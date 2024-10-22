  • Новость часаПариж призвал обсудить вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине
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    Молдаване смогут дважды отомстить Санду за украденные выборы
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    Запад предлагал Грузии начать новую войну с Россией
    Роскосмос зафиксировал неопознанные объекты у отключившегося спутника Intelsat
    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции
    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани
    Ушаков рассказал о повестке Путина на саммите БРИКС
    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС
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    Антон Любич Антон Любич России нужны богатые мигранты

    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему патриоты ругаются из-за культуры

    Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.

    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

    6 комментариев
    22 октября 2024, 02:43 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской области Украины сработали сирены воздушной тревоги, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Кроме того, повторные взрывы прогремели в городе Сумы, передает ТАСС.

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Ахтырке.


    21 октября 2024, 06:51 • Новости дня
    В Курскую область перебросили 14 бригад ВСУ и наемников

    Командир отряда спецназа сообщил о переброске ВСУ и наемников в Курскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    На Курскую область переброшены 14 бригад Вооруженных сил Украины и подразделения наемников, включая западные частные военные компании, сообщает ТАСС.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил: «Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный и грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group».

    По его словам, все боеспособные подразделения противника были переброшены в этот российский регион, включая 47-ю бригаду, которая ранее использовалась на фронте для «затыкания дыр».

    Массированная атака со стороны ВСУ началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а жителей приграничных районов эвакуируют.

    По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 25 тыс. военнослужащих. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, нанеся удары по противнику.

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро были взяты в плен, включая командира взвода.

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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    21 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде

    Симоньян заявила, что Россия не атакует Верховную раду из-за культурного наследия

    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня», заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду Украины из-за того, что это здание представляет собой культурное наследие. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Симоньян отметила, что здание Верховной рады Украины, изначально построенное как Верховный совет Украинской ССР, было создано советским архитектором Владимиром Заболотным, который за свою работу получил Сталинскую премию.

    Симоньян подчеркнула, что у «нормального человека не поднимается рука» на разрушение объектов, связанных с его историей и культурой. Она также добавила, что не понимает, почему на Украине ожидают таких действий от России, учитывая общую историю и культурные связи.

    Симоньян сравнила Верховную раду с дачей, куда в детстве ездят с семьей, подчеркивая, что никто не станет разрушать то, что считает своим. По ее мнению, разрушение культурных памятников из-за текущих политических конфликтов было бы «смешно» и нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банковая осталась «целой и невредимой» после вторжения ВСУ в Курскую область, так как противники ударов имеют свои аргументы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия при нападении Украины на Белоруссию.

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    21 октября 2024, 18:22 • Видео
    Майя Санду выиграла или проиграла?

    Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

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    21 октября 2024, 08:30 • Новости дня
    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово

    Группировка ВСУ в Селидово оказалась под огневым контролем российских войск

    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка ВСУ в Селидово на Красноармейском направлении заблокирована российскими войсками, которые полностью контролируют все дороги из города, исключая безопасный выход для противника.

    Группировки ВСУ в Селидово оказались в блокаде, все дороги из города находятся под огневым контролем российских войск, сообщает ТАСС. Это существенно ограничивает возможности украинских военных для безопасного выхода из окружения.

    Представитель силовых структур подчеркнул, что ситуация в Селидово складывается не в пользу ВСУ, так как «клещи вокруг города продолжают смыкаться».

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении в ДНР. Российские военные взяли в клещи подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово.

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    21 октября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    @ Кадр из видео

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, и инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того поражены цеха производства и склады хранения ударных беспилотников, пункт временной дисклокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американских реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 018 беспилотников, 582 ЗРК, 18 743 танка и других бронемашин, 1478 боевых машин РСЗО, 16 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 443 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    На прошлой неделе сообщалось, что ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ и объектам ТЭК.

    За прошедшую неделю российские освободили пять населенных пунктов.

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    21 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС

    Балицкий допустил подрыв Киевской ГЭС Западом для обвинения России

    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что западные страны могут организовать подрыв Киевской ГЭС и обвинить в этом Россию, что приведет к серьезным последствиям для Киева.

    По его словам, западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской ГЭС, чтобы обвинить в этом Россию, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Киев и его западные партнеры могут использовать любые средства для достижения своих целей.

    Балицкий отметил, что в случае подрыва плотины будут серьезные последствия, включая затопление части Киева и гибель тысяч людей. Он выразил обеспокоенность возможными действиями Запада в контексте текущих геополитических напряженностей.

    По мнению Балицкого, такие действия могли бы быть направлены на дискредитацию России на международной арене. Он подчеркнул важность восприятия подобных угроз всерьез и необходимость подготовки к возможным провокациям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авторы канала «Война с фейками» опровергли статью The New York Times о «подрыве» Каховской ГЭС, а также сообщалось, что в Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, и Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС.

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    21 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование

    Небензя заявил, что действия Киева отдалили перспективы мира на Украине

    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия киевских властей, связанные с Курской областью, негативно сказались на перспективах мирного урегулирования кризиса на Украине.

    Он отметил, что многие государства осознают серьезность ситуации и последствия действий Украины. Небензя подчеркнул: «Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования. Более того, вторжением на признаваемую всеми государствами мира территорию России ВСУ продемонстрировали мировому большинству свою террористическую и агрессивную сущность, о чем мы предупреждали долгие годы», передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что российская сторона продолжит дипломатические усилия, направленные на разъяснение своей позиции в международных организациях, включая ООН. Напряженность в регионе остается высокой, в то время как Россия ожидает резолюций и действий мирового сообщества для достижения мирного разрешения конфликта.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию до устранения угроз от Украины, отметив, что Запад и Киев не обсуждают восстановление мира.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает мирное урегулирование, но только при выполнении своих условий, связанных с безопасностью и целями спецоперации. Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, указал Песков.

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    21 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию

    Политолог Скачко: Запад использовал на выборах в Молдавии опыт Украины

    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию
    @ Sergiy Anishchenko/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2019 году Украина решила не открывать избирательные участки в России во время выборов президента страны. Спустя пять лет почти то же самое делает Молдавия. Кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» политический класс республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Безумие Украины, некогда выбравшей западный курс, ничему не научило Молдавию. Об этом свидетельствуют результаты президентских выборов и референдума по евроинтеграции в стране», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». Аналитик добавил, что прошедшая кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» население и политический класс республики.

    «У власти находится нужный им человек. И были задействованы все технологии – манипуляции, спекуляции и обман, чтобы Майя Санду сохранила свой пост», – отметил собеседник. В этом контексте молдавские выборы стали очередной тренировкой Запада по жульничеству, считает Скачко.

    «И на Украине, и в Молдавии разыгрывается одна и та же схема – взращиваются политики, которые в дальнейшем приводятся к власти, после чего «демократическими методами» за ними сохраняется важный пост. Причем эти люди необходимы западным представителям ровно до тех пор, пока они не исполнят поставленные перед ними задачи», – уточнил эксперт.

    Политолог добавил, что подобный метод опробован Западом также в Киргизии, Армении и Грузии. «Но Тбилиси пытается изменить парадигму собственного развития, стремится отстаивать национальные интересы. На этом фоне предпринимаются новые попытки разжигания цветной революции в республике и народных волнений», – напомнил он. По мнению аналитика, то же самое ждет Молдавию, если во втором туре победу одержит оппозиционный представитель.

    Однако, по его прогнозам, в Кишиневе в президентском кресле все же будет сидеть «румынская молдаванка» Санду, а в Грузии – «французская грузинка» Саломе Зурабившвили. И на Украине, где, по сообщениям СМИ, выборы президента могут состояться в 2025 году, пост займет тот, кого Запад посчитает наиболее удобным. Причем расклад сил в стране не будет отражать реальные настроения. «Как видим на примере Молдавии, система обкатана», – акцентировал политолог.

    На этом фоне собеседник напомнил, что в 2019 году Запад поддержал решение Украины не открывать избирательные участки в России. Схожая ситуация произошла с Молдавией, которая открыла лишь два участка, провел параллели эксперт. «Таким образом, на опыте других стран Запад вырабатывает единую модель, которую можно было бы применять для манипуляции выборами», – заключил Скачко.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

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    21 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Зеленский заявил о создании «буферной зоны» в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о якобы созданной «буферной зоне» на территории Курской области.

    Как написал Зеленский в Telegram-канале, украинские войска якобы создали «буферную зону» на российской территории у границы с Украиной, передает Ura.ru.

    По его словам, проводились обсуждения с военным командованием касательно дальнейших шагов по укреплению фронта. Среди предложенных мер – обеспечение украинских войск необходимым вооружением и техникой для усиления их позиций.

    Ранее Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам возможности Украины. В то же время президент США Джо Байден выразил сомнения по поводу этого решения. Бывший британский военный атташе Джон Форман заявил, что наступление ВСУ не достигло ожидаемых результатов и украинские власти не смогли убедить союзников в необходимости увеличения поставок оружия.

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    21 октября 2024, 09:11 • Новости дня
    WSJ: Остин в Киеве не разрешит ВСУ применять дальнобойное оружие

    Wall Street Journal: Остин в Киеве не разрешит ВСУ применять дальнобойное оружие

    Во время своего визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин не объявит о новой военной помощи и не разрешит использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, пишет Wall Street Journal.

    Глава Пентагона Ллойд Остин, который прибыл в Киев с необъявленным визитом, не планирует объявлять о новой военной помощи Украине, сообщает Wall Street Journal. Визит также не предполагает разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. Это решение свидетельствует о продолжающейся осторожной позиции США по отношению к расширению военной помощи Украине, передает РИА «Новости».

    По данным агентства Reuters, визит Остина в Киев не был запланирован заранее, его приезд не связан с изменением военной стратегии США. Как отмечает Wall Street Journal, это, вероятно, станет последним визитом Остина в Киев в роли министра обороны США.

    Американские чиновники сообщают, что Ллойд Остин всегда придерживался более сдержанной позиции по оказанию помощи Украине, в отличие от госсекретаря Энтони Блинкена. Он выражал обеспокоенность относительно чрезмерных поставок оружия из США и сложностей, связанных с обучением украинских военных.

    В понедельник Остин прибыл в Киев для обсуждения вопросов поставок оружия перед выборами в США. Ранее он заявил, что американские военные не могут подтвердить присутствие войск КНДР на Украине.

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    22 октября 2024, 00:31 • Новости дня
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    @ Army Hq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Южная Корея рассматривает возможность отправки военных и разведчиков на Украину в связи с сообщениями о том, что Россия якобы собирается воспользоваться поддержкой северокорейских войск, пишет Newsweek со ссылкой на южнокорейские СМИ.

    По данным источника из южнокорейской разведки, правительство и военные Южной Кореи якобы изучают план, включающий отправку специалистов по Северной Корее и экспертов по тактике КНДР, пишет Newsweek.

    Цель обсуждаемой миссии – помощь ВСУ в случае захвата ими северокорейских солдат. Южнокорейские специалисты могли бы участвовать в допросах и предоставлять услуги переводчиков. Кроме того, они могут помогать Киеву, предоставляя данные о военной тактике и операциях Северной Кореи.

    Ранее, как писала газета ВЗГЛЯД, Песков опроверг сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России. Он обратил внимание на противоречивую информацию, поступающую от южнокорейских источников и Пентагона. Отвечая на вопрос о присутствии северокорейских военных в России и их участии в СВО, Песков посоветовал обращаться в Минобороны.

    В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине. В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявлял, что Северная Корея может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России.

    Напомним, численность вооруженных сил Северной Кореи оценивается в 1,37 млн человек. При этом около 4 млн находятся в армейском резерве. Армия формируется на основе призывной системы. Корейское общество можно назвать одним из самых военизированных в современном мире. Одной из наиболее сильных сторон ВС КНДР считается артиллерия.

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    21 октября 2024, 09:34 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по офицерам ВСУ в Кривом Роге

    Подполье сообщило о ликвидации офицеров ВСУ и наемников ударами в Кривом Роге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кривом Роге в течение последних дней были нанесены удары по местам дислокации офицеров ВСУ и западных наемников, что привело к ликвидации ряда военных.

    В Кривом Роге в течение последних дней были нанесены удары по местам дислокации офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и высокопоставленных западных наемников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Сергея Лебедева, координатора николаевского пророссийского сопротивления.

    Согласно его словам, поздно вечером в субботу была поражена гостиница «Дружба», где находились представители стран НАТО и некоторые украинские офицеры. Лебедев уточнил, что все проживающие в гостинице имели звание не ниже майора.

    По словам Лебедева, еще один удар был нанесен 20 октября ближе к 23.00 по гостинице «Центральная». В ней также проживали украинские офицеры и их западные коллеги, среди которых находились военные, уцелевшие после предыдущей атаки. Он отметил, что на месте инцидента активно работали сотрудники скорой помощи и службы по чрезвычайным ситуациям (МЧС), которые собирали останки.

    Лебедев утверждает, что в результате обоих ударов были ликвидированы военные ВСУ и наемники. Информаторы сообщили о том, что на месте событий по-прежнему велась активная работа служб экстренного реагирования, что свидетельствует о тяжелых потерях среди проживавших в пораженных гостиницах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кривом Роге уничтожили автобус, который волонтер использовал для перевозки людей в ВСУ, в Одессе прозвучали взрывы, повредившие электрическую подстанцию в окрестностях города, а в Николаеве произошли удары по производству беспилотников, о чем сообщило подполье.

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    21 октября 2024, 08:12 • Новости дня
    Российский спецназ сообщил о нежелании наемников ехать под Курск

    Иностранные наемники неохотно едут на Курское направление из-за риска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях.

    По его словам, наемники из стран Европы и НАТО неохотно соглашаются воевать на Курском направлении, сообщает ТАСС. «Аид» рассказал, что иностранцы разочарованы в своих ожиданиях относительно участия в конфликте, считая его «сафари». «Они думают, что здесь сафари, но оказывается, что на сафари можно ФАБом по голове получить», – отметил он. «Аид» подчеркнул, что иностранцы осознали, что их представление о войне не соответствует реальности, так как противник тоже вооружен и активен.

    Также «Аид» сообщил, что против российских войск в Курской области воюют мобилизованные около года назад украинцы, а также иностранные наемники. Он отметил, что многие из мобилизованных уже приобрели значительный опыт и могут считаться профессиональными военными, поскольку провели более года на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, не щадящих мирных жителей в приграничных районах Курской области. Житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область. Уголовное дело возбуждено против американского наемника Дэниела Бернарда Ребара, который подозревается в участии в нападении на Курскую область в составе ВСУ и совершении ряда тяжких преступлений.

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    21 октября 2024, 08:23 • Новости дня
    МИД: Киевский режим угрожает безопасности Украины

    Представитель МИД Полищук: Киевский режим угрожает безопасности Украины и ее граждан

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим представляет угрозу для Украины и ее граждан, для обеспечения безопасности страны следует вернуться к ее нейтральному, внеблоковому статусу, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    «Нельзя путать безопасность Украины и благополучие киевского режима», –цитирует РИА «Новости» Полищука.

    Дипломат отметил, что лучшая гарантия безопасности Украины состоит в возвращении к истокам ее государственности. Он подчеркнул важность нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса страны.

    Полищук заявил, что важно также соблюдать права этнических русских и русскоязычных граждан, обеспечить защиту русского языка и образовательных и языковых прав национальных меньшинств.

    Ранее Полищук заявлял, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию.

    Украинский посол в Британии Валерий Залужный заявил о возможности уступки территорий России ради безопасности и мира на Украине.

    Между тем, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости нейтралитета Украины, подкрепленного международными гарантиями безопасности, как оптимальном решении для предотвращения мировой войны.

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    21 октября 2024, 12:26 • Новости дня
    Умеров призвал Буданова сосредоточиться на разведке, а не сделках

    WP: Умеров посоветовал Буданову заниматься разведкой, а не сделками «Спецтехноэкспорта»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Украины Рустем Умеров рекомендовал главе ГУР Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов) сосредоточиться на разведке, а не на сделках замешанной в коррупции компании «Спецтехноэкспортом», сообщает газета Washington Post.

    Умеров отметил, что Буданов(внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) должен уделять внимание именно разведывательной деятельности, а не сделкам, в которых участвует компания «Спецтехноэкспорт», которую обвиняют в срыве оборонных контрактов и закупке вооружения для ВСУ по завышенным ценам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    «Украинская правда» писала, что задолженность компании перед минобороны Украины составила почти 20 млн долларов.

    Умеров также заявил, что начал проверку деятельности «Спецтехноэкспорта» и перевел его в непосредственное ведение Министерства обороны. Он таже добавил, что Буданов останется на своем посту, несмотря на слухи об его отставке.

    Некоторые западные партнеры Украины выражали недовольство сотрудничеством с «Спецтехноэкспортом», что также стало причиной проверки компании.

    Ранее в офисе Владимира Зеленского проходили дискуссии об увольнении главы главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и главы Минобороны Рустема Умерова.

    В конце сентября украинские СМИ сообщали, что Умеров и Буданов могут лишиться своих постов.

    До этого Умеров освободил от должностей двух заместителей Буданова, не поставив того в известность.

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    21 октября 2024, 08:57 • Новости дня
    Шеф Пентагона Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом

    Reuters: Шеф Пентагона Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом

    Министр обороны США Ллойд Остин неожиданно прибыл в Киев, чтобы обсудить вопросы поставок оружия в преддверии выборов в США.

    Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с неожиданным визитом, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Целью визита стала демонстрация поддержки Украины в преддверии выборов в США. Телерадиокомпания CNN уточняет, что Остин планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

    На встречах будут обсуждаться потребности Украины в вооружении, что стало одной из ключевых тем визита. Визит министра обороны США подчеркивает важность продолжения военной и политической поддержки Украины со стороны Вашингтона, особенно в текущей сложной международной обстановке.

    Неожиданный визит Остина вызывает большой интерес, так как он происходит на фоне подготовки к выборам в США.

    На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские военные не могут подтвердить присутствие войск КНДР на Украине, о чем ранее утверждал киевский режим.

    Также на минувшей неделе глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Киев для обсуждения мер поддержки Украины с украинским коллегой Андреем Сибигой.


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