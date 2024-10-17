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Казачий кадетский корпус им. Ефимова в ЛНР отпраздновал десятилетие
В Луганске Республиканский казачий кадетский корпус им. маршала авиации Ефимова отпраздновал десятилетний юбилей
В Луганске Республиканский казачий кадетский корпус имени маршала авиации Ефимова отметил десятилетний юбилей торжественным мероприятием с церемонией посвящения в кадеты и пионеры.
На торжественном мероприятии, посвященном этому событию, прошла церемония посвящения в кадеты, в ходе которой юноши приняли присягу и получили погоны и удостоверения. Кадеты младших классов в рамках программы «Луганский характер» вступили в ряды пионеров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Среди почетных гостей были первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин, директор кадетского корпуса Андрей Устинских, министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, сенатор Российской Федерации от ЛНР Ольга Бас и другие. От имени главы республики Леонида Пасечника первый вице-премьер поздравил коллектив учреждения, отметив значимость корпуса в становлении республики.
Директор корпуса Андрей Устинских рассказал, что за десять лет количество кадет увеличилось с 22 до 276 человек. Он подчеркнул, что выпускники корпуса поступают в военные вузы и служат в силовых структурах ЛНР и России, а также принимали участие в параде Победы на Красной площади.
Сенатор Ольга Бас назвала кадетское движение «кузницей кадров», подарив кадетам книгу «Истории русской армии». Она подчеркнула важность исторической памяти и призвала кадетов стать достойными защитниками Родины. Министр образования ЛНР поздравил всех с юбилеем и пожелал кадетам быть верными своим обещаниям и достойно носить звание кадета.