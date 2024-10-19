Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.32 комментария
Шипачев побил рекорд по матчам в КХЛ
Вадим Шипачев установил рекорд КХЛ, проведя 1002-й матч за карьеру в лиге
Вадим Шипачев, выступая за минское «Динамо», провел 1002-й матч в Континентальной хоккейной лиге, превзойдя достижение Евгения Бирюкова.
Российский нападающий Вадим Шипачев, играющий за минское «Динамо», установил исторический рекорд в Континентальной хоккейной лиге, сообщает ТАСС. Хоккеист сыграл 1002-й матч в лиге, обогнав по этому показателю бывшего игрока, ныне спортивного директора магнитогорского «Металлурга», Евгения Бирюкова.
Матч, в котором Шипачев достиг рекордного показателя, проходит в Минске против команды «Нефтехимик» из Нижнекамска. Этот рекорд подчеркивает долгую и успешную карьеру хоккеиста в КХЛ, где он продолжает показывать высокий уровень игры и профессионализма.
Шипачев, начавший свою профессиональную карьеру в 2005 году, с тех пор стал одним из ключевых игроков в лиге.
Ранее Вадим Шипачев побил рекорд Сергея Мозякина по очкам в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
Иежду тем российский нападающий Мичков впервые отличился в НХЛ в матче против «Эдмонтон Ойлерз», забив на пятой минуте игры.