Назван объем ненефтяной торговли России и ОАЭ

Президент ОАЭ сообщил о росте ненефтяной торговли с Россией до 11 млрд долларов

Tекст: Елизавета Шишкова

Он выразил удовлетворение динамикой торговых отношений между двумя странами, подчеркнув их важность для обеих сторон. «По итогам 2018 года товарооборот между нашими странами в ненефтяном секторе составил 2,5 млрд долларов, однако в прошлом году этот показатель достиг отметки, превышающей 11 млрд долларов», – сообщил шейх Мухаммед на переговорах с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.



Напомним, в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, на которых обсуждалось важное взаимодействие России и ОАЭ на международной арене в контексте глобальных вопросов.

Президент ОАЭ отметил, что его визит в Россию подтверждает перспективы усиления сотрудничества с Москвой и Абу-Даби.