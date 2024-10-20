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    Ольга Андреева Ольга Андреева У России особая гравитация

    В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин, как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    93 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    16 комментариев
    20 октября 2024, 13:53 • Новости дня

    Связисты ВС России улучшили маскировку и связь в районе Токмака

    Военные связисты в районе Токмака улучшили маскировку и увеличили количество точек связи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Токмака связисты 1430 гвардейского полка Вооруженных сил России значительно улучшили маскировку оборудования и качество связи, протянув около 120 километров кабеля, что увеличило количество точек связи.

    Связисты 1430 гвардейского полка Вооруженных сил России достигли значительных успехов в улучшении маскировки оборудования и качества связи в районе Токмака, сообщает РИА «Новости». По словам начальника связи батальона с позывным «Янтарь», в зоне ответственности подразделения увеличилось количество точек связи, что способствует более эффективной координации.

    Было проложено около 120 километров кабеля, что позволило значительно увеличить количество абонентов. «Янтарь» подчеркнул, что подразделение приобрело значительный опыт в маскировке антенн и обеспечении безопасности. Он отметил, что по сравнению с первоначальным периодом качество и распространенность связи выросли в несколько раз, благодаря новой технике и постоянной работе над ее освоением.

    Пользуясь случаем, «Янтарь» поздравил всех сослуживцев и «братьев по оружию» с «Днем военного связиста», который отмечается 20 октября, пожелав им крепкого здоровья, успехов и устойчивой связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России начали применять новые ретрансляторы для улучшения качества связи в зоне специальной военной операции на Украине, а Министерство обороны показало боевую работу военных связистов, которые обеспечивают стабильную связь в сложных условиях.

    19 октября 2024, 20:18 • Новости дня
    Михалков: СВО нам бог послал

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский режиссер Никита Михалков уверен, что специальная военная операция помогла россиянам понять необходимость ставить интересы своей страны выше всех остальных.

    Специальная военная операция на Украине способствовала осознанию россиянами угрозы, исходящей от недружественных государств, сказал Михалков, передает РИА «Новости».

    «СВО нам бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого, если бы его не было, вот это разъедание происходило бы в элите, продолжалось, и мы бы его не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти», – добавил он.

    Он отметил, что ставить интересы своей страны превыше интересов других эгоистично, но никто другой о стране не позаботится.

    Ранее Михалков заявлял о существовании в России «нерукопожатных» деятелей культуры, которые не поддерживают СВО. Он также отмечал, что многие деятели культуры, покинувшие Россию в 2022 году, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса.

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    19 октября 2024, 17:02 • Новости дня
    Российский солдат выжил после удара восьми дронов-камикадзе
    Российский солдат выжил после удара восьми дронов-камикадзе
    @ УФСБ по ДНР/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащий ВС России с позывным Фунт смог пережить атаки сразу восьми украинских дронов-камикадзе, сообщают Telegram-каналы.

    Бой длился менее 20 минут, беспилотники-камикадзе поочередно атаковали Фунта, но тот смог выжить, получив лишь легкое ранение, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Черные гусары».

    Отмечается, что для него это был первый бой на передовой.

    Ранее российский пограничник на Курском направлении избежал смерти благодаря цепочке от амулета, которая остановила осколок украинской мины в двух миллиметрах от артерии.

    До этого в Сети публиковали видеозапись с российским военнослужащим, который головой отбил летящий на него FPV-дрон и выжил.

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    20 октября 2024, 10:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    20 октября 2024, 03:53 • Новости дня
    В РФ создали систему обнаружения украинских дронов

    Россия разработала систему пеленгации «Т1-ам» для обнаружения украинских дронов

    В РФ создали систему обнаружения украинских дронов
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В России проведут испытания новой системы пеленгации «Т1-ам», которая выявляет украинские дроны, перемещающиеся по руслам рек, с использованием сотовой связи.

    В России планируют испытания системы пеленгации «Т1-ам», модернизированной для работы через сотовую связь, сообщает ТАСС.

    Технология предназначена для обнаружения беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины, которые передвигаются вдоль русел рек, чтобы избежать обнаружения системой ПВО.

    Конструкторское бюро «Талламхо» сообщило, что прибор можно использовать для защиты тыловых объектов, и получен заказ на пробную партию для приграничных территорий России.

    В «Талламхо» уточнили, что система пеленгации «Т1-ам» включает до 250 датчиков, которые размещаются вокруг объектов или вдоль границы.

    При приближении дронов оператор видит зону пролета на карте, что позволяет оперативно направлять мобильные расчеты зенитчиков. Первая партия системы предназначена для защиты стратегического объекта в Белгородской области.

    Конструкторское бюро «Талламхо» было создано в 2022 году в Грозном и специализируется на IT-разработках двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия разработала беспилотник С-76, который обладает экспериментальными силовыми установками и восемью подъемными электрическими двигателями, также сообщалось, что его испытания продолжаются в рамках оценки эффективности и надежности конструкции.

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    20 октября 2024, 12:37 • Новости дня
    Минобороны заявило о масштабных потерях ВСУ за сутки на Украине

    Потери ВСУ в зоне Западной группировки составили более 450 военных за сутки

    Минобороны заявило о масштабных потерях ВСУ за сутки на Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    По сообщению ТАСС, в течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в различных зонах ответственности Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). В зоне ответственности группировки «Запад» потери составили более 450 военнослужащих. Были отражены три контратаки 14-й механизированной бригады ВСУ, уничтожены бронетранспортер М113, пикап, артиллерийская установка Krab и другие военные объекты.

    В зоне ответственности группировки «Север» было нанесено поражение 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, потерявшим до 90 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30. В то же время группировка «Днепр» уничтожила два склада с боеприпасами противника, а потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Была уничтожена станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и семь автомобилей.

    Авиация и артиллерия ВС РФ поражали места дислокации наемников и производства беспилотников в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Восток» заняла новые рубежи, нанеся поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ. Потери противника составили до 110 военнослужащих и несколько единиц техники, включая самоходную артиллерийскую установку Krab.

    Подразделения группировки «Центр» отразили девять контратак ВСУ, что привело к потерям до 460 военнослужащих. Также были уничтожены бронетранспортер М117 производства США и РСЗО «Град». Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили 142 украинских беспилотника и пять снарядов HIMARS. С начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили десятки тысяч единиц военной техники противника.

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    20 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    ПВО России уничтожили 110 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 110 дронов Украины над российскими регионами

    ПВО России уничтожили 110 украинских беспилотников за ночь
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО за одну ночь ликвидировали 110 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России, включая Курскую и Московскую области.

    Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников, сообщает ТАСС. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа пытались атаковать различные регионы страны.

    Минобороны РФ уточнило, что 43 дрона были перехвачены над Курской областью, 27 над Липецкой, 18 над Орловской, 8 над Нижегородской, 7 над Белгородской, 6 над Брянской и один над Московской областью.

    Представители Минобороны добавили, что все беспилотники были направлены на объекты на территории России в рамках попытки Киева осуществить террористическую атаку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Раменском городском округе силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу, согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина.

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет.

    В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы.

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    20 октября 2024, 03:04 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве

    Мэр Москвы сообщил о сбитом ПВО беспилотнике в Раменском округе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Раменском городском округе силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу, согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина.

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат, который двигался в сторону Москвы, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в Раменском городском округе, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Он отметил, что беспилотник был сбит благодаря профессиональным действиям сил ПВО.

    «Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», – сказал мэр Москвы.

    По предварительной информации, в результате падения обломков беспилотника разрушений сооружений и пострадавших среди гражданского населения нет.

    На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, чтобы оценить обстановку и провести необходимые мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет.

    В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы. Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, что предотвратило возможные разрушения и жертвы.

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    19 октября 2024, 15:24 • Новости дня
    Сальдо рассказал о спасении брошенной на поле боя украинской военнослужащей

    Сальдо: Спасенная в Херсонской области украинская военнослужащая включена в список обмена

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что после спасения женщина была доставлена в российский военный госпиталь, где прошла необходимый курс лечения, передает РИА «Новости».

    По словам губернатора, она получила статус военнопленной и в настоящее время находится на территории материковой России.

    Сальдо также отметил, что военнослужащая изъявила желание быть включенной в списки на обмен военнопленными. В настоящее время она ожидает проведения обмена, чтобы вернуться на Украину.

    Ранее бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы.

    Жители Курской области спасли раненого солдата ВСУ и передали его российским военным.

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    20 октября 2024, 12:24 • Новости дня
    Семеро военных ВСУ попали в плен под Угледаром

    Семь солдат ВСУ, включая командира, попали в плен под Угледаром

    Семеро военных ВСУ попали в плен под Угледаром
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро взяты в плен, включая командира взвода.

    Десять украинских военнослужащих, включая командира, попали в засаду в районе населенного пункта Золотая Нива в ДНР, сообщает ТАСС. В результате трое из них погибли, а семеро, включая командира взвода, взяты в плен.

    По словам источника с места событий, военные, попавшие в плен, были эвакуированы с поля боя, им оказывается вся необходимая помощь. Инцидент произошел неподалеку от Угледара в ходе боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области, захватили разведгруппу ВСУ в этом регионе, а ранее уничтожили еще одну разведгруппу ВСУ.

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    20 октября 2024, 01:17 • Новости дня
    Силы ПВО сбили украинские БПЛА над Липецком

    Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Липецком и его округом

    Tекст: Денис Тельманов

    В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы.

    Украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил Игорь Артамонов, губернатор региона, в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

    Игорь Артамонов отметил, что «БПЛА были подавлены в небе над Липецком и Липецким МО. На месте падения обломков работают спецслужбы». На данный момент информация о пострадавших или значительных повреждениях не поступала.

    Специальные службы продолжают обследование мест, где упали обломки беспилотников. Причины и обстоятельства инцидента уточняются. В регионе сохраняется усиленный режим работы систем ПВО для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, что предотвратило возможные разрушения и жертвы, сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской областью вечером в субботу, а глава региона Алексей Смирнов сообщил, что российские силы ПВО за ночь ликвидировали 16 беспилотников, атаковавших объекты на территории Брянской, Ростовской и Белгородской областей, что подтверждает Минобороны.

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    19 октября 2024, 23:37 • Новости дня
    ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

    Украинский дрон самолетного типа уничтожен ПВО над Брянской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, что предотвратило возможные разрушения и жертвы.

    Как сообщает ТАСС, силы противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его словам, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.

    Губернатор Богомаз отметил, что была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по территории Брянской области. Дрон был обнаружен и уничтожен благодаря усилиям ПВО Министерства обороны РФ.

    На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы, которые обеспечивают безопасность территории и ведут дальнейшее расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской областью вечером в субботу, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    В Петербурге силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, при этом угроз для жителей города нет, как сообщают экстренные службы. Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 16 беспилотников, атаковавших объекты на территории Брянской, Ростовской и Белгородской областей, сообщает Минобороны.

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    20 октября 2024, 01:52 • Новости дня
    ПВО сбили четыре украинских дрона над Орловской областью

    Губернатор Клычков сообщил о сбитии четырех дронов ПВО над Орловской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет.

    Средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Орловской областью, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

    «Еще четыре вражеских БПЛА сбиты над Орловской областью», – сообщил губернатор.

    Клычков также выразил благодарность российским войскам ПВО за их надежную работу.

    Ранее губернатор Орловской области сообщил об уничтожении семи других украинских дронов в регионе, при этом подчеркнув, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, что предотвратило возможные разрушения и жертвы.

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской областью вечером в субботу, как сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 16 беспилотников, атаковавших объекты на территории Брянской, Ростовской и Белгородской областей, как сообщает Минобороны.

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    19 октября 2024, 16:00 • Новости дня
    Балицкий назвал условие для безопасного запуска ЗАЭС

    Балицкий: Для запуска ЗАЭС нужно отодвинуть фронт на 40 км от Никополя

    Tекст: Вера Басилая

    Для безопасного запуска Запорожской АЭС необходимо отодвинуть фронт на 40 км от Никополя и Марганца, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий объяснил, что артиллерийские установки, такие как французский «Цезарь» и гаубица М-777, способны поражать цели на расстоянии 40 километров. По его словам, этот радиус позволит устранить угрозу артиллерийских обстрелов, передает ТАСС.

    «Все остальное мы можем сбить», – сказал Балицкий, добавив при этом, что существующие другие виды вооружения могут преодолевать большее расстояние.

    По его словам, Запорожская АЭС остановлена из-за угроз со стороны украинских войск и не вырабатывает электроэнергию.

    Балицкий также подчеркнул, что до уничтожения киевского режима эксплуатация ядерных объектов будет небезопасна. Он сравнил нынешнюю угрозу с ситуацией в сороковых годах прошлого века при фашистском режиме Гитлера, когда ни одно место не было безопасным. «Фашист должен сдохнуть. Пока не будет уничтожен западный фашистский режим, который поселился на Украине, ждать от этих тварей можно всего, чего угодно», – заключил губернатор.

    Ранее директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина заявила, что обстрелы Энергодара украинскими силами стали практически ежедневными, создавая напряженную обстановку в районе Запорожской АЭС и увеличивая риск для безопасности региона.

    Украинские боевики применили тактику последовательных атак дронами на Энергодар, запуская до пяти беспилотников с интервалом в 10-15 минут.

    Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук предположил, что бывшие сотрудники станции содействуют ВСУ в планировании атак.

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    20 октября 2024, 05:17 • Новости дня
    Вертолет Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

    Экипаж Ми-28НМ нанес удар по силам и технике ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипаж российской армии на вертолете Ми-28НМ успешно уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничной зоне Курской области, по данным Минобороны РФ.

    Экипаж российского армейского вертолета Ми-28НМ успешно провел операцию по уничтожению бронетехники и живой силы подразделений ВСУ в приграничной зоне Курской области, сообщает ТАСС.

    По данным Минобороны РФ, удар наносился авиационными ракетами по заранее разведанным целям противника.

    После нанесения удара экипаж выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки. Затем вертолет успешно вернулся на площадку вылета. Операция была проведена в рамках текущих боевых действий на территории приграничья.

    В Минобороны также отметили, что действия экипажа вертолета были высоко оценены, так как операция позволила нейтрализовать существенную угрозу безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вертолеты Ка-52М провели авиаудар по украинским военным в районе Курской области, уничтожив живую силу и бронетехнику, используя авиационные ракеты по разведанным целям, об этом сообщило Минобороны.

    Армейская авиация нанесла успешный удар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив бронированную технику и живую силу противника.

    Российские вертолеты Ка-52М атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, выполнив противоракетные маневры после удара.

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    20 октября 2024, 08:01 • Новости дня
    Четыре пожарных пострадали при атаке БПЛА в Дзержинске

    В Дзержинске четыре сотрудника пожарной части ранены при атаке БПЛА на промзону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атаки беспилотника на промзону в Дзержинске Нижегородской области четверо сотрудников пожарной части получили легкие осколочные ранения и были отпущены домой после оказания медицинской помощи.

    Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на промзону в Дзержинске Нижегородской области, передает ТАСС. Все пострадавшие – сотрудники местной пожарной части, находившейся на территории промышленного предприятия. Губернатор области Глеб Никитин сообщил, что все они получили легкие осколочные ранения и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

    Губернатор отметил, что ночью средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку на промзону. На данный момент обломки дрона исследуются, и на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Подробности инцидента в ближайшее время будут уточнены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников, сообщалось, что два БПЛА были ликвидированы в Брянской области и еще один беспилотный летательный аппарат сбили в Раменском городском округе на пути в столицу.

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    19 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» уничтожили в Харьковской области два дрона «Баба-Яга»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Север» успешно уничтожили два тяжелых гексакоптера «Баба-Яга» в ходе операции на территории Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    Бойцы смогли поразить дроны, выслеживания эти беспилотники, гексакоптеры уничтожили ударами FPV-дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство опубликовало кадры с уничтожением украинских летательных аппаратов.

    Ранее в Курской области саперы-десантники уничтожили модифицированную противотанковую мину, сброшенную с гексакоптера «Баба-яга».

    Сбивший шесть дронов «Баба-яга» командир взвода Юрий Деев сообщал, что ВСУ начали использовать для сброса с дронов более мощные снаряды.

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    За два с половиной месяца до окончания транзитного договора с Газпромом Украина предложила новую хитрую схему. Киев предлагает заменить российский газ на азербайджанский. При этом сама Украина должна стать реэкспортером, то есть владельцем газа, а европейцы должны будут его закачивать в украинские подземные хранилища. В чем слабые места этого плана и согласится ли на него Газпром? Подробности

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    Ядерные угрозы Зеленского – серьезный повод для пересмотра целей СВО

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Согласно утечкам, Киев имеет все необходимое для создания ядерного вооружения. Впрочем, в офисе Зеленского эту информацию пытаются дезавуировать. В экспертном сообществе полагают, что Зеленский не только противоречит юридическим основам украинской государственности, но и ставит Россию перед необходимостью пересмотра целей СВО. Подробности

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    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

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    Оппозиция готовится победить Санду во втором туре

    В Молдавии в воскресенье пройдут президентские выборы и референдум о евроинтеграции страны. Помимо действующего главы государства Майи Санду на высший пост претендует десяток кандидатов, из которых реальную конкуренцию могут навязать лишь двое. Поэтому главная интрига голосования – кто вместе с Санду выйдет во второй тур. Как показывают соцопросы, у одного из соперников есть теоретические шансы на победу в случае схватки с Санду один на один. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресенье в Молдавии пройдут президентские выборы – возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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