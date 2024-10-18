  • Новость часаМинобороны сообщило об обмене пленными с Украиной
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    Как построить второй Военно-морской флот России
    Путин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
    Эксперт: После сноса памятников победы над шведами в Полтаве Зеленского ждет участь Мазепы
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    Путин заявил, что Россия не допустит появления на Украине ядерного оружия
    Путин высказался против временного перемирия на Украине
    Оформлять статус ветерана боевых действий предложено с момента начала участия в СВО
    Зеленскому в ЕС посоветовали иметь запасной план на случай изменения политики США
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    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    13 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

    13 комментариев
    18 октября 2024, 21:52 • Новости дня

    Пожар в Калининградской области локализован на площади 5 тыс. кв. метров

    МЧС: Пожар в Калининградской области охватил девять ангаров, но был локализован

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возгорание на территории возводящегося предприятия в Калининградской области охватил девять ангаров, но был локализован, сообщили в МЧС России.

    Площадь возгорания составила 5 тыс. квадратных метров, указали в ведомстве, передает РИА «Новости». Там добавили, что в результате ЧП никто не пострадал.

    Отмечается, что после локализации сотрудники МЧС продолжают ликвидировать оставшиеся очаги возгорания. В частности, речь идет о внутренней обшивке, которая горит на площади в 1,5 тыс. квадратных метров.

    Напомним, пожар начался на территории строящегося предприятия в Черняховске, возгорание началось в ангаре по производству картофеля фри.

    18 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
    Путин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат. Мы готовы к продолжению этой борьбы, и победа будет за нами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    В ходе встречи Путину задали вопрос о сроках завершения специальной военной операции. «Если говорить про какие-то сроки – это очень сложная вещь, и она контрпродуктивная», – ответил российский президент.

    «НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств. Но Украина не использует сама высокотехнологичное оружие. Это делает НАТО. А Российская армия и воюет сама, и продукты сама создает военные, и программное обеспечение делает сама. В этом огромная разница. И особенно за последнее время, я фиксирую это, смотрю, российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных», – заявил президент. Его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    «А когда натовцам надоест с нами воевать – это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами!», – подчеркнул Путин.

    Ранее российский лидер подчеркнул, что украинские события стали последствием действий западных стран во главе с Вашингтоном.

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    18 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Путин заявил об открытости России для делового сотрудничества

    Tекст: Вера Басилая

    Россия открыта для делового сотрудничества и дает выгодные условия для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС в Москве.

    «Россия максимально открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества, мы формируем комфортные, глобально-конкурентные условия работы для бизнеса – для отечественного и иностранного, для привлечения капиталов и технологий из-за рубежа. В первую очередь, конечно, сотрудничаем с вами», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин также сообщил, что план мероприятий председательства России в БРИКС выполнен на 80%.

    «Реализуется содержательный план действий, нацеленный на продвижение партнеров, по трем ключевым направлениям. Это политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. В настоящем времени план выполнен более чем на 80%. Проведено свыше двухсот мероприятий, совещаний, конференций, отраслевых встреч. Состоялось большинство экспертных и министерских заседаний. Но, конечно, центральным событием станет саммит БРИКС», – приводит РИА «Новости» слова президента России.

    Путин подчеркнул, что БРИКС уже играет значительную роль в мировой экономике и эта роль будет только расти в будущем. «Страны, входящие в наше объединение, являются драйверами экономического мирового роста. Именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП», – отметил Путин.

    Ранее Владимир Путин заявил о превосходстве БРИКС над «Большой семеркой» по ВВП.

    Путин также отметил успешное сотрудничество стран БРИКС.

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    18 октября 2024, 20:00 • Видео
    Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

    Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

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    18 октября 2024, 08:35 • Новости дня
    Военкор сообщил о «черных днях» для ВСУ на фронте

    Военкор Котенок сообщил о трудностях ВСУ из-за погодных условий на поле боя

    Военкор сообщил о «черных днях» для ВСУ на фронте
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за дождя и грязи для ВСУ наступили «черные дни» на поле боя, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

    По его словам, украинская сторона рассчитывала на ухудшение погодных условий, чтобы остановить продвижение российской армии, однако все обернулось иначе. «Грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идем вопреки. А вот для противника сейчас наступили практически черные дни», – заявил Котенок в своем Telegram-канале.

    Военкор рассказал, что дождь, ветер и хмурое небо создают серьезные препятствия для украинских солдат, лишая их возможности эффективно действовать на фронте. В результате, по мнению Котенка, распутица играет на стороне России, а надежда на успех у ВСУ «тает на глазах».

    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском.

    Командир батальона ВСУ Кирилл Верес заявил о стремительном отступлении и невозможности выхода на границы 1991 года, сравнив ситуацию с беспомощностью.

    Между тем подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных.

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    18 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    Бастрыкин раскрыл детали убийства Владлена Татарского

    Бастрыкин: Способ приведения в действие бомбы, убившей Татарского, установлен по частям устройства

    Бастрыкин раскрыл детали убийства Владлена Татарского
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи установили способ приведения в действие взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский в Петербурге, благодаря найденным частям устройства, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что экспертиза частей взрывного устройства, обнаруженных на месте происшествия в Санкт-Петербурге, позволила установить способ его приведения в действие.

    Также глава ведомства отметил, что следователи восстановили маршрут Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), причастной к преступлению, благодаря изъятым видеозаписям.

    Ранее следствие установило финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на писателя Захара Прилепина.

    Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля прошлого года, тогда погиб журналист Владлен Татарский и пострадали десятки человек.

    За теракт в отношении военкора Владлена Татарского Дарья Трепова была приговорена к 27 годам колонии.

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    18 октября 2024, 14:55 • Новости дня
    Минобороны показало бегство ВСУ из-под Любимовки в Курской области

    Минобороны: ВСУ сбежали из-под Любимовки в Курской области из-за угрозы окружения

    Минобороны показало бегство ВСУ из-под Любимовки в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами, и направились к границе с Украиной, сообщило Минобороны России.

    Причиной отступления ВСУ стала угроза полного окружения российскими силами, в частности подразделениями морской пехоты группировки войск «Север», указало ведомство, передает ТАСС.

    Также министерство представило кадры объективного контроля, на которых зафиксировано бегство украинских военных в сторону границы с Украиной. По словам представителей Минобороны, украинские силы были атакованы сбросами боеприпасов с FPV-дронов во время отступления.


    Ранее мобилизованный боец ВСУ Ярослав Мазур заявил, что попал в плен после того, как его командиры сбежали во время обстрела, оставив его с ранеными товарищами. Другой пленный Константин Колесников рассказал, что командование ВСУ под Красноармейском позволяет отступать только командирам и отдельной категории военнослужащих.

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    18 октября 2024, 06:35 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» России и Белоруссии

    Фон дер Ляйен назвала миграционный кризис «гибридной атакой» России и Белоруссии на Финляндию, Польшу и Прибалтику

    Фон дер Ляйен назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» России и Белоруссии
    @ Dwi Anoraganingrum/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Миграционный кризис в Финляндии, Польше и Прибалтике является результатом «гибридной атаки» России и Белоруссии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы видим приток мигрантов в Польшу, мы раньше видели их приток в Финляндию и в государства Балтии. Я могу сказать, что это политическое действие, гибридная атака России и Белоруссии», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Еврокомиссия примет все необходимые меры для поддержки Польши, Финляндии и Прибалтики в их борьбе с миграционной угрозой.

    Лидеры ЕС выпустили итоговое заявление саммита, в котором прямо обвинили Москву и Минск в создании миграционного кризиса. Они заявили, что Россия и Белоруссия якобы злоупотребляют европейскими ценностями, включая право на убежище.

    Было объявлено о намерении усилить миграционный контроль. В ЕС дали понять, что сочтут приемлемыми любые антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией. Также в документе содержится призыв к обеспечению эффективного контроля внешних границ любыми доступными средствами.

    Теперь решение о применении конкретных шагов по усилению контроля предстоит принять Совету ЕС на уровне министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что право на убежище используется как «инструмент гибридной войны». Евросоюз внедрил новый механизм санкций против России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

    Коментарии (47)
    18 октября 2024, 00:47 • Новости дня
    Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине

    Трамп упрекнул Зеленского в начале вооруженного конфликта Украины с Россией

    Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский должен был предотвратить начало вооруженного конфликта Украины с Россией, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

    «Зеленский – один из величайших продавцов, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он появляется, мы даем ему 100 млрд долларов. Кто еще в истории получал такие деньги?» – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на подкаст PBD,

    Он отметил, что его заявление не означает нежелание помогать Украине. Трамп выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. При этом он заявил, что «Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться». Трамп также сказал, что «Украина уже не та Украина, что была раньше».

    «Война проиграна», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. СМИ заявили, что во время встречи между Зеленским и Трампом было отмечено отсутствие «химии».

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    18 октября 2024, 05:55 • Новости дня
    В Британии объяснили заявление Зеленского о ядерном оружии Украины

    Daily Telegraph объяснила слова Зеленского о ядерном оружии отчаянием из-за неготовности Запада принять Украину в НАТО

    В Британии объяснили заявление Зеленского о ядерном оружии Украины
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о ядерном оружии, так как Запад не хочет принимать представленный Зеленским «план победы», пишет Daily Telegraph.

    Как отмечает Daily Telegraph, источники в сфере безопасности Украины сообщили, что власти Киева начинают впадать в отчаяние из-за неготовности Запада принять страну в НАТО. Западные чиновники холодно отнеслись к «плану» Зеленского, рассматривая его как список пожеланий и просьб, а не как продуманную стратегию, передает ТАСС.

    Источники газеты на Украине, признают, что в словах Зеленского «присутствует элемент позерства и балансирования на грани фола», но подчеркивают, что заявления Киева нужно воспринимать всерьез.

    «Это экзистенциальный конфликт для Украины. Кажется, что некоторые на Западе не понимают этого», – заявил источник.

    Однако эксперты выразили сомнения в способности ядерного оружия стать для ситуации на Украине фактором сдерживания, а также в том, что разговоры о нем помогут Украине вступить в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский заявил на саммите Евросоюза о необходимости для Украины либо обладать ядерным оружием, либо войти в НАТО для обеспечения безопасности страны. Однако позднее он сказал, что Украина не планирует создавать ядерное оружие и видит свое будущее в НАТО как единственную гарантию безопасности.

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    18 октября 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться

    Спикер МИД Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться после его реакции на убийство главы ХАМАС

    Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что реакция генсека НАТО Марка Рютте на убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара с учетом истории Нидерландов ее не удивила.

    В своем Telegram-канале дипломат прокомментировала реакцию генсека НАТО, который заявил, что не будет переживать, если это окажется правдой.

    По словам Захаровой, Рютте как бывший премьер-министр Нидерландов может не удивлять подобной реакцией, учитывая «либеральные традиции» страны.

    Она напомнила о событиях 1672 года, когда голландцы убили своего премьер-министра и его брата, после чего съели некоторые части их тел.

    Захарова выразила мнение, что рефлексы каннибализма, присущие западной цивилизации, все еще сильны.

    «Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», – заключила она.

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов.

    Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать лидера ХАМАС Яхью Синвара после нападения 7 октября.

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    18 октября 2024, 13:30 • Новости дня
    В Совфеде указали на «несусветную глупость» фон дер Ляйен

    Сенатор Джабаров: Слова фон дер Ляйен о причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в ЕС – несусветная глупость

    В Совфеде указали на «несусветную глупость» фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Что бы ни случилось – пролетела ли муха, укусил ли комар – европейские политики во всем винят Россию. Это уже болезнь, имя которой – оголтелая русофобия, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии, которая назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» Москвы и Минска.

    «Урсула фон дер Ляйен будто сошла с ума. Ее слова о причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в ЕС – несусветная глупость», – возмутился Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При чем здесь вообще мы? – недоумевает он. – Глава Еврокомиссии пытается обвинить Москву и Минск в том, что мы пропускаем через свою территорию мигрантов? Но ведь Польша, Финляндия и Прибалтика закрыли почти полностью границу».  

     «Что бы ни случилось – пролетела ли муха, укусил ли комар – они во всем винят Россию. Это уже болезнь, имя которой – оголтелая русофобия», – подчеркнул собеседник. По его мнению, оставлять совсем без ответа выпады, подобные тем, что сделала фон дер Ляйен, не стоит. «Безнаказанность порождает еще большие высказывания. Я думаю, что МИД России сумеет остроумно парировать слова главы ЕК», – заключил Джабаров.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала приток мигрантов в Польшу, Финляндию и страны Балтии «гибридной атакой России и Белоруссии». На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС она пообещала обеспечить поддержку этим странам и принять «все меры» для борьбы с миграцией.

    Кроме того, лидеры ЕС выпустили итоговое заявление саммита, в котором прямо обвинили Москву и Минск в создании миграционного кризиса. Они заявили, что Россия и Белоруссия якобы злоупотребляют европейскими ценностями, включая право на убежище.

    Было объявлено о намерении усилить миграционный контроль. В ЕС дали понять, что сочтут приемлемыми любые антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией. Также в документе содержится призыв к обеспечению эффективного контроля внешних границ любыми доступными средствами. Теперь решение о применении конкретных шагов по усилению контроля предстоит принять Совету ЕС на уровне министров.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что право на убежище используется как «инструмент гибридной войны». Евросоюз внедрил новый механизм санкций против России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

    Коментарии (13)
    18 октября 2024, 03:36 • Новости дня
    Макрон установил Украине кредитный лимит

    Макрон призвал ограничить вклад европейских стран в кредит Украине на 50 млрд долларов

    Макрон установил Украине кредитный лимит
    @ Michael Baucher/Panoramic/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал, чтобы в рамках кредита Украине в 50 млрд долларов Европа выделила не более 20 млрд.

    Макрон сообщил, что кредит будет финансироваться совместно всеми участниками G7 и «будет возмещен с помощью доходов от замороженных российских активов».

    Страны Европы должны выделить 20 млрд, США – тоже 20 млрд, «остальные участники G7 – 10 млрд». «Я хотел бы, чтобы мы (европейцы) ограничились 20 млрд, не более», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.

    Коментарии (7)
    18 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    Зеленский раскрыл три сценария для Украины после выборов в США

    Зеленский заявил о трех сценариях развития Украины в зависимости от выборов в США

    Зеленский раскрыл три сценария для Украины после выборов в США
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех возможных путях развития страны, которые будут определяться итогами президентских выборов в США.

    В интервью Financial Times Зеленский отметил, что один из путей предполагает продолжение международной поддержки. По его словам, некоторые страны, поддерживающие Украину, обеспокоены рядом рисков, связанных с изменением внешних условий, сообщает Ura.Ru.

    Другие два сценария зависят от исхода выборов в США. Зеленский не уточнил, какой из этих путей будет более благоприятным для Украины, а какой менее. Однако он подчеркнул, что политическое будущее Украины тесно связано с результатами американских выборов.

    Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что план  Зеленского по урегулированию конфликта не получил поддержки на Западе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что военный план Зеленского может привести к его поражению.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер стремится вовлечь НАТО в конфликт вокруг Украины, что может привести к прямому противостоянию с Россией.

    Коментарии (8)
    18 октября 2024, 18:39 • Новости дня
    Путин высказался против временного перемирия на Украине

    Путин заявил о необходимости создания условий для долгосрочного мира на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Краткие перемирия на Украине лишь способствуют перевооружению противника, и только долгосрочный мир гарантирует безопасность всех участников конфликта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для участников этого непростого процесса», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    В минувшую пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы.

    Ранее Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе. Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

    Коментарии (27)
    18 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    В Полтаве решили снести памятники победы над шведами 1709 года

    В Полтаве собрались демонтировать три памятника, посвященные победе над шведами

    В Полтаве решили снести памятники победы над шведами 1709 года
    @ Серебряков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Полтаве прошло совещание депутатов рады представителей офиса Зеленского по вопросу сноса памятников, связанных с русской историей и победой над шведами в 1709 году.

    В Полтаве прошло закрытое выездное заседание представителей Верховной рады и офиса президента Украины, посвященное обсуждению судьбы памятников, связанных с победой русских войск над шведами в 1709 году, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное». Рассматривается возможность демонтажа трех памятников: монумента Славы, памятника защитникам Полтавы и монумента в честь российского императора Петра I.

    Для окончательного решения вопроса демонтажа необходимо исключение этих объектов из государственного реестра памятников. Министерство культуры Украины уже начало соответствующую работу.

    Процесс переименования улиц и сноса памятников, связанных с советскими и российскими деятелями, на Украине стартовал в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В 2022 году активизировались действия по борьбе с памятниками, связанными с российской и советской историей. В марте 2023 года Верховная рада утвердила закон о деколонизации топонимов, который обязывает местные органы власти переименовать географические названия, связанные с Россией и советским прошлым.

    Напомним, монумент Славы сооружен в 1806-1811 годах в честь 100-летия Полтавской битвы. Памятник Келину (полное название Памятник полковнику Келину и доблестным защитникам Полтавы) открыт в 1909 году к 200-летию Полтавской битвы, в присутствии императора Николая II. А памятник на месте отдыха императора Петра I был сооружен в 1849 г., в честь 140-летней годовщины Полтавской битвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе демонтировали советские символы со стелы «Крылья Победы», а бюст Пушкина накрыли пакетом.

    Коментарии (27)
    18 октября 2024, 14:19 • Новости дня
    Пятиклассник из Якутии предотвратил мошенничество с деньгами родителей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В якутском поселке Мохсоголлох 11-летний мальчик вовремя заметил мошенническую схему, под которую попали его родители, он предотвратил перевод 350 тыс. рублей, сообщили в МВД.

    Пятиклассник вмешался в спор родителей, возникший после звонка от мошенников, они были встревожены. Отец получил звонок от неизвестных, которые сначала сообщили о истекшем сроке договора на абонентский номер, а затем о взломе личного кабинета на портале госуслуг, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Мошенники запугали мужчину, утверждая, что кто-то оформляет кредит от его имени. Хотя мальчик сразу осознал, что это уловка аферистов, и попытался убедить родителей не переводить деньги, ему не удалось это сделать.

    Родители перевели на неизвестные счета 175 тыс. рублей из своих сбережений и собирались взять заем на 350 тыс. рублей.

    После инцидента мальчик обратился в полицию, и участковый немедленно прибыл на место. Благодаря своевременному вмешательству школьника, удалось предотвратить более значительную финансовую потерю. Руководство ОМВД по Хангаласскому району решило поощрить бдительного мальчика за его отвагу и находчивость.

    Ранее ВТБ предупреждал о трех самых популярных телефонных мошеннических схемах в 2024 году. Мошенники, представляясь сотрудниками банков и других организаций, пытаются получить секретные коды для подтверждения различных действий. Также злоумышленники взламывают неактивные аккаунты россиян в WhatsApp, выдавая себя за представителей банков и операторов.

    До этого правительство ввело возможность с 1 марта 2025 года для граждан устанавливать самозапрет на получение кредитов через портал госуслуг или МФЦ.

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