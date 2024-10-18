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ФСБ задержала в Крыму украинскую шпионку
ФСБ задержала жительницу Херсонской области за шпионаж в интересах СБУ
В Крыму задержана жительница Херсонской области 2001 года рождения, подозреваемая в шпионаже для СБУ, за передачу через Telegram данных о позициях российских войск, против нее возбуждено уголовное дело, грозящее до 20 лет лишения свободы.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму жительницу Херсонской области, подозреваемую в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (СБУ), передает ТАСС. Согласно информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанная является гражданкой Украины 2001 года рождения. Она подозревается в передаче сведений о Вооруженных силах России украинской спецслужбе.
По данным оперативных мероприятий, женщина самостоятельно установила контакт с представителями СБУ и выполняла задания своего куратора. Она собирала и пересылала через интернет-мессенджер Telegram данные о местоположении пунктов размещения личного состава российских войск в Херсонской области. Это взаимодействие велось по инициативе подозреваемой.
Следственным отделом Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело согласно ст. 276 Уголовного кодекса России, предусматривающей наказание за шпионаж. Максимальное наказание по этой статье предполагает до 20 лет лишения свободы. На данный момент подозреваемая находится под арестом.
Ранее жителя Севастополя признали агентом СБУ и осудили на 15 лет колонии за шпионаж, так как он передавал данные о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, что использовалось для подготовки атак.
На Крымском полуострове задержали подозреваемых в работе на украинские спецслужбы, они передавали данные о российских военных объектах, один из них лично звонил по мобильному телефону, сообщили в региональном управлении ФСБ.