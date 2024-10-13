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    Зачем рубль катается на американских гонках
    Вышедшую с флагом России женщину в Одессе убили в СИЗО
    Захарова назвала ролик МИД Испании с кадрами из Москвы «испанским стыдом»
    Вакарчук оценил словами «радость и праздник» концерт с облавой военкомов в Киеве
    ВСУ начали отвод войск из Дзержинска
    В США заявили о неспособности ЕС обеспечить Украину оружием
    Трамп предсказал начало третьей мировой войны
    Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о ракетах и НАТО
    РПЦ предупредила об опасностях квадробинга
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему мы не видим героев

    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    17 комментариев
    13 октября 2024, 11:51 • Новости дня

    В Кремле рассказали, что Эрдоган подарил Путину на день рождения

    Ушаков: Эрдоган подарил Путину на день рождения вазу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал подарок президенту России Владимиру Путину на день рождения в виде «красивой вазы», заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    «Я могу сказать, что это красивая ваза», – рассказал Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что подарок был доставлен до телефонного разговора, который состоялся между президентами, «поэтому как-то к этому особое внимание было привлечено».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган поздравил Владимира Путина с днем рождения и подтвердил договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани, а Ушаков сообщил, что турецкий лидер специально прислал подарок российскому президенту. Также Ушаков подчеркнул, что Путин получил очень теплое поздравление от Си Цзиньпина.

    11 октября 2024, 12:07 • Новости дня
    ФОМ: 78% россиян доверяют Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия к президенту России увеличился до 78%, а 79% россиян положительно оценивают его деятельность, свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ) с 4 по 6 октября среди 1,5 тыс. россиян.

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 78%, что на один процентный пункт больше по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных ФОМ.

    В сообщении ФОМ также отмечается, что 79% респондентов считают, что Владимир Путин хорошо выполняет свою работу на посту главы государства. Эти показатели остались на прежнем уровне по сравнению с предыдущими результатами.

    Опрос также выявил, что 51% участников положительно оценивают работу правительства, что на один процентный пункт ниже предыдущих данных. В отношении главы кабинета министров Михаила Мишустина, 58% опрошенных считают его работу хорошей, это на один процентный пункт больше, чем ранее.

    Поддержка политических партий среди россиян также была отмечена в опросе. «Единая Россия» получила 46% поддержки (рост на три процентных пункта), КПРФ – 8% (плюс 1 п. п.), ЛДПР осталась на уровне 10%, «Справедливая Россия – За правду» набрала 4% (плюс 1 п. п.), а «Новые люди» сохранили 3%», – отмечено в сообщении.

    Отметим, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно проведенному с 27 по 29 сентября опросу ФОМ, составил 77%. По данным опроса ВЦИОМ, опубликованным 4 октября, 73,6% граждан одобряют работу Путина и высказываются положительно о его деятельности, 77,2% респондентов доверяют ему.

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    13 октября 2024, 00:38 • Новости дня
    Захарова иронично прокомментировала ролик МИД Испании с кадрами из Москвы

    Мария Захарова назвала «испанским стыдом» ролик МИД Испании в честь Дня испанской нации с кадрами из Москвы

    Захарова иронично прокомментировала ролик МИД Испании с кадрами из Москвы
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова иронично прокомментировала видеоролик, опубликованный МИД Испании, где используются кадры из московского Парка Горького, назвав его «испанским стыдом».

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила недовольство по поводу видеоролика, представленного в соцсетях Министерством иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации, сообщает ТАСС.

    Захарова отметила, что в ролике, использовались кадры Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве.

    «Наконец все узнали, что означает выражение «испанский стыд», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации разместило в соцсетях видео с кадрами у парка Горького в Москве. Многие удивились, почему для такого повода были выбраны именно эти кадры.

    День испанской нации, отмечаемый 12 октября, приурочен к годовщине высадки испанской экспедиции Христофора Колумба в 1492 году в Новом Свете.

    Это событие стало знаковым, поскольку привело к взаимодействию европейских и американских культур, кардинально изменив их мировоззрение и образ жизни.

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    12 октября 2024, 12:13 • Видео
    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    11 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом

    Владимир Путин начал первую встречу с новым президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде

    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ашхабаде состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, который был избран президентом Ирана 5 июля. На встрече обсуждаются двусторонние вопросы и кризис на Ближнем Востоке.

    Эта встреча стала первой для обоих лидеров, на которой обсуждались двусторонние вопросы и обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По словам помощника Путина Юрия Ушакова, в переговорах с российской стороны приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, сам Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и замглавы МИД Михаил Галузин.

    Пезешкиан был избран президентом Ирана на внеочередных выборах 5 июля, проведенных после гибели Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в мае. До этого Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения и был депутатом и первым вице-спикером иранского парламента.

    Напомним, Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Ранее президент Ирана Пезешкиан заявил, что его страна стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине и будет поддерживать соответствующие инициативы.

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    10 октября 2024, 17:23 • Новости дня
    В Стамбуле мужчина ненадолго ожил на своих похоронах

    NTV: В Стамбуле мужчина ожил на своих похоронах, но позже скончался

    Tекст: Дарья Григоренко

    В районе Фатих в Стамбуле 80-летний Халит Байшу ожил на своих похоронах, однако, несмотря на усилия врачей, его жизнь не удалось спасти, сообщили СМИ.

    Как пишет NTV, в районе Фатих в Стамбуле произошло необычное событие во время похорон 80-летнего Халита Байшу. Отмечается, что покойный внезапно ожил, из гроба начали доноситься крики. Это вызвало шок у присутствующих, передает РИА «Новости».

    Медики, прибывшие на место, обнаружили, что у Байшу бьется сердце. Пожилому мужчине сделали массаж сердца, после чего его срочно доставили в больницу для дальнейшей помощи. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь Байшу не удалось, и он вскоре скончался в медицинском учреждении.

    Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш обратилась в полицию девушка спустя шесть дней после церемонии ее собственных похорон.

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    11 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, российская сторона не проявляет интереса к заявлениям украинских деятелей о возможных конференциях по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы уже была четко озвучена президентом Владимиром Путиным 14 июня.

    Лавров уточнил, что не следит за информацией, периодически озвучиваемой украинскими представителями.

    «Нам это неинтересно», – заявил министр, комментируя слова посла Украины в Турции Василия Боднара о планах Киева провести второй «саммит мира» до конца года.

    Лавров также отметил, что Россия слышит политические заявления о необходимости урегулирования на Украине, но пока не видит в них ничего серьезного. «Новости появляются ежедневно, но за ними бессмысленно следить, пока на земле мы не видим серьезных предложений», – пояснил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.

    Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    11 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Бербок заявила о невозможности переговоров Путина с Шольцем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что российский президент Владимир Путин не настроен на телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как пишет Reuters, Бербок сообщила, что «сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», передает РИА «Новости». Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности будущего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее сообщалось, что Шольц намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Германия не обращалась к России с просьбой о телефонном разговоре между канцлером и президентом Путиным, подчеркнув отсутствие контактов с декабря 2022 года.

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    12 октября 2024, 12:50 • Новости дня
    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    The New York Times: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия внедрила в арсенал «дроны-драконы», обливающие позиции российских войск раскаленным металлом, пишет The New York Times.

    По данным американской газеты, украинские военные начали применять беспилотники, известные как «дроны-драконы», вооруженные раскаленной смесью алюминия и оксида железа, передает «Газета.Ru».

    Уточняется, что эти дроны при воспламенении создают самоподдерживающуюся реакцию, что делает их практически неугасимыми.

    По информации издания, такие беспилотники пролетают над российскими оборонительными позициями, осыпая их дождем раскаленного металла. Затем они сами обрушиваются на врага, создавая разрушительные последствия.

    Украинские солдаты дали этим беспилотникам название «дроны-драконы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ранее успешно уничтожила украинские беспилотники в акватории Азовского моря.

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    10 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин разрешил гражданам Грузии въезжать в Россию без визы
    Путин разрешил гражданам Грузии въезжать в Россию без визы
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Условия безвизового режима расширены на всех грузинских граждан, такой указ подписал президент России Владимир Путин.

    Новая редакция указа более не содержит исключений, для которых была нужна виза, передает ТАСС.

    Отмечается, что граждане Грузии смогут приезжать в Россию без визы для трудовой деятельности, а также с любыми целями на срок более 90 дней. Кроме того, виза отныне не нужна и грузинским гражданам, получающим в России образование.

    Визовый режим с Грузией указом президента России был отменен с 15 мая 2023 года. Однако граждане этой страны могли въезжать в Россию без визы лишь на срок до 90 дней.

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    11 октября 2024, 09:04 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России обсуждать новый миропорядок

    Путин: Россия открыта к обсуждению параметров нового миропорядка с международными партнерами

    Tекст: Александра Юдина

    Россия готова к обсуждению нового миропорядка на международной арене, включая сотрудничество в рамках различных объединений, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы готовы обсуждать с нашими зарубежными партнерами все вопросы, касающиеся нового миропорядка, обеспечивая при этом баланс интересов», – передает РИА «Новости» его слова.

    Глава государства подчеркнул, что обеспечение всеобщего мира и развития возможно исключительно при условии учета мнения каждого государства и народа, а также при условии уважения их суверенитета.

    «Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС», – заявил глава российского государства.

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    11 октября 2024, 09:31 • Новости дня
    Путин заявил о необратимости коренных изменений миропорядка
    Путин заявил о необратимости коренных изменений миропорядка
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил о вступлении международных отношений в эпоху коренных изменений, формировании нового миропорядка и необратимости этих процессов.

    В ходе форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития» в Ашхабаде глава государства заявил, что международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в мире формируется новый порядок, отражающий многообразие планеты, и это является необратимым процессом.

    «Все это и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям, особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных, коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты, и этот естественный процесс носит необратимый характер», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заверил, что Россия открыта к обсуждению параметров нового миропорядка с международными партнерами.

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    12 октября 2024, 10:46 • Новости дня
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве начали обсуждение сценария завершения конфликта с Россией, предполагающего отказ от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, пишет Der Spiegel.

    По данным немецкого издания, в Киеве начались обсуждения возможного завершения конфликта с Россией посредством отказа Украины от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, передает РИА «Новости».

    Как отметил высокопоставленный киевский чиновник, без определенных уступок победа будет невозможна.

    Чиновник также выразил сомнения в продолжении активной поддержки Украины со стороны США, независимо от результатов предстоящих выборов президента этой страны.

    Он подчеркнул, что негативное влияние на ситуацию оказывают настроения как среди военных, так и гражданского населения.

    «Прогноз плохой. Моральный дух части войск беспокоит. Люди на самом деле больше не хотят воевать. Несправедливость войны может разорвать общество на части», – предупредил он.

    Накануне офис президента Украины отверг слухи о возможных территориальных уступках России ради членства в НАТО, назвав их «абсолютным бредом».

    Между тем в западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР, писала Financial Times.

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    11 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия будет создавать малые котлы для ВСУ в Курской области

    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает выдавливание противника с территории региона. Это также облегчает России достижение контроля над линией фронта, поскольку она становится менее растянутой, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ряд военкоров сообщили об успехах р оссийской армии в Курской области.

    «В Курской области ВС России продолжают ликвидировать «карман», который образовался с момента начала вторжения противника в регион», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так, по его словам, в настоящий момент бои идут под Веселым. Кроме того, войска формируют клещи в районе села Плехово. По информации собеседника, севернее Суджи освобожден населенный пункт Черкасское. Причем когда противник попытался усилить эти направления, армия ударила от Коренева на юго-восток в направлении Любимовки и Новоивановки.

    «Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает полное выдавливание противника с российской территории. Это также облегчает нам достижение контроля над линией фронта, потому что она становится менее растянутой. Кроме того, мы выводим из-под удара Коренево», – указал Онуфриенко. При этом он уточнил: спешить с ликвидацией «кармана», который занял противник, не стоит.

    «Киев руководствуется политическими целями. С военной точки зрения удержание украинской армией позиций в Курской области совершенно бессмысленно. Но командование ВСУ продолжает бросать на это направление практически все резервы. Впрочем, тем самым они облегчают наше продвижение на других участках фронта. Поэтому чем дольше они будут цепляться за остатки захваченной части региона, тем лучше», – детализировал аналитик.

    «Российские силы продолжают вести наступление, исходя из соотношения возможностей обеих сторон. Как и на других участках, в Курской области мы нащупываем слабые места в обороне ВСУ и наносим удар», – добавил спикер. Онуфриенко не исключает продвижение наших войск от Любимовки к Новоивановке, а также по встречному направлению на Малую Локню.

    «В этом случае возможно соединение восточного и западного вклинения и, соответственно, образование большого котла к северу от этого направления. Это фактически вдвое сократит контролируемую сегодня противником территорию в Курской области», – акцентировал он. Однако аналитик склонен считать более вероятным сценарий, при котором ВС России продолжат постепенное выдавливание украинских войск с организацией малых котлов.

    Ранее ряд военкоров сообщили об успехах российской армии в Курской области. Так, по словам военного блогера Юрия Подоляка, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота нанесла «рассекающий удар» силам противника через Зеленый Шлях и Толстый Луг. Таким образом, ВС РФ удалось полностью окружить гарнизон ВСУ в Любимовке. Со стороны Минобороны данная информация пока не подтверждена.

    Он отмечает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» противника дорог с твердым покрытием. Трассы складываются в «треугольник», вершинами которого являются Малая Локня, Суджа и Зеленый Шлях. Параллельно с этим, по его данным, проходят бои в районах Михайловки, Мартыновки, Веселого и Плехова.

    Между тем авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» сообщают о прорыве обороны ВСУ под Любимовкой. Они отмечают, что в настоящий момент в Курской области освобождено не менее пяти населенных пунктов, при этом в окружении оказались два украинских батальона. «Враг ошеломлен нашим наступлением», – подчеркивают они.

    Кроме того, авторы «Рыбаря» пишут, что ВСУ были вынуждены перебросить 47-ю отдельную механизированную бригаду на Суджанское направление. Итоги наступления российской армии подытоживает проект «Военкоры Русской весны»: неожиданная атака в районе Любимовки вынудила противника спасаться бегством. При этом на украинских ресурсах уже пишут о «продавливании левого фланга группировки ВСУ».

    При этом Telegram-канал Mash сообщает о начале «второй фазы активного контрнаступления в Курской области». По оценке ресурса, под контролем ВС РФ уже находится дорога Суджа – Коренево, которую противник использовал для снабжения своих подразделений. Военным также удалось освободить Нижний Клин и Зеленый Шлях, взятие которого иронично прокомментировал Юрий Подоляка: «Противник был в шоке. Даже не в шоке, а в офиге».

    Между тем генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что украинская армия пребывает в замешательстве. «Действительно, у противника паника, и мы это фиксируем», – сказал он.

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    12 октября 2024, 07:26 • Новости дня
    Дудя привлекли к ответственности после интервью с Лебедевым

    Юрий Дудь получил административное дело за нарушение закона об иноагентах

    Дудя привлекли к ответственности после интервью с Лебедевым
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура возбудила административное дело на Юрия Дудя за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».

    Прокуратура привлекла к административной ответственности блогера Юрия Дудя, признанного в России иностранным агентом, за нарушение закона об иноагентах после выхода его интервью с дизайнером Артемием Лебедевым на видеохостинге YouTube, сообщает ТАСС.

    «В ходе проверки установлено, что Дудь разместил видеоролик без указания на то, что материал произведен и распространяется иностранным агентом», – заявили в правоохранительных органах.

    Административное дело было возбуждено через месяц после выхода интервью. Вменяемое Дудю правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, грозит штрафом от 30 до 50 тыс. рублей. Напомним, 15 апреля 2022 года Минюст РФ признал Дудя иноагентом.

    Летом 2022 года московский суд оштрафовал его на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В августе 2023 года Таганский суд Москвы назначил Дудю штраф в 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете, что он оспорил в Мосгорсуде.

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    10 октября 2024, 17:03 • Новости дня
    Философ Дугин призвал к деколонизации русского сознания

    Эксперты определили роль России в противодействии культурной экспансии Запада

    Философ Дугин призвал к деколонизации русского сознания
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад провозгласил себя эталонной цивилизацией и на этом основании пытается насаждать свои ценности всему миру. Однако Россия, как страна с тысячелетней историей, способна создать им альтернативу и выполнять в современном многополярном мире роль связующего звена между разными цивилизациями. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Цивилизация – Россия: историческая роль и образ будущего».

    «Согласие и сотрудничество – фундаментальный принцип российского государства-цивилизации. Россия – тысячелетняя держава, она прошла кризисы и вершины, выработав фундаментальные принципы: единство и многообразие народов нашей страны, открытый характер российского общества. Единство власти и общества, светской и духовной власти, единство народов и сословий составляют чрезвычайно сложное многоцветие», – заявил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    По его словам, Россия играет ключевую роль в историческом развитии мира. «Эта роль состоит не только в достижениях российской культуры, науки и технологий, которые являются одной из вершин мирового развития, но и в русском языке, а также в том вкладе, который Россия внесла в создание глобальной системы безопасности и норм международного права», – пояснил аналитик.

    Однако в свое время Запад провозгласил себя «цивилизацией в единственном числе», добавляет философ Александр Дугин. «И в этом смысле все, что делает Россия, ислам или Китай – все это воспринимается как некая выходка частных провинциальных областей, которые поднимают восстание против глобальной империи. А на самом деле, Запад – это одна из возможных форм понимания всех базовых представлений», – рассуждает он.

    Дугин объясняет: современная западная культура уже давно не является классической западной культурой. А та, в свою очередь, не может считаться эталоном культуры. «С этого и начинается наш сегодняшний цивилизационный поворот к самим себе и строительство многополярного мира. Русская эпистема, которую мы сейчас должны фундаментально внедрить во все гуманитарные дисциплины, должна быть восстановлена в своих правах. Необходимо построить русскоцентричный мир, в котором есть и другие миры, и который не претендует на то, чтобы вытянуться и заместить собой всеобщее», – подчеркивает спикер.

    «Сейчас мы боремся с украинским нацизмом и противостоим коллективному Западу. Но главный враг – в нашем сознании, потому что наше образование, наука, политическая система – все построено по принципам западного универсализма. Наша задача в деколонизации русского сознания», – акцентировал Дугин.

    При этом именно Россия способна создать альтернативу западным ценностям и сохранить традиционные ценности для всего мира, согласился Душан Пророкович, научный сотрудник белградского Института международной политики и экономики, экс-депутат Национальной ассамблеи Сербии. «В балканских православных странах сильно влияние Запада. Формальные структуры наших государств оккупированы, мы по сути представляем государства с ограниченным суверенитетом», – посетовал он.

    «Роль России для Балкан очень важна. Постмодернистский неолиберализм выступает за демонтаж традиционных ценностей и их контекстуализацию совершенно иным способом. Демонтируются государства, религия, семья, даже концепция человека. Только Россия может этому противостоять», – продолжил аналитик.

    Вардан Багдасарян, профессор кафедры государственной политики МГУ, напомнил слова «нашего противника» – спецсоветника генсека ООН по вопросам борьбы с бедностью Джеффри Сакса: «Мы положили больную Россию на операционный стол, вскрыли ей грудную клетку, а у нее оказалась другая анатомия».

    По словам Багдасаряна, концепт государства-цивилизации предполагает запрет экстраполяции принципов от одной цивилизации к другой. «Из этого вытекает, что наш суверенитет основывается на идентичности и ценностях. Более того, цивилизованный подход – это о константах. Русская история цивилизационно воспроизводима: Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, современная возрождаемая Россия – это все суть России. Россия – это ковчег, мы объединяем всех», – добавил он.

    «Когда Россия подняла флаг традиционных ценностей, разные народы, культурные деятели стали сплачиваться вокруг нее. Запрос на контакты с нами очень большой – от Африки, Латинской Америки, Азии и других регионов. Собственными усилиями эти страны не могут бросить вызов Западу», – уточнил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Мы видим, что весь мир в шоке от того, куда так называемый Запад пытается его привести. Для наших гуманитарных наук, философов, ученых и исследователей важно разобраться в том, какой силой и волей мы можем выполнять роль связующего звена между цивилизациями и претендовать на полезный универсализм. Этот универсализм должен быть доминирующим, но не подразумевать подчинение других», – заключил депутат.

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    12 октября 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода из Уфы Суфиярову
    Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода из Уфы Суфиярову
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Старший лейтенант Ильдар Суфияров, командир мотострелкового взвода, посмертно удостоен звания Героя России за храбрость в зоне спецоперации, соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин.

    О награждении сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, передает РБК

    Суфияров командовал мотострелковым взводом в полку «Башкортостан». В мае прошлого года он подписал контракт на службу в зоне СВО, где героически погиб в апреле 2024 года.

    Группа под командованием Суфиярова 12 апреля держала оборону в течение нескольких часов, отражая атаки противника. Суфияров в итоге остался один и, чтобы не попасть в плен, подорвал себя и троих врагов гранатой. «Храбрый воин, с несгибаемой волей и твердым характером – таким он остался в памяти сослуживцев», – сказал Хабиров.

    Глава Башкирии подчеркнул, что республика предоставит всю необходимую поддержку семье погибшего. Также он выразил благодарность президенту Путину и министру обороны Андрею Белоусову за поддержку инициативы о награждении Суфиярова.

    Добровольческий мотострелковый полк «Башкортостан» был создан в 2023 году, он проходил обучение в Самарской области. В состав полка вошли медицинская рота, артиллерийские подразделения и батальоны, а также штурмовые и разведывательные роты.

    В звание Героя России посмертно присвоили операторам беспилотников Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову, известным по позывным Мечта и Свят.

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