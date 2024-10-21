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    Россия одерживает моральную победу над США
    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию
    Кремль отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему патриоты ругаются из-за культуры

    Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Когда российский фондовый рынок станет здоровым

    Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.

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    21 октября 2024, 14:41 • Новости дня

    Премьер Киргизии заявил о сохранении статуса русского языка в республике

    Премьер Киргизии Жапаров заявил о сохранении статуса русского языка в республике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Русский язык сохранит официальный статус в Киргизии, власти республики намерены уделять особое внимание этому вопросу, заявил глава киргизского кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в Москве.

    «В нашей конституции за русским языком закреплен статус официального языка. У нас всегда было и будет особо бережное отношение к русскому языку», – отметил Жапаров, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что между Киргизией и Россией не существует политических противоречий. «Между нашими странами нет политических противоречий, на всех уровнях поддерживается высокая динамика двусторонних контактов», – сказал Жапаров.

    Он добавил, что киргизская сторона продолжит укреплять отношения с Россией и поддерживать стабильное развитие двустороннего сотрудничества.

    Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров отверг призывы Запада прекратить сотрудничество с Россией, несмотря на давление. Он также обвинил Европу в применении двойных стандартов по отношению к странам СНГ.

    20 октября 2024, 03:53 • Новости дня
    В РФ создали систему обнаружения украинских дронов «Т1-ам»

    Россия разработала систему пеленгации «Т1-ам» для обнаружения украинских дронов

    В РФ создали систему обнаружения украинских дронов «Т1-ам»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В России проведут испытания новой системы пеленгации «Т1-ам», которая выявляет украинские дроны, перемещающиеся по руслам рек, с использованием сотовой связи.

    В России планируют испытания системы пеленгации «Т1-ам», модернизированной для работы через сотовую связь, сообщает ТАСС.

    Технология предназначена для обнаружения беспилотников самолетного типа, которые передвигаются вдоль русел рек, чтобы избежать обнаружения системой ПВО.

    Конструкторское бюро «Талламхо» сообщило, что прибор можно использовать для защиты тыловых объектов, и получен заказ на пробную партию для приграничных территорий России.

    В «Талламхо» уточнили, что система пеленгации «Т1-ам» включает до 250 датчиков, которые размещаются вокруг объектов или вдоль границы.

    При приближении дронов оператор видит зону пролета на карте, что позволяет оперативно направлять мобильные расчеты зенитчиков. Первая партия системы предназначена для защиты стратегического объекта в Белгородской области.

    Конструкторское бюро «Талламхо» было создано в 2022 году в Грозном и специализируется на IT-разработках двойного назначения.

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    19 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остается открытым для коммуникации, для разговора», – подчеркнул представитель Кремля.

    Также Песков приветствовал готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца к диалогу с российским лидером.

    «Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», – подчеркнул он.

    При этом представитель Кремля отметил, что в данный момент ни Германия, ни США пока не инициировали контактов с Путиным касательно ситуации на Украине. Однако Песков заметил, что слова Шольца о готовности к диалогу в данный момент не подкреплены какой-либо реальной готовностью.

    «Последуют ли за этим какие-то инициативы – время покажет», – указал он.

    В заключение представитель Кремля отметил, что любая война заканчивается миром, однако в ситуации с Украиной для России главное – защитить себя.

    «Нам главное – решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», – резюмировал Песков.

    Ранее Путин назвал условие, при котором Россия будет вести диалог с Украиной.

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    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    21 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде

    Симоньян заявила, что Россия не атакует Верховную раду из-за культурного наследия

    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня», заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду Украины из-за того, что это здание представляет собой культурное наследие. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Симоньян отметила, что здание Верховной рады Украины, изначально построенное как Верховный совет Украинской ССР, было создано советским архитектором Владимиром Заболотным, который за свою работу получил Сталинскую премию.

    Симоньян подчеркнула, что у «нормального человека не поднимается рука» на разрушение объектов, связанных с его историей и культурой. Она также добавила, что не понимает, почему на Украине ожидают таких действий от России, учитывая общую историю и культурные связи.

    Симоньян сравнила Верховную раду с дачей, куда в детстве ездят с семьей, подчеркивая, что никто не станет разрушать то, что считает своим. По ее мнению, разрушение культурных памятников из-за текущих политических конфликтов было бы «смешно» и нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банковая осталась «целой и невредимой» после вторжения ВСУ в Курскую область, так как противники ударов имеют свои аргументы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия при нападении Украины на Белоруссию.

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    21 октября 2024, 04:25 • Новости дня
    Госдума предложила снизить срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдума разработала законопроект, предусматривающий снижение минимального срока владения квартирой для освобождения от НДФЛ с пяти до трех лет, с целью повышения мобильности населения.

    Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил снизить минимальный срок владения недвижимостью, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, с пяти до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

    В случае, если недвижимость получена в наследство или по договору дарения от члена семьи, срок будет составлять один год вместо трех.

    Законопроект предполагает изменения в Налоговый кодекс. В ряде случаев Нилов предлагает уменьшить минимальный срок владения до двух лет, если недвижимость получена от личного фонда, в результате приватизации или передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

    По мнению Нилова, действующие нормы налогового законодательства, касающиеся минимальных сроков владения недвижимостью, сдерживают мобильность населения. Он подчеркнул, что переезд в другой регион становится сложной задачей, если продать недвижимость без ущерба для бюджета возможно только через пять лет после покупки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов заявил, что до конца 2024 года в России может произойти снижение цен на новостройки до 10%.

    Юрист по недвижимости Ирина Нигматуллина предупредила о хищениях квартир через «Госуслуги» с помощью электронных цифровых подписей, полученных мошенниками обманным путем.

    Центробанк увидел признаки охлаждения рынка ипотеки в России, что снижает риски финансового пузыря, однако эксперты объясняли, почему ждать снижения цен пока не стоит.

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    19 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    В Петербурге силы ПВО сбили беспилотник

    Tекст: Александра Юдина

    В Санкт-Петербурге силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, угроз для жителей города нет, сообщают экстренные службы.

    Отмечается, что в Петербурге был сбит беспилотник, пишет «Фонтанка».

    Представители экстренных служб подчеркнули, что данное происшествие не представляет угрозы для жителей города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская противовоздушная оборона смогла сбить 16 украинских беспилотников в Курской и Белгородской областях за ночь.

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    20 октября 2024, 02:36 • Новости дня
    В пожаре в Тульской области погибли три ребенка

    В деревне Демидовке Тульской области трое детей погибли в пожаре

    Tекст: Денис Тельманов

    В деревне Демидовка Тульской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли трое детей, находившиеся в момент возгорания дома одни.

    Трое детей погибли в результате пожара в частном доме, который произошел в деревне Демидовке Тульской области. По данным МЧС России, пожарные обнаружили тела девочки восьми лет, а также мальчиков трех и четырех лет, сообщает ТАСС.

    В телеграм-канале МЧС России говорится, что в момент возгорания дети находились дома одни. Открытое горение было ликвидировано на площади 48 кв. м. В ликвидации пожара приняли участие 15 специалистов и 6 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Воскресенске произошел пожар в двухэтажной бане, жертвами которого стали две девочки 10 и 11 лет.

    В Пензенской области произошел пожар, в результате которого сгорели три дома и надворные постройки, а причиной стала шалость ребенка с огнем.

    Отец погибших детей в поселке Красная Сопка рассказал о проблемах с вентиляцией и распылении дихлофоса в доме, где проживала его семья.

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    21 октября 2024, 00:33 • Новости дня
    Генпрокуратура России решила поделиться с Индией опытом использования нейросетей

    Генпрокуратура России готова обменяться с Индией опытом использования в работе нейросетей

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральная прокуратура России выразила готовность делиться опытом использования нейросетей в правоохранительной сфере с Индией, а также перенимать индийские наработки.

    Это заявление сделал глава российского ведомства Игорь Краснов накануне первого саммита руководителей прокурорских служб «Группы двадцати» (G20), проходящего в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС.

    «Нам интересно, и мы сможем использовать индийский опыт в своей работе. Мы готовы обменяться и предоставить также свои наработки в использовании нейросетей», – сказал Краснов.

    Он подчеркнул, что российский университет прокуратуры уже с 2022 года предоставляет льготные условия для обучения иностранных граждан по программам высшего образования.

    Краснов также отметил значимость индийского опыта для российских прокуроров, подчеркнув, что они уже посетили несколько судебных процессов в Индии и убедились в справедливости решений, принимаемых на основе индийских законов.

    Первый саммит прокуроров стран G20, который пройдет 21–22 октября, призван создать платформу для обсуждения стратегических правовых вопросов среди генеральных прокуроров.

    По завершении мероприятия планируется утверждение Рио-де-Жанейрской декларации, которая закрепит достигнутые договоренности и будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет начал использовать программу на основе искусственного интеллекта для составления портретов серийных преступников с точностью до 96%.

    Президент Владимир Путин поручил проанализировать применение искусственного интеллекта в расследовании преступлений и подготовить предложения по улучшению этой работы.

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    21 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал последствия референдума о евроинтеграции Молдавии

    Политолог Трухачев: Несогласных с выбранным официальным Кишиневом курсом попытаются выдавить из страны

    Эксперт спрогнозировал последствия референдума о евроинтеграции Молдавии
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне очевидного раскола молдавского общества по вопросу евроинтеграции в стране могут начаться беспорядки. За их подавление будет отвечать Румыния. Большинство несогласных с курсом официального Кишинева просто выдавят из республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Выборы президента и референдум по евроинтеграции подтвердили, что Молдавия расколота», – отметил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. По его мнению, последствия этого могут быть крайне негативными. Политолог также провел параллель с Украиной в период Евромайдана.

    «Кишинев, конечно, не такая пороховая бочка, как некогда был Киев, там не видно стремлений сводить счеты с политическими оппонентами путем насилия. Тем не менее Молдавию будут доламывать извне. И судя по всему, эта роль достанется Румынии», – считает собеседник. Он также не исключает потенциальные протесты, которые, впрочем, будут подавлять с помощью румынской стороны.

    «Я не жду кровавых методов, поскольку румыны более вменяемы, нежели Майя Санду. Однако без водометов и слезоточивого газа все же вряд ли удастся обойтись», – прогнозирует политолог. Тех же, кто не согласится с выбранным официальным Кишиневом курсом, попытаются выдавить из страны. «Некоторые молдаване уедут в Россию, ведь больше бежать им некуда», – добавил эксперт.

    Говоря о прошедших выборах, Трухачев обратил внимание на явку избирателей, которая составила менее 60%. По его словам, на этот показатель повлияло несколько факторов. «Во-первых, часть населения разочаровалась в молдавской политике. Во-вторых, немалое число граждан находится на заработках за границей. Тем, кто проживает в России, просто не дали проголосовать, а те, кто был в Европе, судя по всему, решили не приходить на участки, потому что кандидаты их не устроили», – уточнил спикер.  

    Трухачев также напомнил о том, что Кишинев подготовил недостаточно бюллетеней для граждан в России. «В день выборов, скорее всего, были «карусели», а также подвоз избирателей. Причем подобные случаи фиксировались в том числе за границей – например, в Румынии и Италии», – отметил собеседник.

    При этом кампания запомнились чередой нарушений. «Они начались еще до старта выборов. Так, Telegram-каналы оппозиции Молдавии заблокировали без предупреждения и уведомлений. Пророссийским и даже «многовекторным» кандидатам выключали эфиры, то есть у кандидатов был неравный доступ к избирателям», – напомнил эксперт.

    Что касается результатов президентских выборов, они были ожидаемыми, говорит Трухачев. «В Молдавии кандидат, который четко смотрит в одну сторону, не может победить в первом туре – так устроена страна», – пояснил он. По прогнозам политолога, во втором туре Ренато Усатый поддержит Санду. Он сделал так и на прошлых выборах, напомнил собеседник.

    «Усатый хочет остаться на свободе и сохранить свои капиталы. Более того, не в его интересах портить отношения с Бухарестом. Этим и объясняется его поддержка прозападного кандидата. Также стоит ожидать, что какие-то голоса Санду подрисуют», – заключил Трухачев.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

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    21 октября 2024, 01:59 • Новости дня
    Эксперт: Из 25 мобилизованных украинцев воевать сможет лишь один

    Украинский эксперт Сергей Гайдай заявил, что мобилизованные украинцы небоеспособны

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский политолог Сергей Гайдай назвал насильно мобилизованных украинцев небоеспособным балластом, утверждая, что только один из 25 может быть готов к бою.

    По информации, предоставленной ТАСС, украинский политолог Сергей Гайдай высказал мнение о неэффективности принудительной мобилизации на Украине.

    Он заявил, что такие мобилизованные не представляют боеспособности для армии. Гайдай подчеркнул, что из двадцати пяти мобилизованных только один способен вести боевые действия, остальные же не укрепляют обороноспособность страны.

    Гайдай также отметил, что, по его мнению, принудительная мобилизация оказалась неэффективной и может быть заменена только профессиональной армией с нормальным рекрутингом. Он добавил, что многие мобилизованные оказываются потенциальными дезертирами и первыми погибают на фронте.

    На Украине с 2022 года действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. В мае 2024 года вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию и позволяющий призвать в армию еще сотни тысяч граждан. Украинские СМИ регулярно освещают случаи силового призыва и попытки мужчин избежать мобилизации, выезжая из страны нелегально или с поддельными документами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе обнаружили мертвым Геннадия Бейбутяна, который возглавлял организацию, участвующую в насильственной мобилизации горожан.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отток молодежи с Украины является серьезным вызовом для страны, но Киев пока не собирается снижать возраст мобилизации.

    Пленный сотрудник ТЦК Руслан Тагеев сообщил о невозможности длительного укрытия от мобилизации на Украине из-за проверок документов полицией и военными.

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    21 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию

    Политолог Скачко: Запад использовал на выборах в Молдавии опыт Украины

    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию
    @ Sergiy Anishchenko/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2019 году Украина решила не открывать избирательные участки в России во время выборов президента страны. Спустя пять лет почти то же самое делает Молдавия. Кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» политический класс республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Безумие Украины, некогда выбравшей западный курс, ничему не научило Молдавию. Об этом свидетельствуют результаты президентских выборов и референдума по евроинтеграции в стране», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». Аналитик добавил, что прошедшая кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» население и политический класс республики.

    «У власти находится нужный им человек. И были задействованы все технологии – манипуляции, спекуляции и обман, чтобы Майя Санду сохранила свой пост», – отметил собеседник. В этом контексте молдавские выборы стали очередной тренировкой Запада по жульничеству, считает Скачко.

    «И на Украине, и в Молдавии разыгрывается одна и та же схема – взращиваются политики, которые в дальнейшем приводятся к власти, после чего «демократическими методами» за ними сохраняется важный пост. Причем эти люди необходимы западным представителям ровно до тех пор, пока они не исполнят поставленные перед ними задачи», – уточнил эксперт.

    Политолог добавил, что подобный метод опробован Западом также в Киргизии, Армении и Грузии. «Но Тбилиси пытается изменить парадигму собственного развития, стремится отстаивать национальные интересы. На этом фоне предпринимаются новые попытки разжигания цветной революции в республике и народных волнений», – напомнил он. По мнению аналитика, то же самое ждет Молдавию, если во втором туре победу одержит оппозиционный представитель.

    Однако, по его прогнозам, в Кишиневе в президентском кресле все же будет сидеть «румынская молдаванка» Санду, а в Грузии – «французская грузинка» Саломе Зурабившвили. И на Украине, где, по сообщениям СМИ, выборы президента могут состояться в 2025 году, пост займет тот, кого Запад посчитает наиболее удобным. Причем расклад сил в стране не будет отражать реальные настроения. «Как видим на примере Молдавии, система обкатана», – акцентировал политолог.

    На этом фоне собеседник напомнил, что в 2019 году Запад поддержал решение Украины не открывать избирательные участки в России. Схожая ситуация произошла с Молдавией, которая открыла лишь два участка, провел параллели эксперт. «Таким образом, на опыте других стран Запад вырабатывает единую модель, которую можно было бы применять для манипуляции выборами», – заключил Скачко.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

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    20 октября 2024, 12:45 • Новости дня
    Политолог: У российских детей появился еще один повод для гордости за своих отцов

    Политолог Журавлев: Каждому ребенку надо гордиться своим отцом

    Политолог: У российских детей появился еще один повод для гордости за своих отцов
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Роль отца сложно переоценить, ведь в основе качественного воспитания подрастающего поколения лежит именно полная семья. Сегодня российские дети могут по праву гордиться своими папами, поскольку те защищают страну на передовой, нередко рискуя жизнью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. 20 октября в России отмечается День отца.

    «К сожалению, в России было много неполных семей. Такова наша история – войны и прочие кризисы прошлых столетий сделали свое дело. И в этом смысле значение наличия отца сложно переоценить», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

    «Вообще, полная семья – это то, в чем выражается такое понятие, как семейные ценности», – считает аналитик. По его словам, «и в неполных семьях вырастают достойные люди, но это намного труднее, нежели когда у ребенка есть поддержка обоих родителей». Этим, среди прочего, объясняется важность повышения роли отцовства в процессе укрепления семейных ценностей и воспитании подрастающего поколения.

    Политолог отмечает: сегодня, когда Россия проводит спецоперацию, у детей появился еще один повод гордиться своими отцами. «Дети военнослужащих, участвующих в СВО, могут теперь с гордостью говорить, что их отец не просто работник в офисе, он защищает Родину, рискуя своей собственной жизнью. И это особенно важно. Ведь каждому ребенку надо гордиться своим отцом. Нынешняя ситуация позволяет нам говорить о том, что семья становится оплотом победы», – заключил Журавлев.

    20 октября празднуется День отца. Дата учреждена Указом президента России в 2021 году, отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. В преддверии праздника около одного миллиона россиян поучаствовали во всероссийской акции «Папе с любовью». Космонавты Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов отправили поздравление всем отцам России с борта Международной космической станции по случаю Дня отца.

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    19 октября 2024, 08:20 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь сбила 16 украинских беспилотников

    Минобороны: Российская ПВО за ночь сбила 16 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 16 беспилотников, атаковавших объекты на территории Брянской, Ростовской и Белгородской областей, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что из общего числа сбитых дронов 13 были уничтожены над Брянской областью, 2 – над Ростовской и 1 – над Белгородской областью. Операция по перехвату БПЛА прошла без потерь и разрушений на земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 19 октября на территорию Брянской области была совершена массированная атака беспилотниками.

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    21 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США

    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США Роблесу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Джону Роблесу, которого называют первым политическим беженцем из США.

    Указ о приеме в гражданство России опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. В документе указано, что Роблес Джон Энтони родился 10 апреля 1966 года в США.

    Ранее сообщалось, что Роблес проживает в России с 1990-х годов. За это время он успел поработать учителем и журналистом-международником.

    Также Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильскому футболисту петербургского клуба «Зенит» Дугласу Сантосу. В документе указано полное имя спортсмена: Дос Сантос Жустино Де Мел Дуглас. Футболист родился 22 марта 1994 года в Бразилии.

    Напомним, в феврале прошлого года Путин предоставил гражданство режиссеру Режису Обадиа и скульптору Борису Лежену, а также французскому журналисту Адриану Боке. В июле 2023 года российский лидер предоставил российское гражданство родившемуся в США хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу.

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    19 октября 2024, 14:00 • Новости дня
    Посол заявил о готовности выслушать идеи Индонезии по урегулированию на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выразила готовность выслушать предложения избранного президента Индонезии Прабово Субианто по урегулированию конфликта на Украине, сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов.

    По его словам, Россия готова рассмотреть предложения Субианто, касающиеся урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    При этом Толченов отметил, что индонезийский президент, находясь в должности министра обороны и избранного президента, возможно, не может полноценно продвигать инициативы, но после инаугурации 20 октября может заняться этим вопросом более плотно.

    Посол также подчеркнул, что Россия открыта для любых инициатив, включая возможное подключение Индонезии к китайско-бразильской инициативе по посредничеству.

    «Но необходимо учитывать коренные интересы России, и хотелось бы более детально понять суть индонезийской идеи, поскольку на данный момент она представляется весьма общей», – подчеркнул он.

    Ранее президент Владимир Путин назвал условие, при котором Россия будет вести диалог с Украиной.

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    21 октября 2024, 03:20 • Новости дня
    Следствие по делу Юлии Логиновой продлили до 2025 года

    Срок следствия по делу Юлии Логиновой о торговле детьми продлили до 16 января 2025 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет РФ продлил срок расследования дела о торговле детьми, где главной обвиняемой является многодетная мать Юлия Логинова, до 16 января 2025 года.

    Следственный комитет РФ продлил срок предварительного расследования уголовного дела о торговле детьми, главным обвиняемым по которому является Юлия Логинова, до 16 января 2025 года, передает ТАСС.

    Об этом стало известно из судебных документов, в которых поясняется, что такое решение принято из-за сложности дела и необходимости проведения дополнительных следственных действий.

    Согласно судебным материалам, следствие столкнулось с рядом трудностей, включая необходимость проведения множества следственных действий для установления деталей преступления, а также проведения длительных судебных экспертиз. Следователи также собирают материалы, характеризующие личности обвиняемых, что требует международных запросов и запросов в различные регионы России.

    Юлия Логинова, в свою очередь, активно сотрудничает с следствием, давая подробные показания о своей роли и указывая на других участников предполагаемых преступлений. В связи с этим для некоторых фигурантов дела, включая Логинову, было смягчено меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

    Дело включает 13 фигурантов, среди которых многодетные матери, экс-врач клиники и бывший начальник миграционного пункта. Следствие также проверяет причастность обвиняемых к других эпизодам торговли детьми. На данный момент следователи ожидают заключений судмедэкспертов и ответов на запросы в различные государственные учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обвиняемую по делу о торговле детьми многодетную мать Юлию Логинову освободили из следственного изолятора по решению Преображенского суда Москвы, признала свою вину и активно сотрудничает с полицией, а подругу Юлии Логиновой Наталью Патоку, освободили из СИЗО с запретом на определенные действия.

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