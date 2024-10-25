Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.0 комментариев
WSJ: Маск тайно общался с Путиным с 2022 года
The Wall Street Journal сообщила о регулярных разговорах Маска с Путиным с 2022 года
Миллиардер Илон Маск с конца 2022 года находится в регулярном контакте с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая широкий спектр тем, включая бизнес и геополитику, что вызывает озабоченность в сфере безопасности, пишет американская The Wall Street Journal.
Илон Маск, известный предприниматель и основатель ряда технологических компаний, регулярно общается с президентом России Владимиром Путиным с конца 2022 года, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники из США, России и Европы. Темы их разговоров охватывают широкий спектр, включая бизнес и геополитику.
По данным WSJ, одним из интересных моментов их общения стала просьба Путина к Маску не активировать систему Starlink над Тайванем в качестве одолжения для председателя Китая Си Цзиньпина. Эта информация вызывает обеспокоенность в отношении безопасности и потенциального влияния этих контактов на международные отношения.
Несмотря на эти утверждения, несколько представителей Белого дома заявили, что не были в курсе контактов Маска с Путиным. Кремль, в свою очередь, сообщил, что единственный случай общения между Маском и Путиным касался обсуждения космических технологий по телефону, и отверг наличие других контактов. На данный момент Илон Маск не предоставил комментарии по этому поводу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, скачок стоимости акций Tesla на 22% увеличил состояние Илона Маска до 270,3 млрд долларов, что укрепило его позиции как самого богатого человека в США. Без радикального сокращения государственных расходов США могут фактически стать банкротом, заявил американский предприниматель Илон Маск.