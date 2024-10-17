Депутат: У Украины нет компетенций и оборудования для создания ядерного оружия

Депутат Картаполов заявил об отсутствии у Украины возможности создать ядерное оружие

Tекст: Алексей Дегтярев

«Это полная ерунда, у них нет для этого ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива – это сказки для малообразованных... Настоящее ядерное оружие – абсолютно исключено», – сказал Картаполов РИА «Новости».

По его словам, Иран пытается создать такое оружие уже много лет, эта страна обладает гораздо большими компетенциями, но достоверных данных о том, создала она ее или нет, до сих пор не представлено.

«А Украина еще не начинала этим заниматься, там некому этим заниматься», – добавил депутат. Парламентарий упомянул, что Украина могла бы создать радиоактивную «грязную бомбу», но отметил, что Россия учитывает все возможности.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса, чтобы обеспечить свою безопасность. Источник в СМИ сообщал, что на закрытом брифинге украинские чиновники обсуждали возможность создания собственной атомной бомбы.