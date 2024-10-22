Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Виртуозова: В Национальном центре «Россия» можно будет увидеть будущее страны
Гендиректор Национального центра «Россия» Виртуозова: Мы покажем достижения России в прошлом и движение в будущее
Все лучшее, что есть в России, будет собрано в Национальном центре «Россия» на Красной Пресне. Здесь будет показано, как наследие прошлого и достижения настоящего помогают строить будущее страны, сказала газете ВЗГЛЯД гендиректор Национального центра Наталья Виртуозова. В четверг в Москве журналистам презентовали новое пространство выставки.
«Главная идея выставки «Россия» заключалась в том, чтобы показать, как мы сохранили достижения прошлого, настоящего, и как мы двигаемся в будущее. Мы увидели, что испытывать гордость за страну – это одна из необходимых потребностей человека», – пояснила Наталья Виртуозова, гендиректор Национального центра «Россия».
«Все лучшее, чему нас научила выставка «Россия», мы собираем в Национальном центре, и здесь это лучшее должно создавать будущее. Как сказал один из наших посетителей, мы любим советское прошлое, потому что там всегда были не только история, но и будущее. В Национальном центре «Россия» хочется воссоздать подобную атмосферу, изобретать будущее, основываясь на наших традициях и наследии, которое досталось нам от наших предков, родителей», – добавила Виртуозова.
Напомним, по распоряжению президента России на месте «Экспоцентра» на Красной Пресне создается национальный центр «Россия». Он станет преемником выставки-форума «Россия», которая проходила на ВДНХ с ноября 2023 года по июль 2024 года. Ответственными за проект назначены первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и Наталья Виртуозова. В центре будут демонстрироваться экспозиции современных достижений страны в самых разных сферах.
В четверг для представителей СМИ была организована презентация, в рамках которой было показано, каким станет новое выставочное пространство.
Ожидается, что уже 4 ноября Национальный центр «Россия» откроет свои двери. В этот день начнет работу Международный симпозиум «Создавая будущее», участниками которого станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты и представители власти.