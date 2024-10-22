США предупредили Венгрию о возможной вооруженной акции

Telex: США сообщили Венгрии о планах вооруженной акции 23 октября

Tекст: Александра Юдина

По данным пресс-службы венгерского правительства, на которую ссылается СМИ, США направили Венгрии оперативные данные о возможной вооруженной акции, которая может произойти 23 октября, передает «Газета.Ru».

Информация поступила через американскую партнерскую службу и касалась беседы в онлайн-группе, обсуждающей акцию с охраняемыми лицами.

Telex отмечает, что американская разведка уведомила венгерские власти около двух недель назад. Выяснилось, что группа молодых людей может готовить вооруженные действия в годовщину Венгерского восстания 1956 года.

Венгерские службы антитеррористического центра задержали шестерых человек в будапештском пабе Legenda. У задержанных не обнаружили боевого оружия, однако у них было найдено страйкбольное и одно охолощенное оружие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские власти не намерены менять свою мирную позицию по Украине, несмотря на международное давление. Также министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Венгрия продолжит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

