Выдавший справку убийце в Нижегородской области врач освобожден из-под стражи

Tекст: Вера Басилая

Балуев признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Суд Советского района Нижнего Новгорода приговорил его к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Однако Балуев был освобожден в зале суда, так как уже отбыл срок, находясь под стражей и под домашним арестом, передает РИА «Новости».

Согласно материалам дела, врач-психиатр провел формальное обследование восемнадцатилетнего юноши и выдал заключение об отсутствии у него психиатрических заболеваний. В результате молодой человек получил разрешение на ношение оружия, застрелил етырех человек и ранил еще двоих.

Ранее мера пресечения для Балуева заключалась в нахождении под стражей, затем под домашним арестом, и позже была заменена запретом на определенные действия. На момент оглашения приговора все меры пресечения были отменены, и врач был освобожден в зале суда.

В октябре 2020 года в деревне Большеорловское Нижегородской области вооруженный молодой человек открыл стрельбу по местным жителям, в результате чего трое мужчин скончались, а еще трое были госпитализированы.

Тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от поселка. Источник в правоохранительных органах заявил, что подозреваемый купил справку на оружие.

Кроме того, сообщалось, что он наблюдался у врача из-за депрессии.

