Эвакуация тел альпинистов в Непале задержана до 16 октября

Плохая погода помешала эвакуации тел российских альпинистов с Дхаулагири

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сложные погодные условия в Непале препятствуют эвакуации тел пяти российских альпинистов, погибших на склонах горы Дхаулагири, сообщает ТАСС. Посольство России в Катманду заявило, что из-за сильного ветра вылет вертолета для проведения эвакуации в данный момент невозможен.

Посольство также уточнило, что благоприятные погодные условия для вылета могут сложиться не ранее 16 октября. Вопрос эвакуации тел альпинистов остается в приоритете, однако текущая ситуация вынуждает спасательные службы и дипломатов ждать улучшения погоды, чтобы обеспечить безопасное проведение операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эвакуация тел пяти российских альпинистов, погибших при восхождении на Дхаулагири в Непале, пока невозможна из-за неблагоприятных погодных условий, была достигнута предварительная договоренность с вертолетной компанией об эвакуации тел с труднодоступной вершины, а также объявлен сбор средств для этой цели.