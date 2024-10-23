Путин заявил о стремлении БРИКС к многополярности

Путин: Все партнеры БРИКС настроены на создание многополярной международной системы

Tекст: Валерия Городецкая

«Принципиально важно, что все партнеры по БРИКС настроены на продолжение самой тесной совместной работы по формированию более демократической, инклюзивной и многополярной международной системы», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что страны БРИКС объединяет понимание возможности реализации амбициозных и масштабных проектов и инициатив, которые способны изменить международные отношения. «Нас объединяет понимание того, что вместе мы способны реализовать самые амбициозные и по-настоящему масштабные проекты и инициативы», – отметил Путин.

Ранее Путин подчеркнул значимость многополярной модели, которая приведет к новой волне экономического роста, смещая центры активности к развивающимся рынкам. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что расширение объединения стало маяком надежды для стран Глобального Юга. Также Рамафоса призвал БРИКС укрепить роль в обеспечении мировой безопасности.