The Wall Street Journal сообщила о регулярных разговорах Маска с Путиным с 2022 года

Илон Маск, известный предприниматель и основатель ряда технологических компаний, регулярно общается с президентом России Владимиром Путиным с конца 2022 года, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники из США, России и Европы. Темы их разговоров охватывают широкий спектр, включая бизнес и геополитику.

По данным WSJ, одним из интересных моментов их общения стала просьба Путина к Маску не активировать систему Starlink над Тайванем в качестве одолжения для председателя Китая Си Цзиньпина. Эта информация вызывает обеспокоенность в отношении безопасности и потенциального влияния этих контактов на международные отношения.

Несмотря на эти утверждения, несколько представителей Белого дома заявили, что не были в курсе контактов Маска с Путиным. Кремль, в свою очередь, сообщил, что единственный случай общения между Маском и Путиным касался обсуждения космических технологий по телефону, и отверг наличие других контактов. На данный момент Илон Маск не предоставил комментарии по этому поводу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, скачок стоимости акций Tesla на 22% увеличил состояние Илона Маска до 270,3 млрд долларов, что укрепило его позиции как самого богатого человека в США. Без радикального сокращения государственных расходов США могут фактически стать банкротом, заявил американский предприниматель Илон Маск.