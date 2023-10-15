Около 1 млн россиян поучаствовали во всероссийской акции ко Дню отца «Папе с любовью»

Участниками события стали около 1 млн россиян, среди них более 120 тыс. добровольцев. Благодаря акции «Папе с любовью» отцы со всей страны получили более 300 тыс. поздравлений. В социальных сетях были опубликованы более 13 тыс. поздравительных видеороликов.

Участники формата «Мы Вместе с Папами» в социальной сети «ВКонтакте» делились фотографиями своей деятельности в организации и поздравлениями с Днем отца. Всего было опубликовано более 17 тыс. фотографий.

Молодые жители сел из разных регионов сняли видео, как совместно с отцами занимаются бытовыми делами, перенимая опыт.

По всей России прошли мастер-классы для молодых отцов и тех, кто только готовится ими стать. Приглашенные спикеры – семейные психологи, медики, педагоги и многодетные отцы – рассказали папам секреты построения счастливой семьи, воспитания детей и формирования традиционных ценностей.

Формат «Отцы Zа Отечество» посвятили отцам-военнослужащим, защищающим Родину на фронтах специальной военной операции. Дети участников СВО написали письма с поздравлениями, рисунками и поделками, которые будут переданы на передовую. Всего было написано более 12,5 тыс. писем. К празднику в школах появились доски почета с фотографиями и краткой биографией отцов учеников, принимающих участие в СВО. Также в День отца было организовано более 3,5 тыс. телемостов детей – со своими отцами, находящимися на передовой.

В школах прошли открытые уроки, куда ученики пригласили своих отцов героических профессий – военнослужащих, врачей, полицейских, сотрудников МЧС и других. Открытые уроки для школьников провели более 1,6 тыс. отцов.

Участники «Движения Первых» побывали на работе у своих отцов и у родителей своих одноклассников, узнали о самых разных профессиях. Также были проведены встречи с отцами и дедушками, которые рассказали ребятам о своей работе и поделились советами. Кроме того, участники «Движения Первых» провели зарядку и записали на видео спортивные тренировки вместе со своими отцами.

Ко Дню отца была выпущена серия постов и видеороликов о том, как дети идут по стопам своего отца и деда. Студенты и молодежь, чьи отцы находятся в зоне боевых действий, на сложных объектах или в длительных командировках, опубликовали более 2,5 тыс. видеороликов с приветами для них.

Кроме того, 15 октября была запущена массовая онлайн-акция: отцы вместе с детьми повторяют свою детскую фотографию с отцами (дедушками нынешних детей) и публикуют эти снимки в социальных сетях.

Также в Музее Победы прошла праздничная программа, приуроченная ко Дню отца. В честь праздника вход в главное здание музея и его филиалы для отцов с детьми сделали бесплатным.

Программа открылась с праздничного концерта от участников всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». На сцене в Зале Полководцев выступил вокально-эстрадный коллектив «Коломбина».

Отцы с детьми также участвовали в интерактивном тире «Ворошиловский стрелок» на мастер-классе «Школа снайперов РККА». Участники смогли пострелять из исторически достоверного оружия в ходе виртуальной версии сражений Великой Отечественной войны. На мастер-классе «Арсенал» гостям музея рассказали об оружии Великой Отечественной и о судьбах его создателей. Взрослые и дети проверили свои силы в сборке и разборке автомата Калашникова.