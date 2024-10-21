За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?2 комментария
Назван объем ненефтяной торговли России и ОАЭ
Президент ОАЭ сообщил о росте ненефтяной торговли с Россией до 11 млрд долларов
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил значительный рост объемов ненефтяной торговли с Россией, достигших в прошлом году более 11 млрд долларов, что свидетельствует об укреплении экономических связей.
Он выразил удовлетворение динамикой торговых отношений между двумя странами, подчеркнув их важность для обеих сторон. «По итогам 2018 года товарооборот между нашими странами в ненефтяном секторе составил 2,5 млрд долларов, однако в прошлом году этот показатель достиг отметки, превышающей 11 млрд долларов», – сообщил шейх Мухаммед на переговорах с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Напомним, в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, на которых обсуждалось важное взаимодействие России и ОАЭ на международной арене в контексте глобальных вопросов.
Президент ОАЭ отметил, что его визит в Россию подтверждает перспективы усиления сотрудничества с Москвой и Абу-Даби.