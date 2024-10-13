Массовое ДТП в Подмосковье унесло жизнь человека на трассе А-108

Два грузовика и три легковушки столкнулись на дороге А-108 в Подмосковье, один человек погиб

Tекст: Дмитрий Зубарев

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на 175-м километре автодороги А-108 в Подмосковье, передает РИА «Новости». В столкновении участвовали два грузовых автомобиля и три легковушки. В результате аварии один человек погиб на месте.

По информации пресс-службы подмосковного главка МВД, ДТП произошло в результате попутного столкновения. На данный момент сотрудники ГАИ работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства случившегося. О других пострадавших или повреждениях транспортных средств пока не сообщается.

По предварительным данным, движение на участке трассы затруднено, автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты. В ведомстве подчеркнули, что будут приняты все необходимые меры для скорейшего восстановления обычного режима движения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дмитровском городском округе Подмосковья водитель не справился с управлением и врезался в мемориальный комплекс на улице Загорской; фура протаранила 14 автомобилей на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье; в Домодедово неисправный автобус насмерть сбил женщину на остановке.