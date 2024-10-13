Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.4 комментария
Массовое ДТП в Подмосковье унесло жизнь человека на трассе А-108
Два грузовика и три легковушки столкнулись на дороге А-108 в Подмосковье, один человек погиб
В результате массового ДТП на трассе А-108 в Подмосковье, где столкнулись два грузовика и три легковушки, один человек скончался на месте. Обстоятельства аварии выясняются сотрудниками ГАИ.
Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на 175-м километре автодороги А-108 в Подмосковье, передает РИА «Новости». В столкновении участвовали два грузовых автомобиля и три легковушки. В результате аварии один человек погиб на месте.
По информации пресс-службы подмосковного главка МВД, ДТП произошло в результате попутного столкновения. На данный момент сотрудники ГАИ работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства случившегося. О других пострадавших или повреждениях транспортных средств пока не сообщается.
По предварительным данным, движение на участке трассы затруднено, автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты. В ведомстве подчеркнули, что будут приняты все необходимые меры для скорейшего восстановления обычного режима движения.
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