Гельман заявил, что стесняется наград матери, пережившей гетто

Tекст: Антон Антонов

Гельман в соцсетях сообщил, что «нашел у мамы» несколько наград, но не знает «что с этим делать». По его словам, якобы из-за политики российских властей «награды уже неловко детям показывать, рассказывая про бабушку».

На замечание о том, что боевых наград среди найденных нет, только «юбилейные», Гельман ответил: «Она была узник гетто, ребенок. Откуда боевые награды? Просто пережила ужас, но награды хранила». Среди наград была и юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», которую матери Гельмана вручал посол России в Израиле.

Несколько дней назад Гельман сообщил о смерти матери. Вспоминая о ее детстве, он рассказал: «В шесть лет они попали в гетто... В Молдову зашли не немцы, а румыны, союзники Гитлера. Они были жадными до денег и когда всех евреев согнали на одной площади и приказали разделиться на две группы, за подарок – золотой кулон мамы Ханы, подсказали, в какую группу идти. Их отправили в гетто. А вторую группу просто вывели в поле заставили рыть самим себе могилы и там и убили».

Напомним, сам Гельман был внесен в список иноагентов в 2021 году. В декабре 2022 года он был объявлен в розыск по уголовной статье.