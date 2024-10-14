Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.7 комментариев
Суд в Москве заочно приговорил украинскую телеведущую Соколову
Суд в Москве приговорил украинскую телеведущую Соколову к восьми годам колонии заочно
Суд в Москве приговорил украинскую телеведущую Янину Соколову (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно к восьми годам колонии за публичные призывы к ненависти и вражде, сообщили в прокуратуре Москвы.
Суд в Москве приговорил украинскую журналистку и телеведущую Янину Соколову (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к восьми годам колонии общего режима по обвинению в возбуждении ненависти и вражды, а также унижении достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенных публично через интернет с угрозой применения насилия, следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Соколову также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на три года. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимой, которая находится в международном розыске. В отношении Соколовой была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В марте текущего года Росфинмониторинг внес Соколову в список террористов и экстремистов. Поводом для обвинений стала ее позиция, озвученная в эфире украинского телеканала NTA, где она выразила необходимость совершения убийства русских по национальному признаку.
Ранее МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову за русофобские высказывания.
До этого Мосгорсуд заочно приговорил телеведущего с Украины Фахрудина Шарафмала к семи годам колонии за призывы к убийству россиян.