Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян прибыл на саммит БРИКС в Казани

Tекст: Мария Иванова

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян прибыл в Казань для участия в саммите глав государств БРИКС, сообщает РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов приветствовал его в международном аэропорту Казани.

ОАЭ, вступившие в БРИКС 1 января, рассматривают членство в организации как стратегический шаг для расширения торговли и доступа к новым рынкам.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС, международная организация, созданная в 2006 году, включает Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. С 2024 года к блоку присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Россия, с 1 января являясь председателем БРИКС, проводит более 200 мероприятий, направленных на укрепление многосторонности и справедливого глобального развития. Под председательством РФ, саммит в Казани стал важным этапом в укреплении международных связей и партнерства между членами БРИКС.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон утром в среду вылетел в Казань для участия в саммите.