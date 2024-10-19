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    Оппозиция готовится победить Санду во втором туре
    Путин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
    Эксперт: После сноса памятников победы над шведами в Полтаве Зеленского ждет участь Мазепы
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными
    США объявили награду за информацию о проекте «Рыбарь»
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    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    9 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    15 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

    13 комментариев
    19 октября 2024, 10:44 • Новости дня

    Лавров: США будут считать Россию противником при любом исходе выборов

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что независимо от результатов выборов в США, они будут считать Россию противником, а высказывания действующего президента Джо Байдена о переговорах по ядерному оружию призваны поддержать Камалу Харрис.

    По его словам, Соединенные Штаты будут воспринимать Россию как противника, независимо от исхода своих президентских выборов, передают «Аргументы и факты».

    «Независимо от исхода выборов, мы будем оставаться для США если не врагом, то точно противником. В любом случае – конкурентом», – отметил Лавров.

    Также он прокомментировал заявления Байдена о возможных переговорах с Россией по ядерному оружию. Лавров считает, что такие высказывания носят предвыборный характер и направлены на поддержку кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на предстоящих выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Харрис подтвердила, что в случае победы на выборах не будет продолжать курс Байдена и представит собственный подход к управлению страной.

    18 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
    Путин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат. Мы готовы к продолжению этой борьбы, и победа будет за нами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    В ходе встречи Путину задали вопрос о сроках завершения специальной военной операции. «Если говорить про какие-то сроки – это очень сложная вещь, и она контрпродуктивная», – ответил российский президент.

    «НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств. Но Украина не использует сама высокотехнологичное оружие. Это делает НАТО. А Российская армия и воюет сама, и продукты сама создает военные, и программное обеспечение делает сама. В этом огромная разница. И особенно за последнее время, я фиксирую это, смотрю, российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных», – заявил президент. Его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    «А когда натовцам надоест с нами воевать – это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами!», – подчеркнул Путин.

    Ранее российский лидер подчеркнул, что украинские события стали последствием действий западных стран во главе с Вашингтоном.

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    18 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Путин заявил об открытости России для делового сотрудничества

    Tекст: Вера Басилая

    Россия открыта для делового сотрудничества и дает выгодные условия для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС в Москве.

    «Россия максимально открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества, мы формируем комфортные, глобально-конкурентные условия работы для бизнеса – для отечественного и иностранного, для привлечения капиталов и технологий из-за рубежа. В первую очередь, конечно, сотрудничаем с вами», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин также сообщил, что план мероприятий председательства России в БРИКС выполнен на 80%.

    «Реализуется содержательный план действий, нацеленный на продвижение партнеров, по трем ключевым направлениям. Это политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. В настоящем времени план выполнен более чем на 80%. Проведено свыше двухсот мероприятий, совещаний, конференций, отраслевых встреч. Состоялось большинство экспертных и министерских заседаний. Но, конечно, центральным событием станет саммит БРИКС», – приводит РИА «Новости» слова президента России.

    Путин подчеркнул, что БРИКС уже играет значительную роль в мировой экономике и эта роль будет только расти в будущем. «Страны, входящие в наше объединение, являются драйверами экономического мирового роста. Именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП», – отметил Путин.

    Ранее Владимир Путин заявил о превосходстве БРИКС над «Большой семеркой» по ВВП.

    Путин также отметил успешное сотрудничество стран БРИКС.

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    18 октября 2024, 20:00 • Видео
    Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

    Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

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    18 октября 2024, 18:39 • Новости дня
    Путин высказался против временного перемирия на Украине

    Путин заявил о необходимости создания условий для долгосрочного мира на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Краткие перемирия на Украине лишь способствуют перевооружению противника, и только долгосрочный мир гарантирует безопасность всех участников конфликта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для участников этого непростого процесса», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    В минувшую пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы.

    Ранее Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе. Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    18 октября 2024, 14:55 • Новости дня
    Минобороны показало бегство ВСУ из-под Любимовки в Курской области

    Минобороны: ВСУ сбежали из-под Любимовки в Курской области из-за угрозы окружения

    Минобороны показало бегство ВСУ из-под Любимовки в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами, и направились к границе с Украиной, сообщило Минобороны России.

    Причиной отступления ВСУ стала угроза полного окружения российскими силами, в частности подразделениями морской пехоты группировки войск «Север», указало ведомство, передает ТАСС.

    Также министерство представило кадры объективного контроля, на которых зафиксировано бегство украинских военных в сторону границы с Украиной. По словам представителей Минобороны, украинские силы были атакованы сбросами боеприпасов с FPV-дронов во время отступления.


    Ранее мобилизованный боец ВСУ Ярослав Мазур заявил, что попал в плен после того, как его командиры сбежали во время обстрела, оставив его с ранеными товарищами. Другой пленный Константин Колесников рассказал, что командование ВСУ под Красноармейском позволяет отступать только командирам и отдельной категории военнослужащих.

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    18 октября 2024, 18:31 • Новости дня
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена

    Политолог Рар: США, как и Германия, опасаются прямой конфронтации с Россией на полях Украины

    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Берлин и Вашингтон не собираются всем жертвовать ради реализации желаний Владимира Зеленского. Вовлечение в конфликт на Украине поставит западные государства перед угрозой прямой войны с Россией. Однако некоторые политики ЕС и США отрицают подобную опасность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине.

    «Олаф Шольц не стал бы выступать против «плана победы» Владимира Зеленского, если бы инициативу поддержал Джо Байден. В реальности же именно США не хотят провоцировать прямого столкновения ядерных держав. В этом плане канцлер ФРГ стоит на схожих с американским президентом позициях», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По его мнению, ожесточенное противостояние Берлина и всего НАТО с Москвой может закончиться катастрофой для всех. Однако в западном лагере сохраняются силы, которые готовы идти на риск. Некоторые политики считают, что опасности конфликта России и альянса не существует, мол, все это лишь блеф со стороны Кремля», – отмечает он.

    «При этом Шольц хорошо понимает, что Зеленский не желает проигрывать в текущей войне. Именно поэтому он поставил Вашингтон и Брюссель перед ультиматумом: дайте Украине ядерное оружие или впустите Киев в НАТО. Он активно продвигает идею, что «остановить» Россию можно только таким путем», – считает собеседник.

    «Шольц не хочет удовлетворять подобные запросы Зеленского, но все же западные государства продолжат поддерживать ВСУ вооружениями и деньгами. Примечательно, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц придерживается иной позиции, а между тем в следующем году он вполне может одержать победу на выборах канцлера ФРГ», – акцентирует эксперт.

    «Этот политик поддерживает передачу Украине ракет Taurus и считает, что Киеву необходимо обеспечить право на нанесение ударов по всей территории России. Он по-прежнему солидарен с Зеленским в том, что мира в Европе можно добиться лишь через победу ВСУ в конфликте с Москвой», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине. При этом во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом он отметил, что поддержка ВСУ все еще остается важным направлением работы для западных государств. Если же альянс вступит в открытую войну с Россией, по его оценке, это может обернуться серьезной катастрофой.

    Состоялась и личная встреча Шольца с Владимиром Зеленским. По ее итогам выяснилось, что по вопросу о членстве Украины в НАТО канцлер ФРГ остался на прежних позициях: Киев не должен присоединяться к альянсу. Также Германия не станет передавать ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    Однако Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по сложившемуся конфликту, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

    Напомним, до этого Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Брюсселе. Инициатива подразумевает членство Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойными комплексами вглубь территории РФ, соглашение с ЕС и США по защите природных ресурсов страны и обеспечение государства «неядерным стратегическим пакетом». Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, почему Вашингтон может не одобрить передачу ВСУ РСМД и ПРО.

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    18 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Эксперт: После сноса памятников победы над шведами в Полтаве Зеленского ждет участь Мазепы

    Историк Скачко: После сноса памятников в честь победы над шведами в Полтаве Зеленский войдет в число «иудушек украинской истории»

    Эксперт: После сноса памятников победы над шведами в Полтаве Зеленского ждет участь Мазепы
    @ Владимир Марченко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иван Мазепа и Симон Петлюра, которых киевский режим чтит как героев, были предателями и плохо закончили свою жизнь. Владимира Зеленского и его сподручных ждет такая же участь, коль они возвели Мазепу и Петлюру в ранг героев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что в Полтаве решили снести памятники победы над шведами 1709 года.

    «На поле под Полтавой в 1709 году взошло Московское царство, а из него вышла Российская империя. Предавая историю, Зеленский и вся нынешняя украинская власть ведет себя как Мазепа. Но ведь и закончат они точно так же», – напомнил Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «При этом Мазепа был одним из фаворитов Петра I – император называл его своим учителем в европейской политике. Мазепа – это выдающийся интриган и достаточно опытный политик своего времени, который на Украине правил как монарх. Поползновения конкурентов к власти он пресекал с невероятной жестокостью», – продолжил историк.

    «Но главное: Мазепа никакой не борец за независимую Украину. Ее он расценивал как личный майорат. У него была договоренность о том, что в обмен на передачу Украины Карлу XII он получает огромный кусок земли на территории нынешней Белоруссии. Кстати, 95% казачества не нарушили присягу – с Мазепой ушли только его приближенные и так называемый полк сердюков – личная охрана Мазепы. Вот такие образцы для подражания у нынешних элит Украины», – посетовал собеседник.

    «Вообще, в их пантеоне героев сплошные неудачники – Мазепа, Петлюра, Скоропадский, Бандера. Когда-то я их назвал «иудушки украинской истории». Петлюра, например, в 1920 году пришел на польских штыках в Киев в обмен на пять областей в Галиции и Волыни. А в 1926 году его застрелили. В общем, предатели заканчивают жизнь одинаково плохо. Снос памятников – это такое же «мазепинство» со стороны режима Зеленского. И их ждет та же участь», – резюмировал спикер.

    Ранее стало известно, что в Полтаве прошло закрытое выездное заседание представителей Верховной рады и офиса президента Украины, посвященное обсуждению судьбы памятников, связанных с победой русских войск над шведами в 1709 году. Рассматривается возможность демонтажа трех памятников: монумента Славы, памятника защитникам Полтавы и монумента в честь российского императора Петра I.

    Для окончательного решения вопроса демонтажа необходимо исключение этих объектов из государственного реестра памятников. Министерство культуры Украины уже начало соответствующую работу.

    Напомним, монумент Славы сооружен в 1806–1811 годах в честь 100-летия Полтавской битвы. Памятник Келину (полное название Памятник полковнику Келину и доблестным защитникам Полтавы) открыт в 1909 году к 200-летию Полтавской битвы, в присутствии императора Николая II. А памятник на месте отдыха императора Петра I был сооружен в 1849 году, в честь 140-летней годовщины Полтавской битвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Одессе демонтировали советские символы со стелы «Крылья Победы», а бюст Пушкина накрыли пакетом.

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    18 октября 2024, 13:30 • Новости дня
    В Совфеде указали на «несусветную глупость» фон дер Ляйен

    Сенатор Джабаров: Слова фон дер Ляйен о причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в ЕС – несусветная глупость

    В Совфеде указали на «несусветную глупость» фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Что бы ни случилось – пролетела ли муха, укусил ли комар – европейские политики во всем винят Россию. Это уже болезнь, имя которой – оголтелая русофобия, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии, которая назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» Москвы и Минска.

    «Урсула фон дер Ляйен будто сошла с ума. Ее слова о причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в ЕС – несусветная глупость», – возмутился Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При чем здесь вообще мы? – недоумевает он. – Глава Еврокомиссии пытается обвинить Москву и Минск в том, что мы пропускаем через свою территорию мигрантов? Но ведь Польша, Финляндия и Прибалтика закрыли почти полностью границу».  

     «Что бы ни случилось – пролетела ли муха, укусил ли комар – они во всем винят Россию. Это уже болезнь, имя которой – оголтелая русофобия», – подчеркнул собеседник. По его мнению, оставлять совсем без ответа выпады, подобные тем, что сделала фон дер Ляйен, не стоит. «Безнаказанность порождает еще большие высказывания. Я думаю, что МИД России сумеет остроумно парировать слова главы ЕК», – заключил Джабаров.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала приток мигрантов в Польшу, Финляндию и страны Балтии «гибридной атакой России и Белоруссии». На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС она пообещала обеспечить поддержку этим странам и принять «все меры» для борьбы с миграцией.

    Кроме того, лидеры ЕС выпустили итоговое заявление саммита, в котором прямо обвинили Москву и Минск в создании миграционного кризиса. Они заявили, что Россия и Белоруссия якобы злоупотребляют европейскими ценностями, включая право на убежище.

    Было объявлено о намерении усилить миграционный контроль. В ЕС дали понять, что сочтут приемлемыми любые антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией. Также в документе содержится призыв к обеспечению эффективного контроля внешних границ любыми доступными средствами. Теперь решение о применении конкретных шагов по усилению контроля предстоит принять Совету ЕС на уровне министров.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что право на убежище используется как «инструмент гибридной войны». Евросоюз внедрил новый механизм санкций против России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

    Коментарии (13)
    18 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия не допустит появления на Украине ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС.

    Украинское руководство еще до начала спецоперации заявляло о том, что страна должна иметь ядерное оружие, напомнил Путин, передает ТАСС.

    «Политическое руководство сегодняшней Украины, неоднократно уже об этом говорил еще до того, как кризис перешел в горячую фазу, они уже тогда, до этого заявляли относительно мягко, но тем не менее говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации», – сказал Путин. «Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», – заявил российский лидер.

    Президент отметил, что утаить попытки получить ядерное оружие невозможно. «Здесь сослагательного наклонения быть не может. Давайте не будем гадать на кофейной гуще, там англичане, или кто там еще подбросит [ядерное оружие Украине]. Это сложно скрыть», – сказал Путин. «Это же и фонд соответствующий, и действия соответствующие нужны. Это утаить невозможно. Как шило в мешке невозможно утаить. Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении», – добавил он.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса.

    В офисе Зеленского сообщили, что это сообщение не соответствует действительности.

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    18 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    Зеленский раскрыл три сценария для Украины после выборов в США

    Зеленский заявил о трех сценариях развития Украины в зависимости от выборов в США

    Зеленский раскрыл три сценария для Украины после выборов в США
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех возможных путях развития страны, которые будут определяться итогами президентских выборов в США.

    В интервью Financial Times Зеленский отметил, что один из путей предполагает продолжение международной поддержки. По его словам, некоторые страны, поддерживающие Украину, обеспокоены рядом рисков, связанных с изменением внешних условий, сообщает Ura.Ru.

    Другие два сценария зависят от исхода выборов в США. Зеленский не уточнил, какой из этих путей будет более благоприятным для Украины, а какой менее. Однако он подчеркнул, что политическое будущее Украины тесно связано с результатами американских выборов.

    Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что план  Зеленского по урегулированию конфликта не получил поддержки на Западе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что военный план Зеленского может привести к его поражению.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер стремится вовлечь НАТО в конфликт вокруг Украины, что может привести к прямому противостоянию с Россией.

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    18 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    В Полтаве решили снести памятники победы над шведами 1709 года

    В Полтаве собрались демонтировать три памятника, посвященные победе над шведами

    В Полтаве решили снести памятники победы над шведами 1709 года
    @ Серебряков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Полтаве прошло совещание депутатов рады представителей офиса Зеленского по вопросу сноса памятников, связанных с русской историей и победой над шведами в 1709 году.

    В Полтаве прошло закрытое выездное заседание представителей Верховной рады и офиса президента Украины, посвященное обсуждению судьбы памятников, связанных с победой русских войск над шведами в 1709 году, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное». Рассматривается возможность демонтажа трех памятников: монумента Славы, памятника защитникам Полтавы и монумента в честь российского императора Петра I.

    Для окончательного решения вопроса демонтажа необходимо исключение этих объектов из государственного реестра памятников. Министерство культуры Украины уже начало соответствующую работу.

    Процесс переименования улиц и сноса памятников, связанных с советскими и российскими деятелями, на Украине стартовал в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В 2022 году активизировались действия по борьбе с памятниками, связанными с российской и советской историей. В марте 2023 года Верховная рада утвердила закон о деколонизации топонимов, который обязывает местные органы власти переименовать географические названия, связанные с Россией и советским прошлым.

    Напомним, монумент Славы сооружен в 1806-1811 годах в честь 100-летия Полтавской битвы. Памятник Келину (полное название Памятник полковнику Келину и доблестным защитникам Полтавы) открыт в 1909 году к 200-летию Полтавской битвы, в присутствии императора Николая II. А памятник на месте отдыха императора Петра I был сооружен в 1849 г., в честь 140-летней годовщины Полтавской битвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе демонтировали советские символы со стелы «Крылья Победы», а бюст Пушкина накрыли пакетом.

    Коментарии (27)
    18 октября 2024, 19:38 • Новости дня
    Иркутский авиазавод начали модернизировать для выпуска самолетов МС-21

    Глава «Яковлева» Богинский доложил Мантурову об подготовке авиазавода в Иркутске для выпуска МС-21

    Иркутский авиационный завод (ИАЗ) модернизируется для серийного выпуска самолетов МС-21 с целью достижения мощности до 36 машин в год в рамках масштабного проекта стоимостью свыше 80 млрд рублей. Об этом генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский сообщил вице-премьеру Денису Мантурову.

    Мантуров отметил важность взаимодействия завода с региональными властями для успешного развития проекта. «Наращивание мощностей должно поддерживаться развитием социальной и транспортной инфраструктуры», – подчеркнул он.

    Губернатор региона Игорь Кобзев подтвердил сотрудничество с Объединенной авиастроительной корпорацией в обновлении инфраструктуры Иркутска. Он подчеркнул значимость завода для авиационной отрасли России и указал на необходимость создания условий для развития Приангарья, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Богинский уточнил, что в рамках модернизации завода запланирована закупка свыше четырехсот единиц оборудования, значительная часть которого уже введена в эксплуатацию. Уже построены новый ангар, корпус для инженерных служб и цех окончательной сборки военной техники, что позволило высвободить площади для проекта МС-21. В планах – строительство второго этапа логистического комплекса.

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    18 октября 2024, 14:19 • Новости дня
    Пятиклассник из Якутии предотвратил мошенничество с деньгами родителей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В якутском поселке Мохсоголлох 11-летний мальчик вовремя заметил мошенническую схему, под которую попали его родители, он предотвратил перевод 350 тыс. рублей, сообщили в МВД.

    Пятиклассник вмешался в спор родителей, возникший после звонка от мошенников, они были встревожены. Отец получил звонок от неизвестных, которые сначала сообщили о истекшем сроке договора на абонентский номер, а затем о взломе личного кабинета на портале госуслуг, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Мошенники запугали мужчину, утверждая, что кто-то оформляет кредит от его имени. Хотя мальчик сразу осознал, что это уловка аферистов, и попытался убедить родителей не переводить деньги, ему не удалось это сделать.

    Родители перевели на неизвестные счета 175 тыс. рублей из своих сбережений и собирались взять заем на 350 тыс. рублей.

    После инцидента мальчик обратился в полицию, и участковый немедленно прибыл на место. Благодаря своевременному вмешательству школьника, удалось предотвратить более значительную финансовую потерю. Руководство ОМВД по Хангаласскому району решило поощрить бдительного мальчика за его отвагу и находчивость.

    Ранее ВТБ предупреждал о трех самых популярных телефонных мошеннических схемах в 2024 году. Мошенники, представляясь сотрудниками банков и других организаций, пытаются получить секретные коды для подтверждения различных действий. Также злоумышленники взламывают неактивные аккаунты россиян в WhatsApp, выдавая себя за представителей банков и операторов.

    До этого правительство ввело возможность с 1 марта 2025 года для граждан устанавливать самозапрет на получение кредитов через портал госуслуг или МФЦ.

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    18 октября 2024, 11:12 • Новости дня
    Разработчик рассказал об экспериментальных двигателях для нового российского БПЛА

    Конструктор рассказал о главной проблеме при разработке нового российского беспилотника

    Разработчик рассказал об экспериментальных двигателях для нового российского БПЛА
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новый российский беспилотник С-76 имеет экспериментальные силовые установки, в том числе восемь подъемных электрических двигателей, которые проходят испытание вместе с аппаратом, заявил газете ВЗГЛЯД главный конструктор беспилотной авиационной системы (БАС) С-76 Евгений Рубцов.

    «На аппарате установлены несколько силовых установок, все они экспериментальные и сейчас проходят испытания вместе с С-76. В первую очередь на С-76 стоит восемь подъемных электрических двигателей. Они поднимают аппарат в воздух и сажают его», – пояснил Рубцов.

    По его словам, двигатель целиком отечественный, разработки ЦИАМ им. Баранова совместно с передовой инженерной школой «Моторы будущего» при Уфимском авиационно-техническом университете. Также российскими специалистами разработан блок управления этим двигателем, который показал хорошие рабочие характеристики и подтвердил надежность.

    «Разработчик блоков управления электродвигателем ООО НПФ «Вектор» – малое инновационное предприятие при Московском энергетическом институте. Именно благодаря профессионализму и самоотдаче сотрудников НПФ «Вектор» во многом получилось достичь таких высоких удельных показателей подъемной силовой установки», – добавил конструктор.

    По его словам, аккумуляторные батареи также собирают в России, и единственное, что в них пока импортное – это сами ячейки, которые планируют заменить на российские к 2030 году в кооперации с Росатомом.

    Рубцов рассказал, что в беспилотнике стоит маршевый, включающийся после подъема, роторно-поршневой двигатель, который также создается в Уфе, он прошел предварительные испытания, предстоят работы по его сертификации.

    «Главные проблемы были связаны как раз с электрической силовой установкой. Характеристики двигателя, который мы хотим получить, на грани возможностей современной науки и техники. Первые этапы создания электродвигателя были очень болезненными. Например, внезапно возникла проблема электромагнитной совместимости. Восемь электрических двигателей работают одновременно и создают мощнейшее электромагнитное поле. Помехи мешали и работе других систем аппарата, и его связи с внешним миром. Мы долгое время ничего не могли с этим поделать, это был настоящий тупик. Решить проблему удалось только с помощью коллег из Московского энергетического института», – рассказал разработчик.

    Ранее Рубцов объяснил, почему беспилотные системы выгоднее автомобильных перевозок.

    Транспортная беспилотная авиационная система (БАС) С-76 – разработка ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в ГК «Ростех». Первый опытный образец представлен на прошедшем в августе форуме «Армия-2024».

    Беспилотник оснащен гибридной силовой установкой, сочетает в себе преимущества самолета и вертолета. Предназначен для перевозки грузов массой до 200 кг в радиусе до 500 км, способен взлетать и садиться на небольшие площадки вертолетным способом, идти по маршруту полностью автоматически. В данный момент проходит испытания. Предполагается, что производство первых серийных машин начнется в 2028 году.

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    18 октября 2024, 12:06 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве БРИКС над «Большой семеркой» по ВВП

    Путин сообщил, что совокупный ВВП БРИКС превысил показатели G7 и продолжает расти

    Путин заявил о превосходстве БРИКС над «Большой семеркой» по ВВП
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин отметил значительное превышение ВВП стран БРИКС над показателями «Большой семерки», подчеркнув стабильный рост экономик.

    По его словам, совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» и продолжает расти, передает ТАСС.

    Он также отметил, что это позитивно сказывается на глобальном экономическом развитии, подчеркивая важность укрепления позиций БРИКС на мировой арене.

    Кроме того, Путин заявил, что в 2024 году средние темпы роста ВВП в странах БРИКС прогнозируются на уровне 4%, что превышает показатель в странах «семерки» (1,7%) и ожидаемые общемировые показатели (3,2%).

    По мнению главы государства, страны БРИКС играют значимую роль в глобальной экономике, и эта роль будет расти.

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    18 октября 2024, 14:37 • Новости дня
    Шольц предупредил о катастрофе в случае участия НАТО в конфликте на Украине

    Шольц предупредил о катастрофических последствиях участия НАТО в конфликте на Украине

    Шольц предупредил о катастрофе в случае участия НАТО в конфликте на Украине
    @ dpa/picture-alliance/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом подчеркнул необходимость предотвратить вовлечение НАТО в конфликт на Украине, чтобы избежать катастрофы.

    Шольц подчеркнул важность поддержки Украины, но при этом отметил, что Североатлантический альянс не должен стать стороной конфликта, передает ТАСС.

    Канцлер Германии отметил, что позиция страны по этому вопросу является ясной. Германия намерена максимально поддерживать Украину, но также стремится обеспечить, чтобы НАТО не участвовала в конфликте напрямую. По словам Шольца, это необходимо для предотвращения еще более серьезной катастрофы.

    Ранее Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским остался на прежней позиции относительно вступления Украины в НАТО.

    Также Германия не станет передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается создавать ядерное оружие, у Киева в вопросах безопасности нет альтернатив вступлению в НАТО.

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