Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Маск выступил на предвыборном митинге Трампа
Маск принял участие в предвыборном митинге Трампа в Батлере
Один из богатейших людей мира Илон Маск присоединился к предвыборному митингу кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере в Пенсильвании.
На мероприятии, которое, по данным RSBN, собрало десятки тысяч зрителей, Трамп заявил: «Сегодня нам выпала большая честь, с нами один из тех людей, которые помогут нам построить невероятное будущее. Он замечательный человек».
Трамп заявил, что Маск «спас свободу слова», создал «множество замечательных вещей». По словам Трампа, только компания Маска SpaceX позволяет США «отправлять американских астронавтов в космос», передает ТАСС.
Маск, в свою очередь, подчеркнул необходимость победы Трампа на выборах для сохранения демократии в США.
Он также заявил, что в США «был президент, который не мог осилить один пролет лестницы», видимо, имея в виду президента США Джо Байдена, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск обещал посетить митинг Трампа в Батлере, где экс-президент в июле получил ранение на митинге.