 • Новости дня
    Трамп обвинил демократов в превращении США в свалку мира

    Дональд Трамп заявил о свалке США из-за миграционной политики демократов

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп, выступая перед сторонниками, обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира, отметив, что Камала Харрис открыла границы для мигрантов.

    Как сообщает ТАСС, Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, в своем выступлении в Темпе, штат Аризона, обвинил действующую администрацию в том, что из-за их миграционной политики Соединенные Штаты стали «свалкой для мира».

    Он подчеркнул, что вице-президент Камала Харрис открыла границы страны для мигрантов из тюрем и психиатрических лечебниц.

    Трамп также пообещал, что в случае его победы на выборах 5 ноября он объявит этот день «днем освобождения Америки». Он настаивает на необходимости ужесточения контроля на границе с Мексикой, критикуя текущую миграционную политику как основную причину роста незаконной иммиграции.

    Нелегальная иммиграция стала ключевой темой в президентской гонке. Оба кандидата предлагают свои решения для контроля границы. Трамп фокусируется на ужесточении мер, в то время как Камала Харрис, представляющая демократов, настаивает на комплексном подходе к решению проблемы иммиграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Камала Харрис стремительно теряет позиции в предвыборной гонке и уже растратила свое преимущество над Дональдом Трампом, кандидаты идут вровень, но фаворитом считают именно Трампа.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал электоральную кампанию в США глупой и выразил поддержку Дональду Трампу, отметив, что смена лидера может привести к переменам.

    Сам Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен был предотвратить начало вооруженного конфликта Украины с Россией.

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    25 октября 2024, 02:57 • Новости дня
    Трамп назвал Байдена «тупым дураком» за призыв посадить его под замок

    Трамп назвал Байдена «тупым дураком» после предложения посадить его под замок

    Трамп назвал Байдена «тупым дураком» за призыв посадить его под замок
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп оскорбил Джо Байдена, назвав его «тупым дураком» после его заявления о необходимости «посадить» Трампа, сделанного на фоне судебных разбирательств против экс-президента.

    Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, резко раскритиковал Джо Байдена, назвав его «тупым дураком». Как передает ТАСС, это заявление Трамп сделал в ответ на недавнее предложение Байдена «посадить под замок» экс-президента. Это произошло на митинге в Темпе, штат Аризона, где Трамп выступал перед своими сторонниками.

    Трансляцию митинга вела консервативная медиакомпания RSBN, которая отметила, что Трамп заявил: «Вы видели это вчера вечером? Он сказал: «Посадите его под замок». Ему нельзя говорить такие вещи. Он такой тупой, такой тупой дурак».

    В США против Трампа ведется несколько судебных разбирательств. В Вашингтоне республиканцу инкриминируется попытка сохранить власть незаконными средствами после проигрыша на выборах в 2020 году.

    Ранее Байден заявил о необходимости »посадить под замок» Трампа, позже в Белом доме уточнили, что речь идет о политической блокировке кандидата от Ревспубликанцах, а не о тюремном сроке.

    Байден подчеркнул, что на выборах 5 ноября будет решаться судьба демократии в стране и призвал граждан подумать о последствиях победы Трампа на этих выборах. Противником Трампа на выборах от демократов станет вице-президент Камала Харрис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом отреагировал на слухи о том, что Джо Байден якобы высказался за заключение Дональда Трампа в тюрьму.

    Дональд Трамп обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира.

    Штаб Трампа раскритиковал интервью Камалы Харрис на Fox News, заявив, что она не справится с давлением на президентском посту.

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    23 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Использование доллара как оружия является ошибкой, Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать альтернативы для сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

    Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф отметила, что использование доллара в качестве оружия усугубляет непростую геополитическую обстановку в мире, передает РИА «Новости».

    «Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает», – сказал в свою очередь российский лидер.

    Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара и не ведет с ним борьбы, но в условиях, когда использование этой валюты ограничивает возможности, страна вынуждена искать альтернативы.

    «Доллар используется в качестве оружия. Мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов... Но не мы это делаем. Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы – так и происходит», – сказал он.

    Ранее издание The Economist сообщило, что Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту от санкций. В ходе саммита Путин поддержал расчеты в национальных валютах для экономической независимости. Газета ВЗГЛЯД писала об угасании финансового могущества США и всей мировой долларовой системы.

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    24 октября 2024, 22:51 • Новости дня
    Пентагон подтвердил отказ США поставлять Киеву дальнобойное оружие

    США подтвердили неизменность политики по поставкам дальнобойного оружия Киеву

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты продолжают придерживаться курса на отказ от поставок Украине дальнобойного оружия, включая ракеты ATACMS, и не изменили свою позицию по ударам в глубину России.

    Как сообщает ТАСС, Соединенные Штаты остаются на позициях отказа от поставок Киеву дальнобойного оружия, таких как тактические баллистические ракеты ATACMS. Эта информация была озвучена на брифинге заместителем пресс-секретаря Пентагона Сабриной Сингх.

    «Наша политика в отношении дальних ударов по России и возможности для Киева использовать что-то вроде ATACMS не изменилась», – отметила Сингх.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что без западной помощи Украина не в состоянии организовывать удары вглубь территории РФ.

    Он подчеркнул, что для этого требуются разведданные со спутников и полетные задания.

    Президент также отметил, что НАТО обсуждают не возможность использования Киeвом западных дальнобойных систем, а скорее, участвуют ли сами в конфликте. Путин уточнил, что российская сторона будет принимать решения на основе оценок угроз, возникающих для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Ллойд Остин заявил Fox News, что российские базы ВКС перемещены из зоны досягаемости ракет ATACMS, что делает невозможными удары по таким объектам.

    Во время своего визита в Киев Ллойд Остин не объявил о новой военной помощи и не разрешил использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, свидетельствуя о продолжающейся осторожной позиции США.

    Алексей Чеснаков подчеркнул, что если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать о том, что Украина еще не получила обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по территории России.

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    23 октября 2024, 23:59 • Новости дня
    НАСА сообщило о готовности к возвращению экипажа Crew-8 на Землю

    SpaceX и НАСА готовятся к возвращению экипажа Crew-8 с МКС на Землю

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания SpaceX совместно с НАСА готовится вернуть экипаж миссии Crew-8 с МКС на Землю, включая россиянина Александра Гребенкина, на космическом кораболей Crew Dragon.

    Американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщило, что SpaceX совместно с НАСА готовится к возвращению экипажа миссии Crew-8 с Международной космической станции.

    Спускаемый аппарат Crew Dragon должен отделиться от МКС и доставить на Землю четырех астронавтов, среди которых россиянин Александр Гребенкин. Ожидается, что корабль войдет в атмосферу Земли и совершит посадку в Атлантическом океане или Мексиканском заливе.

    Миссия Crew-8 проводится в рамках программы NASA, которая предусматривает участие американских аэрокосмических компаний, таких как SpaceX и Boeing.

    Программа была создана для ротации экипажей на борту МКС, предоставляя транспортировку астронавтов на орбиту и их возвращение на Землю на частных космических аппаратах.

    SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, использует свои стартовые площадки на восточном побережье США для запусков в космос. Для миссий с МКС SpaceX чаще всего использует ракету Falcon 9, стартующую с площадки LC-39A на космодроме имени Кеннеди во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX перенесла отстыковку корабля Crew Dragon от Международной космической станции из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды.

    Изначально космический корабль Crew Dragon с Гребенкиным на борту должен был приводниться к в районе Флориды 14 октября.

    При этом пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем предыдущей миссии Crew-7, в состав которой также входил российский космонавт – Константин Борисов –, успешно вернулся на Землю после полугода пребывания на Международной космической станции.

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    22 октября 2024, 21:01 • Новости дня
    Лукьянов: СВО вынудила Запад переосмыслить роль БРИКС в мире

    Федор Лукьянов: БРИКС занимает ключевое место в провале попыток США и ЕС изолировать Россию

    Лукьянов: СВО вынудила Запад переосмыслить роль БРИКС в мире
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Несмотря на то, что «ростки» серьезного отношения Запада к БРИКС появились еще 10 лет назад, США и ЕС увидели конкурента в организации лишь после 2022 года, когда объединение показало готовность нарушать требования Вашингтона по изоляции Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в Казани стартовал XVI форум БРИКС.

    «Запад уже прошел этап восприятия БРИКС «свысока». Однако представление об организации как о некой альтернативе глобалистских институтов пока не сформировалось. Можно сказать, что мы живем в момент интерлюдии: США и ЕС понимают, что объединение вовсе не декорация, лишенная смысла, но и ее возможной роли в новом мире пока осознать не могут», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Скорее, речь идет о начале восприятия истинного потенциала БРИКС. О нем говорят как о некой попытке выстроить международные отношения в обход западных институтов. Растущий интерес к данному формату лишь подкрепляет процесс переосмысления Вашингтоном и Брюсселем этой организации развивающихся стран», – отмечает он.

    «Рубиконом, вероятно, стал 2022 год. Катализатором к восприятию объединения в качестве серьезного формата взаимодействия послужило начало СВО. Западные государства попытались изолировать Россию на международной арене. Но сам факт существования БРИКС сделал это невозможным», – говорит собеседник.

    «Развитие организации не затормозилось, сотрудничество между ее членами не прекратилось. То есть диалог по ее линии настолько окреп, что отменить его по воле нескольких акторов стало попросту невозможно. Москва, Нью-Дели, Бразилиа, Кейптаун и Пекин доказали, что они способны продвигать интересные идеи взаимодействия в условиях фактической конкуренции с Западом», –  акцентирует эксперт.

    «Именно этот фактор и создал мощный интерес к БРИКС на всех континентах земного шара. Неслучайно вторая волна расширения организации состоялась именно в 2023 году. Конечно, приход новых участников создал немало проблем. Нам еще предстоит понять, как увязать столь непохожие друг на друга страны в одном объединении», – добавляет он.

    «Это событие показало растущую привлекательность формата. Причем первые «ростки» серьезного отношения к БРИКС со стороны Запада появились еще в 2014 году, когда объединению удалось создать НБР (Новый банк развития – прим. ВЗГЛЯД ). Тогда в США обратили внимание на саму идею создания альтернативных экономических институтов», – напоминает собеседник.

    «Конечно, его функционирование нельзя назвать полностью безоблачным. Организация испытывает немало проблем, связанных в том числе и с антироссийскими санкциями. Но тенденция поиска путей наращивания сотрудничества и взаимодействия была обозначена еще тогда», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. В столицу Татарстана прибыл Владимир Путин. В первый день мероприятия президент России провел серию встреч – в том числе  с главой Нового банка развития Дилмой Руссеф, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и председателем КНР Си Цзиньпинем. 

    Между тем, саммит БРИКС вызвал ажиотаж в политических и медиа-кругах Запада. CNN пишет, что приезд целого ряда глав государств в Казань сигнализирует о том, что Путин «не одинок, его поддерживает формирующаяся коалиция стран». The Washington Post видит в организации символ падения престижа США, а The New York Times называет объединение «самой мощной структурой для создания нового мирового порядка».

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    23 октября 2024, 23:45 • Новости дня
    Белый дом опроверг поддержку Байденом тюремного заключения Трампа

    Белый дом заявил, что призыв Байдена «закрыть Трампа» носит политический смысл

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден имел в виду политическое заключение, а не буквальное тюремное наказание для Трампа.

    Как передает ТАСС, Белый дом отреагировал на слухи о том, что президент США Джо Байден якобы высказался за заключение Дональда Трампа в тюрьму. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что Байден говорил о политическом заключении, а не о фактическом лишении свободы.

    Во время своего выступления в Нью-Гэмпшире во вторник Байден заявил о необходимости «посадить под замок» экс-президента Трампа. Это заявление вызвало волну вопросов к администрации о трактовке его слов.

    Жан-Пьер отметила, что Байден старался подчеркнуть политический контекст, а не юридические аспекты.

    «Он сказал, что имеет в виду заключение его под замок в политическом смысле», – добавила она, отвечая на вопросы журналистов.

    Ожидается, что 5 ноября в США состоятся очередные всеобщие выборы, где кандидатом от республиканцев будет выступать Трамп, а от демократов – вице-президент Камала Харрис.

    В это время против Трампа в стране продолжаются судебные разбирательства. В частности, его обвиняют в попытке незаконно сохранить власть в 2020 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий президент США Джо Байден заявил, что необходимо «закрыть» Дональда Трампа.

    При этом американский спецпрокурор Джек Смит повторно передал в суд Вашингтона обвинительное заключение против экс-президента США Дональда Трампа, обвиняя его в тех же преступлениях, что и в первоначальном обвинении.

    В то же время бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что американцы, транслирующие «русскую пропаганду» в поддержку Трампа, должны подвергаться уголовному преследованию.


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    23 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Лукашенко назвал выборы в США глупыми и поддержал Трампа как кандидата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал электоральную кампанию в США глупой и выразил поддержку Дональду Трампу, отметив, что смена лидера может привести к переменам.

    Белорусский лидер в интервью для программы «60 минут» на «России-1» заявил, что считает предстоящие выборы в США «ужасными и глупыми», и отметил, что не понимает их критерии, передает ТАСС. Лукашенко подчеркнул, что если бы такие выборы проводились в Белоруссии или России, то ни один из кандидатов не был бы избран.

    Лукашенко также отметил, что поддерживает Дональда Трампа как кандидата в президенты США. Он объяснил свою позицию тем, что новый человек может принести что-то новое, и подчеркнул, что его поддержка не связана с симпатией к Трампу или его программе. «Придет новый человек – что-то, возможно, будет новое. По крайней мере, наговорил же много. Поэтому можно будет и спросить», – сказал Лукашенко.

    Он также выразил сомнение в эффективности затрат избирательных штабов, отметив, что на кампанию было потрачено миллиарды долларов, и выразил недоумение, почему никто не контролирует кандидатов. Тем не менее Лукашенко признал, что Трампа сложно контролировать, что делает его необычным кандидатом.

    Ранее экс-президент США Барак Обама призвал чернокожих мужчин активнее поддерживать кандидата от демократов Камалу Харрис, выражая обеспокоенность недостаточным энтузиазмом в этом демографическом сегменте, особенно в ключевых штатах. Также сообщалось, что он решил принять участие в предвыборной кампании Харрис в США. Гадалка Анна из Брайтон-Бич предсказала победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах в США.

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    23 октября 2024, 22:30 • Новости дня
    Госдеп США одобрил модернизацию польских F-16 на 7,3 млрд долларов

    Госдепартамент США одобрил продажу Польше услуг по модернизации истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США согласовал продажу Польше пакета услуг по модернизации истребителей F-16 на сумму 7,3 млрд долларов, включая усовершенствованные дисплеи и вооружение.

    Госдепартамент США одобрил сделку по модернизации польских истребителей F-16 на сумму 7,3 млрд долларов, пишет РИА «Новости».

    Пентагон сообщил, что проект предусматривает поставку 58 усовершенствованных программируемых дисплеев, а также тестовые образцы ракет AGM-158 JASSM и бомб малого диаметра SDB II.

    Эти системы предназначены для тестирования и повышения надежности эксплуатации.

    Модернизация истребителей до конфигурации F-16 Viper укрепит обороноспособность Польши, улучшив ее возможности в сфере противовоздушной обороны и наблюдения. Уже эксплуатирующая F-16, Польша сможет интегрировать новые системы без существенных затруднений, отметили в оборонном ведомстве США.

    Пентагон подчеркнул, что продажа данного оборудования и поддержка Польше не изменят военного баланса в регионе. Сделка направлена на укрепление безопасности союзников США по НАТО и поддержку стабильности в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в учениях «Стойкий полдень» НАТО участвовали четыре польских истребителя F-16 и 90 военнослужащих, выполняя задачи по обеспечению эскорта для носителей ядерного оружия, сообщил начальник Генерального штаба польской армии генерал Веслав Кукула.

    Правительство Румынии в экстренном порядке утвердило финансирование для обучения украинских пилотов F-16 на базе в Фетешти, что является частью поддержки Украины на уровне НАТО и ЕС.

    Украина не сможет получить 20 истребителей F-16 и 40 обученных пилотов до лета 2025 года из-за сложностей с обучением и языковыми барьерами, сообщила газета The Wall Street Jornal (WSJ).

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    24 октября 2024, 19:27 • Новости дня
    Путин заявил, что не припоминает угроз Трампа об ударах по Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что не помнит разговора с Дональдом Трампом, в котором экс-президент США якобы угрожал ударом по Москве, и предложил не воспринимать такие заявления всерьез.

    «Но я такого разговора с господином Трампом не припомню. Сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в США, и я предлагаю по-серьезному к заявлениям подобного рода не относиться», – сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает ТАСС.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, и это несмотря на хорошие отношения с Владимиром Путиным. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в словах Трампа. Комментируя заявление экс-президента США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров Путина с мировыми лидерами.

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    24 октября 2024, 02:48 • Новости дня
    Остин обсудил военные действия в Ливане с Галантом

    Пентагон сообщил о беседе Остина и Галанта по ситуации в Газе и Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Пентагона Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, обсудив израильские операции в Ливане и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

    Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы обсуждались операции израильских сил в Ливане и критическая гуманитарная ситуация в секторе Газа.

    Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер сообщил, что Остин выразил соболезнования в связи с гибелью командира бригады Армии обороны Израиля на севере Газы, подтвердив при этом поддержку США в вопросах обороны Израиля.

    В качестве примера поддержки Пентагон упомянул недавнее развертывание американской системы ПРО THAAD для защиты Израиля.

    Остин также приветствовал продвижение гуманитарной помощи через КПП Эрез и призвал израильское правительство предпринять шаги для решения острой гуманитарной ситуации в Газе.

    Он подчеркнул важность использования возможностей для освобождения заложников и прекращения огня, которые появились после гибели лидера ХАМАСа Яхьи Синвара.

    Кроме того, Остин выразил обеспокоенность по поводу сообщений об ударах по ливанским вооруженным силам, акцентировав важность обеспечения безопасности и защиты как ливанских войск, так и миротворцев ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, что привело к гибели более 80 человек, включая женщин и детей, а также проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан.

    Кроме того, военные Израиля задержали медика из бригады скорой помощи Красного Полумесяца в Бейте, где проходили столкновения, но позже освободили его.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании саммита БРИКС заявил, что западный подход к международным конфликтам способствует их обострению.

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