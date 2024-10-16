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Росатом выразил готовность поделиться опытом изоляции радиоактивных отходов
Росатом выразил готовность поделиться опытом изоляции радиоактивных отходов с Белоруссией
Росатом готов оказать поддержку Белоруссии в создании пунктов захоронения радиоактивных отходов, используя российский и международный опыт, для повышения безопасности ядерной энергетики, заявил член Общественного совета госкорпорации Олег Муратов в ходе форума на Energy Expo-2024.
Росатом готов передать Белоруссии обширный опыт обращения с радиоактивными отходами (РАО).
На форуме Муратов заявил о готовности корпорации поделиться компетенциями в управлении РАО и сотрудничать так же плодотворно, как и при создании атомной станции. Он подчеркнул, что безопасность является приоритетом атомной отрасли, и Россия уже имеет пункты окончательной изоляции РАО.
Директор по выводу из эксплуатации ЯРОО и обращению с РАО, АО «ТВЭЛ» Эдуард Никитин рассказал, что сотрудничество с белорусской стороной в сфере создания пунктов захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) уже идет.
Он отметил, что стороны активно обмениваются опытом и оценками аварийной безопасности БелАЭС. Госкорпорация помогает Белоруссии развивать национального оператора по обращению с РАО, используя лучшие практики.
Компания АО «ТВЭЛ», представляющая топливный дивизион Росатома, уже приступила к оценке объемов РАО в Белоруссии. Никитин подчеркнул важность оперативного обмена опытом, что позволяет справляться с неопределенностями, и добавил, что уже идет большая практическая работа, включая определение характеристик РАО для захоронения.
Белорусская АЭС, крупнейший проект России и Белоруссии, начала работу в 2020 году, а второй блок был запущен в мае 2023 года. Управление жизненным циклом атомных объектов является стратегической задачей для снижения экологической нагрузки.
Ранее Росатом рассказал о завершении ликвидации радиационно опасных объектов на Дальнем Востоке.