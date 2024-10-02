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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    41 комментарий
    2 октября 2024, 08:59 • Новости дня

    В Одесской области поражены терминал и паром с военным грузом

    В Одесской области повреждены терминал и паром с грузом военной техники и наемниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе населенного пункта Орловка в Одесской области в результате ударов повреждены паромный терминал и паром с военным грузом и, возможно, иностранными наемниками.

    Терминал и паром с военным грузом были поражены в Одесской области возле границы с Румынией, передает РИА «Новости».

    По словам координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, удары пришлись на припортовую зону в населенном пункте Орловка в ночь на 2 октября. В результате были повреждены терминал и паром, который швартовался в этот момент.

    Лебедев уточнил, что удары в 2.40 и 3.00 по московскому времени были нанесены беспилотниками «Герань». По его словам, через паромный терминал «Орловка» со стороны Румынии завозились военная техника, боеприпасы и топливо на территорию Украины. Он также отметил, что, по неподтвержденным данным, паромы могли перевозить иностранных наемников для сопровождения техники в подразделения ВСУ.

    «Румынская сторона открыла огонь по русским беспилотникам, но неудачно. В результате взрыва поврежден сам терминал и один из паромов. Уничтожена техника, была слышна мощная детонация боекомплекта», – рассказал Лебедев. Он также сообщил, что раненых и погибших эвакуировали на румынскую территорию пограничными катерами.

    Напомним, в Измаиле Одесской области дроны поразили объекты на территории порта и судоремонтного завода, что вызвало серию взрывов и повреждений в результате детонации. Ранее сообщалось, что по порту в Одессе нанесли удар, в результате чего был разрушен склад с загруженными снарядами и ракетами. Кроме того, взрывы прогремели ночью со стороны железнодорожной станции на окраине Одессы, где располагаются склады ВСУ.

    1 октября 2024, 19:23 • Новости дня
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Экшн-камера убитого боевика ВСУ в Курской области запечатлела момент убийства мирных жителей, включая человека в инвалидном кресле.

    Видеозапись, запечатленная на экшн-камере, прикрепленной к каске украинского боевика, была найдена после ликвидации противника в одном из населенных пунктов Курской области, передает РИА «Новости». На кадрах можно увидеть, как украинский боевик, находясь в комнате с зашторенными окнами, обращается к невидимому собеседнику и предлагает ему выйти, после чего делает несколько выстрелов из автомата.

    Перед началом стрельбы слышен крик: «Не стреляйте», после чего огонь ведется по дверному проему, где видно человека в инвалидном кресле. Также в комнате, на полу возле дивана, лежит еще одно тело.

    Собеседник агентства отметил, что внешность и амуниция боевиков указывают на принадлежность к ВСУ, которые могли заниматься разбоями и грабежами. Недалеко от места происшествия был найден внедорожник с ювелирными украшениями в бардачке, эта находка может быть связана с видеозаписью с убийством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России ранее возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих ВСУ, подозреваемых в преступлениях против мирных жителей на территории России, таких как обстрелы и убийства в Курской области.

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    1 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара комплекса «Искандер» по украинским формированиям уничтожено до 60 человек из руководства 37-й бригады морпехов ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился по зданию в поселке Великая Александровка в Херсонской области, где проходило совещание командного состава, указало ведомство, передает ТАСС.

    Уничтожены три микроавтобуса, 12 легковых машин и до 60 человек руководящего состава бригады.

    В понедельник Минобороны сообщало, что ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области.

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    1 октября 2024, 19:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    1 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    ВС России заняли важный укрепрайон на пути к Красноармейску

    Российские военные заняли укрепрайон противника на развилке дорог к Красноармейску в ДНР

    ВС России заняли важный укрепрайон на пути к Красноармейску
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные заняли ключевой укрепрайон вдоль железной дороги на развилке дорог в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные заняли важный укрепрайон противника вдоль железной дороги на пути к Красноармейску, передает РИА «Новости».

    «Наши ребята очень хорошо жмут противника в районе Селидово, это Цукурино. И вдоль железной дороги в сторону Покровска, где заняли один очень серьезный укрепрайон на развилке дорог», – заявил Кимаковский.

    По его словам, это укрепление имеет стратегическое значение, так как находится на важной развилке дорог, что обеспечивает контроль над ключевыми транспортными маршрутами в этом районе. Продвижение российских сил в этом направлении способствует дальнейшему укреплению их позиций в регионе.

    Кимаковский отметил, что подобные успехи на фронте связаны с высоким профессионализмом российских военных, их тактической подготовкой и эффективной координацией действий. Он подчеркнул, что захват укрепрайона позволит российским силам улучшить логистику и снабжение, что важно для продолжения операций в регионе.

    Ранее украинские войска практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (Покровск) в ДНР. В результате ударов авиабомб в Красноармейске были уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии, что значительно нарушило логистику ВСУ в этом регионе.

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    1 октября 2024, 13:33 • Новости дня
    Российские силы взяли под контроль большую часть Угледара

    Российские силы утвердили контроль южной, западной и восточной частей Угледара в ДНР

    Российские силы взяли под контроль большую часть Угледара
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате боев российские войска заняли южную, западную и восточную части Угледара, оставив ВСУ лишь северную часть города, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска продолжают продвижение в Угледаре, передает РИА «Новости». В настоящий момент под контролем находятся южная, западная и восточная части города, в то время как украинские силы удерживают север.

    Рогов отметил, что в ночь на сегодня по позициям ВСУ в Угледаре активно работали артиллерия и реактивные системы залпового огня, что способствует вытеснению противника. Он подчеркнул, что украинские военные зачастую покидают свои позиции в хаотичном порядке, и единственная дорога для отступления простреливается российскими силами.

    Дополнительно Рогов сообщил, что на высотах, находящихся под контролем российских сил, подняты российские триколоры. «Неуклонно, шаг за шагом Угледар освобождается от оккупации», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация в Угледаре остается сложной, так как продолжаются бои в городской черте. Ранее сообщалось, что украинские войска оказались в окружении, поскольку контроль над единственной дорогой перехвачен ДНР. Вдобавок российские войска вошли на окраины Угледара, где украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения и возможной массовой сдачи в плен.

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    1 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Ганчев: У Вишневого в Харьковской области идут активные бои
    Ганчев: У Вишневого в Харьковской области идут активные бои
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В окрестностях освобожденного Вишневого в Харьковской области ведутся активные боевые действия, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    Вишневое стало первым освобожденным населенным пунктом Изюмского района, сказал Ганчев ТАСС. Пока администрация не имеет туда доступа, в его окрестностях ведутся активные бои.

    Напомним, Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР были освобождены в последние сутки.

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    1 октября 2024, 13:51 • Новости дня
    Новый генсек НАТО поддержал удары по России

    Новый генсек Рютте поддержал удары по России и обвинил Москву в ядерной риторике

    Новый генсек НАТО поддержал удары по России
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Право Украины защищать себя не останавливается на границе, но решения будут приниматься странами альянса индивидуально, заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Рютте выступил на первой пресс-конференции в Брюсселе, где поддержал возможность нанесения ударов по целям на территории России, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие решения остаются на усмотрение каждой страны-члена альянса. Рютте подчеркнул, что право Украины на самооборону должно распространяться и за пределы ее грани.

    «Я могу твердо заявить, что НАТО не видит никакой непосредственной угрозы применения ядерного оружия», – сказал Рютте, добавив, что Москва занимается «безответственной ядерной риторикой».

    Ранее Рютте заявил, что основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

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    1 октября 2024, 12:12 • Новости дня
    ООН зафиксировала массовые пытки российских пленных на Украине

    Более половины опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам

    ООН зафиксировала массовые пытки российских пленных на Украине
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Более половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам, что подтверждает продолжающуюся практику применения жестокого обращения, следует из доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

    Так, с марта 2023 года были опрошены 205 российских военнопленных, из которых 104 заявили о пытках и других формах жестокого обращения, передает РИА «Новости».

    Согласно данным доклада, жестокое обращение обычно происходило на начальном этапе задержания. Основные методы включали избиения, удары по коленям и суставам, угрозы физическим насилием и пытки электротоком.

    В докладе отмечается, что для жестокого обращения использовались резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты, тактические перчатки, электрошокеры, военные телефоны и другие устройства, такие как автомобильные аккумуляторы.

    Кроме того, десять опрошенных заявили о сексуальном насилии, включая насилие над гениталиями и угрозы изнасилования.

    Большая часть случаев пыток происходила в неофициальных местах содержания, таких как гаражи, подвалы, частные дома, или во время транспортировки в изолятор.

    В ООН ранее сообщили, что более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.

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    1 октября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР
    Российские войска освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны России сообщает о продвижении российских войск в ходе спецоперации, в частности, освобождении населенных пунктов Вишневое и Крутой Яр в Харьковской и Донецкой областях, а также о значительных потерях противника в живой силе и технике.

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, сообщает Telegram-канал Минобороны России. В Липцовском и Волчанском направлениях группировка войск «Север» нанесла поражение 57-й мотопехотной бригаде ВСУ и другим формированиям, уничтожив до 95 военнослужащих и полевой склад боеприпасов. На «Западном» направлении войска освободили Вишневое в Харьковской области, отразив контратаки и уничтожив технику ВСУ.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 900 украинских солдат и несколько артиллерийских установок, включая гаубицы М777 и М198. В ходе действий были отражены контратаки 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    Группировка «Центр» освободила Крутой Яр в Донецкой народной республике и нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ. Потери противника составили 635 военнослужащих, бронетехнику и артиллерийские системы. На «Восточном» направлении улучшено тактическое положение, уничтожены склады боеприпасов и техника украинских войск.

    В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» нанесла удары по бригадам ВСУ. Потери противника составили 60 военнослужащих и несколько единиц техники. Всего с начала операции уничтожено более 64 тыс. самолетов, вертолетов и дронов, а также значительное количество военной техники противника.

    В понедельник ВС России освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР. Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжили продвигаться на Запорожском направлении и вышли на окраины города Гуляйполе, который является важным логистическим центром ВСУ. В свою очередь, на территории ДНР российские войска освобождают населенные пункты Украинск, Острое и Григоровка, что имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения армии. Кроме того, неофициальные источники сообщают об уничтожении нескольких украинских F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, предположительно в результате удара российской ВКС гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

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    2 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Стало известно о просьбе Генпрокуратуры арестовать счета банков США в России

    Генпрокуратура попросила суд арестовать средства Bank of New York Mellon и JP Morgan на счетах в России

    Стало известно о просьбе Генпрокуратуры арестовать счета банков США в России
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура России попросила суд об аресте денежных средств Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на счетах в российских банках, сообщил источник.

    Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать средства Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, размещенные на счетах банков «Ситибанк» и «Дж. П. Морган Банк Интернешнл». ООО «Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» и АО «Коммерческий банк «Ситибанк» – российские подразделения крупных американских банков.

    Эта мера является обеспечительной в рамках иска о взыскании 34,7 млрд рублей. Иск направлен против СНБО, Нацбанка и Национального фонда инвестиций Украины, а также против Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, передает РИА «Новости».

    В иске, по словам источника, указано, что законодательство Украины носит явно предвзятый и дискриминационный по отношению к российской стороне.

    Введение санкций США против Сбербанка в 2022 году и последующая заморозка активов свидетельствуют о совместной стратегии властей США и Украины. По словам источника, захват имущества, в том числе активов «Международного резервного банка», принадлежащего «Сберу», завершился передачей ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины.

    По данным источника, часть средств, которые были депонированы в иностранной юрисдикции, удерживаются Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank без судебного решения.

    «На корреспондентских счетах «МР банка» в The Bank of New York Mellon и в JP Morgan Chase Bank находилось в общей сложности 371 млн 961 тыс. 635,39 долларов», – отметил источник ТАСС.

    Указывается, что в «Ситибанке» есть два счета Bank of New York Mellon на 6,2 млрд рублей, а в «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» – два счета JP Morgan Chase Bank на 87 млрд 197 млн рублей. В иске содержится требование в счет частичного возмещения ущерба «Сберу» взыскать всю сумму со счетов Bank of New York Mellon, а оставшуюся часть возместить из средств со счетов JP Morgan Chase Bank. В качестве обеспечительных мер в иске содержится требование наложить арест на все средства, находящиеся на счетах двух американских банков – 93,452 млрд рублей.

    Напомним, Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к украинским госорганам и американским банкам The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

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    1 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    Украинские военные заявили о самоубийственных заданиях

    Украинские военные пожаловались на нехватку оружия для выполнения миссий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские солдаты заявили, что командование отправляет их на миссии, которые они считают самоубийственными, из-за нехватки техники и вооружения, передает Daily Beast.

    Как пишет издание, украинские военные выразили недовольство приказами командования, которые, по их словам, заставляют их участвовать в самоубийственных миссиях, передает РИА «Новости». Как отмечается, солдаты жалуются на недостаток техники и вооружения, необходимых для выполнения поставленных задач.

    «Мужчин направляют на то, что они описывают как самоубийственные миссии», говорится в сообщении издания. Украинские командиры приказывают атаковать российские силы, не обеспечив при этом войска необходимым вооружением. В результате, по данным Daily Beast, некоторые батальоны ВСУ отказываются выполнять такие приказы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского. В этой связи, как отметил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, на Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война, которая совпадет с прорывом российских войск на передовой. Кроме того, Максим Шевченко, другой украинский военнослужащий, попавший в плен, охарактеризовал ситуацию на фронте как крайне тяжелую и посоветовал уклоняться от службы в ВСУ.

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    1 октября 2024, 11:36 • Новости дня
    ФСБ арестовала россиянок в Севастополе за передачу данных украинской разведке

    ФСБ арестовала двух россиянок в Севастополе за передачу данных украинской разведке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две россиянки в Севастополе были арестованы по подозрению в сотрудничестве с украинской военной разведкой, передавая информацию о военных объектах России, и теперь они находятся под стражей по решению Ленинского районного суда, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Как говорится в сообщении, в Севастополе сотрудники ФСБ задержали двух женщин, передает ТАСС. Обе подозреваются в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Это сотрудничество включало передачу информации о военных объектах России. Против них возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 Уголовного кодекса РФ, которая касается конфиденциального сотрудничества с иностранным государством или организацией.

    В ЦОС подчеркнули, что задержанные с 2023 года собирали и передавали сведения об объектах Вооруженных сил РФ по заданию представителя организации, признанной в России запрещенной. Ленинский районный суд Севастополя уже избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

    На данный момент ведется следствие, в ходе которого установят все обстоятельства дела и степень вины подозреваемых. За совершенное преступление законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможным штрафом до 1 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук и ее сообщнику Александру Холодкову предъявили обвинение в подготовке теракта. Кроме того, ФСБ задержала в Керчи и Севастополе трех агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, подозреваемых в подготовке диверсий и шпионаже. В Кургане также задержали жителя соседнего региона, который сотрудничал с украинским министерством обороны и получал указания о совершении диверсий на объектах государственной власти.

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    1 октября 2024, 23:05 • Новости дня
    В Раде потребовали отставки министра обороны Украины

    Депутат Рады Гончаренко потребовал отставки Умерова с поста министра обороны Украины

    В Раде потребовали отставки министра обороны Украины
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Рустем Умеров должен покинуть пост министра обороны Украины из-за потери украинскими войсками Угледара, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Как следует из слов депутата Рады, российские войска освободили Угледар. «Умеров должен уйти в отставку. Немедленно», – приводит слова украинского депутата РИА «Новости».

    Напомним, военкоры сообщают об освобождении Угледара, но минобороны России или Украины пока что не подтвердили эту информацию.

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    1 октября 2024, 21:02 • Новости дня
    На Украине признали бои в центре Угледара

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Назначенный украинскими властями руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин признал факт боевых действий в городе Угледаре в ДНР.

    ВС России сейчас находятся почти в центре города, ведутся активные боевые действия, в населенном пункте остаются 107 человек, сказал Филашкин, передает «Лента.ру».

    По его словам, в числе этих людей нет несовершеннолетних. Он пояснил, что из-за боевых действий туда сложно доставить гуманитарную помощь.

    До этого глава комиссии по вопросам суверенитета и патриотическим проектам Общественной палаты России Владимир Рогов заявлял, что российская армия заняла южную, западную и восточную части Угледара.

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    1 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    Кимаковский: Решение киевского режима об отводе 72-й бригады из Угледара запоздало

    Tекст: Алексей Дегтярев

    План украинского руководства об отходе 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ из Угледара принято с запозданием, он привел к полной потере боеспособности бригады, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Согласно полученной при радиоперехватах информации, командование украинской армии намерено вывести 72-ю отдельную бригаду ВСУ из Угледара, заявил Кимаковский в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Но <…> политическое решение [президента Украины Владимира] Зеленского о том, чтобы ее задержать до тех пор, пока он будет на Генассамблее ООН, оно стало фатальным для этой бригады», – добавил советник главы ДНР.

    Даже при эвакуации оставшихся солдат от бригады останутся только небоеспособные подразделения, заключил Кимаковский.

    Ранее глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филашкин заявил, что ситуация в Угледаре остается сложной для украинских военных.

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    2 октября 2024, 08:05 • Новости дня
    Российские военные заняли стратегическую высоту у Макеевки в ЛНР

    Российские военные заняли стратегическую высоту юго-западнее Макеевки в ЛНР

    Российские войска продолжают наступление под Макеевкой, заняв стратегическую высоту юго-западнее населенного пункта, что способствует укреплению контроля над автодорогой и приближает подразделения к Новолюбовке.

    Российские военные продолжают успешное наступление на территории Луганской Народной Республики, заняв стратегическую высоту вблизи Макеевки, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул важность этого достижения и отметил, что войска активно продвигаются на северо-запад от населенного пункта вдоль автодороги.

    По словам Марочко, после освобождения Макеевки и Невского российские вооруженные силы не остановились и продолжают развивать успех. Юго-западнее Макеевки была взята стратегическая высота, а западнее Невского войска вплотную подошли к Новолюбовке. Эти действия свидетельствуют о планомерном продвижении российских военных в данном районе.

    Ранее, 29 сентября, Министерство обороны России сообщило об освобождении Макеевки благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск «Запад». Это подчеркивает эффективность военных операций и наращивание военного присутствия в стратегически важных районах.

    Ранее российским военным удалось отбить более 20 атак ВСУ на Луганскую народную республику, уничтожив при этом более 11 тыс. украинских солдат и наемников. Кроме того, российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике для группировки ВСУ.

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    У России хватает денег и на СВО, и на пенсии

    Подготовлен проект главного финансового документа страны на три года вперед. Бюджет отличается и редкой особенностью с точки зрения доходов, и значительными расходами. Однако это не значит, что ради финансирования спецоперации государство забудет о своих социальных обязательствах и нацпроектах – все ровно наоборот. Подробности

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    В НАТО готовят для России неприемлемое предложение

    Судя по заявлениям западных политиков и публикациям в западных СМИ, в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон. Почему США и их союзники решили, что Россия на это пойдет? Какую интригу замыслили на Западе? Подробности

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    Потеря Угледара заставит ВСУ забыть про обстрелы Донецка

    Военкоры сообщают о взятии Угледара. По их данным, противник покинул большую часть территории города, однако в ряде мест его присутствие пока сохраняется. Эксперты прогнозируют, что освобождение Угледара позволит российским войскам не только выйти во фланг группировки ВСУ под Курахово, но и в перспективе лишить противника возможности обстреливать Донецк из ствольной артиллерии. Подробности

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    Бомбардировка сигаретами ввела в ступор прибалтийских силовиков

    Литва внезапно подверглась масштабным авианалетам со стороны сотен нелегальных воздушных объектов. Речь идет о воздушных шарах, которые используют контрабандисты. Каким образом именно это средство стало последним «писком моды» контрабандного бизнеса, почему военные, пограничники и полиция Литвы против него совершенно бессильны и как это связано с угрозой большой войны? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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