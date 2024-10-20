Военные связисты в районе Токмака улучшили маскировку и увеличили количество точек связи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Связисты 1430 гвардейского полка Вооруженных сил России достигли значительных успехов в улучшении маскировки оборудования и качества связи в районе Токмака, сообщает РИА «Новости». По словам начальника связи батальона с позывным «Янтарь», в зоне ответственности подразделения увеличилось количество точек связи, что способствует более эффективной координации.

Было проложено около 120 километров кабеля, что позволило значительно увеличить количество абонентов. «Янтарь» подчеркнул, что подразделение приобрело значительный опыт в маскировке антенн и обеспечении безопасности. Он отметил, что по сравнению с первоначальным периодом качество и распространенность связи выросли в несколько раз, благодаря новой технике и постоянной работе над ее освоением.

Пользуясь случаем, «Янтарь» поздравил всех сослуживцев и «братьев по оружию» с «Днем военного связиста», который отмечается 20 октября, пожелав им крепкого здоровья, успехов и устойчивой связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России начали применять новые ретрансляторы для улучшения качества связи в зоне специальной военной операции на Украине, а Министерство обороны показало боевую работу военных связистов, которые обеспечивают стабильную связь в сложных условиях.