Tекст: Александра Юдина

По мнению главы Итальянского фонда содействия рождаемости Джиджи Де Пало, для исправления демографической ситуации в стране необходимо использовать «шоковую терапию», передает РБК.

«Италии нужна политика в области рождаемости, которая объединит компании, банки, города и политическую оппозицию,» – подчеркнул Де Пало.

По его словам, содержание ребенка до 18 лет обходится в 178 тыс. евро, после чего они часто эмигрируют, чтобы пополнить ВВП других стран. Он предложил обратить внимание на опыт Франции, где налоги снижаются в зависимости от количества детей.

Национальное статистическое агентство Istat подсчитало, что за первые семь месяцев 2024 года рождаемость в Италии снизилась на 4,6 тыс. детей, или на 2,1%. В частности, в 2023 году родились 379 890 итальянцев, что на треть меньше показателей 2008 года. После кризиса 2008 года число новорожденных ежегодно сокращается, вызывая опасения, что стареющее население создаст чрезмерную нагрузку на госбюджет.

Как отметил глава итальянского агентства по изучению старения Роберто Бернабей, для возвращения к среднему показателю в два ребенка на женщину потребуется несколько поколений.

Он предложил использовать более долгую продолжительность жизни итальянцев, чтобы компенсировать потери ВВП, вызванные нехваткой молодежи.

Бернабей выразил уверенность, что выделение 100 млн евро на стартапы для людей старше 65 лет даст результаты уже к следующему утру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал катастрофическим уровень рождаемости в России, а также отметил, что ситуация остается тяжелой, но это не означает отсутствие веры молодых семей в будущее. Президент России Владимир Путин подчеркнул приоритетность улучшения демографической ситуации, поддержки рождаемости и укрепления семейных ценностей в стране.