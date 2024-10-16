Стало известно о поддержке Маском кампании Трампа на 75 млн долларов

Илон Маск выделил более 75 млн долларов комитету по поддержке Трампа с июля по сентябрь

Tекст: Денис Тельманов

Американский предприниматель Илон Маск в период с июля по сентябрь 2023 года выделил более 75 млн долларов на финансирование комитета, созданного для поддержки кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, передает ТАСС. Эта информация стала известна из данных, опубликованных Федеральной комиссией по выборам США.



Средства были переведены несколькими траншами с 3 июля по 5 сентября. Маск оставался единственным лицом, предоставлявшим финансирование комитету в этот период.

Газета The Washington Post сообщила в сентябре, что комитет активизировал агитацию в поддержку Трампа в нескольких штатах США, где ни демократы, ни республиканцы не имеют явного преимущества. Издание посчитало это свидетельством укрепления политического союза между Маском и Трампом.

Ранее Маск открыто выступал в поддержку Трампа на президентских выборах. Сам Трамп допустил возможность назначения Маска на пост в своей администрации в случае победы на выборах. На предстоящих 5 ноября выборах кандидатом от демократов выступит вице-президент Камала Харрис.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск присоединился к предвыборному митингу Дональда Трампа в Батлере в Пенсильвании и участвует в агитационных мероприятиях в поддержку республиканца. Мультимиллиардер готовится получить высокий пост в администрации Трампа, а котировки компании Trump Media увеличились на 15% на Nasdaq после появления Маска на митинге.