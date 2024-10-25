Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.18 комментариев
Нефть подорожала на неопределенности на рынке
Мировые цены на нефть пошли в рост на неопределенности на рынке
Мировые цены на нефть в пятницу слабо растут: эксперты оценивают разнонаправленные факторы.
Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.41 растет на 0,26%, до 74,56 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,23%, до 70,35 доллара, передает РИА «Новости»
«В последнее время цены были относительно волатильны. Это, по всей видимости, отражает перетягивание каната между негативными фундаментальными факторами и повышенными политическими рисками», – цитирует Wall Street Journal отчет аналитиков Citi Research.
Эксперты сохраняют прогноз для марки Brent на уровне 74 доллара за баррель до конца этого года и 65 долларов за баррель в первом квартале следующего.