В Одесской области повреждены терминал и паром с грузом военной техники и наемниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Терминал и паром с военным грузом были поражены в Одесской области возле границы с Румынией, передает РИА «Новости».

По словам координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, удары пришлись на припортовую зону в населенном пункте Орловка в ночь на 2 октября. В результате были повреждены терминал и паром, который швартовался в этот момент.

Лебедев уточнил, что удары в 2.40 и 3.00 по московскому времени были нанесены беспилотниками «Герань». По его словам, через паромный терминал «Орловка» со стороны Румынии завозились военная техника, боеприпасы и топливо на территорию Украины. Он также отметил, что, по неподтвержденным данным, паромы могли перевозить иностранных наемников для сопровождения техники в подразделения ВСУ.

«Румынская сторона открыла огонь по русским беспилотникам, но неудачно. В результате взрыва поврежден сам терминал и один из паромов. Уничтожена техника, была слышна мощная детонация боекомплекта», – рассказал Лебедев. Он также сообщил, что раненых и погибших эвакуировали на румынскую территорию пограничными катерами.

Напомним, в Измаиле Одесской области дроны поразили объекты на территории порта и судоремонтного завода, что вызвало серию взрывов и повреждений в результате детонации. Ранее сообщалось, что по порту в Одессе нанесли удар, в результате чего был разрушен склад с загруженными снарядами и ракетами. Кроме того, взрывы прогремели ночью со стороны железнодорожной станции на окраине Одессы, где располагаются склады ВСУ.