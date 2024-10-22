Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Российский журналист Андрей Егоршев скончался в Италии
Российский журналист и телеведущий Андрей Егоршев ушел из жизни в возрасте 60 лет, об этом сообщила его жена Мария.
Супруга Егоршева подчеркнула, что ее супруг скончался в Италии. По ее словам, он умер 19 октября, а похороны состоялись 21 октября. Мария не уточнила причины смерти, но подчеркнула, что близкие и коллеги глубоко скорбят о его утрате, называя его талантливым журналистом и добрым человеком, передает РИА «Новости».
Андрей Егоршев известен своей работой на телевидении и радио. В 1990-х годах он вел программу «Пресс-экспресс», сначала на Первом канале, затем на ТВЦ. Егоршев также сотрудничал с такими радиостанциями, как «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».
Напомним, в сентябре умер российский тележурналист Николай Сванидзе в возрасте 69 лет.