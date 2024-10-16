Эксперты назвали величину роста стоимости полиса ОСАГО в 2025 году

Эксперты спрогнозировали рост стоимости полисов ОСАГО в 2025 году из-за удорожания запчастей

Tекст: Ольга Иванова

Уфимцев отметил, что подобное повышение укладывается в инфляционные показатели за 2024 год. «В течение 2024 года, в принципе, средняя стоимость полиса ОСАГО не изменялась», – заявил он, сообщает «Интерфакс».

Уфимцев уточнил, что изменение стоимости автозапчастей стало заметно с июля 2024 года, но эти изменения не были полностью отражены в справочниках РСА, которые вступили в силу с сентября 2024 года. Однако с обновлением справочников в декабре эти изменения будут учтены. По прогнозам, средняя стоимость автозапчастей в справочниках может вырасти на 10–15%.

Президент РСА подчеркнул, что цены на автозапчасти для некоторых марок автомобилей увеличились на 30–40%, в отличие от менее заметного роста для российских «Лад». Также увеличилось количество ходовых запчастей российского производства, используемых в ремонте.

В сфере автокаско также ожидается подорожание, обусловленное ростом цен на новые автомобили и изменениями в порядке утилизационного сбора. Новые правила, вступившие в силу в октябре 2024 года, предусматривают индексацию сбора на 70–85%, что также может сказаться на стоимости полисов.

Утилизационный сбор, введенный в 2012 году, уплачивается на каждый произведенный или ввезенный автомобиль и зависит от ряда факторов. Промсубсидии, которые получали автопроизводители с заключенными специнвестконтрактами, теперь привязаны к уровню локализации продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что действие полиса ОСАГО будет распространяться на территорию Белоруссии с 1 октября 2024 года.