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Маск назвал Харрис недалекой из-за замечания о законах США
Илон Маск раскритиковал Камалу Харрис за утверждение о законах для мужчин и женщин
Илон Маск назвал Камалу Харрис недалекой после ее утверждения о законодательстве США, заявив, что в стране нет законов, регулирующих мужское тело, в отличие от женского.
Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал кандидата в президенты и вице-президента США Камалу Харрис за ее утверждение о том, что в законодательстве США отсутствуют законы, позволяющие властям принимать решения относительно мужского тела, передает РИА «Новости». Харрис сделала это заявление в социальных сетях в рамках своей предвыборной кампании, в которой она обещает защищать права женщин на аборт.
На комментарии Харрис отреагировал предприниматель Палмер Лаки, который напомнил о существующей обязанности каждого американского мужчины регистрироваться для потенциального военного призыва. Это обязательство регулируется законодательством США, нарушение которого карается штрафами и тюремным сроком.
Илон Маск, комментируя ответ Палмера Лаки, написал в социальных сетях, что Харрис «недалекая», и добавил: «Я имею в виду, серьезно. Без шуток». Таким образом предприниматель выразил свое недовольство и несогласие с утверждением вице-президента о законодательной дискриминации.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не выдержит, если Камала Харрис станет президентом США на четыре года, назвав это «жестоким наказанием». Маск выразил опасения, что поражение Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет страну к тирании, а Америка лишится настоящих выборов. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис «превзошла ожидания» во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом, однако Трамп все же лучше справится с должностью, заявил американский бизнесмен Илон Маск.