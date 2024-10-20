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Политолог Журавлев: У российских детей появился еще один повод для гордости за своих отцов
Роль отца сложно переоценить, ведь в основе качественного воспитания подрастающего поколения лежит именно полная семья. Сегодня российские дети могут по праву гордиться своими папами, поскольку те защищают страну на передовой, нередко рискуя жизнью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. 20 октября в России отмечается День отца.
«К сожалению, традиционно в России было много неполных семей. Такова наша история – войны и прочие кризисы прошлых столетий сделали свое дело. И в этом смысле значение наличия отца сложно переоценить», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.
«На мой взгляд, полноценное воспитание мальчика без папы невозможно в принципе. С девочками чуть проще, но и им тяжело обходиться без отца. Вообще, полная семья – это то, в чем выражается такое понятие, как семейные ценности», – считает аналитик.
По его словам, «и в неполных семьях вырастают достойные люди, но это намного труднее, нежели когда у ребенка есть поддержка обоих родителей». Этим, среди прочего, объясняется важность повышения роли отцовства в процессе укрепления семейных ценностей и воспитании подрастающего поколения. «Боевые действия показали, что сохранение традиционных ценностей – это основа для выживания всей страны», – подчеркивает он.
Политолог отмечает: сегодня, когда Россия проводит спецоперацию, у детей появился еще один повод гордиться своими отцами. «Дети военнослужащих, участвующих в СВО, могут теперь с гордостью говорить, что их отец не просто работник в офисе, он защищает Родину, рискуя своей собственной жизнью. И это особенно важно. Ведь каждому ребенку надо гордиться своим отцом. Нынешняя ситуация позволяет нам говорить о том, что семья становится оплотом победы», – заключил Журавлев.
20 октября празднуется День отца. Дата учреждена Указом президента России в 2021 году. Она отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. В преддверии праздника около одного миллиона россиян поучаствовали во всероссийской акции «Папе с любовью». Также председатель ЛДПР Леонид Слуцкий встретился с детьми участников СВО и вместе с ребятами принял участие в мастер-классе по приготовлению пиццы.
Кроме того, космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов отправили поздравление всем отцам России с борта Международной космической станции по случаю Дня отца, сообщает ТАСС. Овчинин выразил свое поздравление словами: «Хотим поздравить всех отцов России с замечательным праздником – Днем отца».
В своем поздравлении Вагнер подчеркнул значение семьи как источника мудрости и любви, который остается неизменным на протяжении всей жизни. Он отметил: «Мы знаем, как важно поддерживать связь с близкими и любимыми даже на расстоянии. Хотим пожелать всем отцам здоровья, счастья и радости в общении с родными людьми».
Александр Горбунов добавил свои пожелания, отметив, что забота о близких должна быть источником вдохновения и силы для всех отцов России.