В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.3 комментария
В Одесской области поражены терминал и паром с военным грузом
В Одесской области повреждены терминал и паром с грузом военной техники и наемниками
В районе населенного пункта Орловка в Одесской области в результате ударов повреждены паромный терминал и паром с военным грузом и, возможно, иностранными наемниками.
Терминал и паром с военным грузом были поражены в Одесской области возле границы с Румынией, передает РИА «Новости».
По словам координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, удары пришлись на припортовую зону в населенном пункте Орловка в ночь на 2 октября. В результате были повреждены терминал и паром, который швартовался в этот момент.
Лебедев уточнил, что удары в 2.40 и 3.00 по московскому времени были нанесены беспилотниками «Герань». По его словам, через паромный терминал «Орловка» со стороны Румынии завозились военная техника, боеприпасы и топливо на территорию Украины. Он также отметил, что, по неподтвержденным данным, паромы могли перевозить иностранных наемников для сопровождения техники в подразделения ВСУ.
«Румынская сторона открыла огонь по русским беспилотникам, но неудачно. В результате взрыва поврежден сам терминал и один из паромов. Уничтожена техника, была слышна мощная детонация боекомплекта», – рассказал Лебедев. Он также сообщил, что раненых и погибших эвакуировали на румынскую территорию пограничными катерами.
Напомним, в Измаиле Одесской области дроны поразили объекты на территории порта и судоремонтного завода, что вызвало серию взрывов и повреждений в результате детонации. Ранее сообщалось, что по порту в Одессе нанесли удар, в результате чего был разрушен склад с загруженными снарядами и ракетами. Кроме того, взрывы прогремели ночью со стороны железнодорожной станции на окраине Одессы, где располагаются склады ВСУ.