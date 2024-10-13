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Эвакуация тел альпинистов в Непале задержана до 16 октября
Плохая погода помешала эвакуации тел российских альпинистов с Дхаулагири
Из-за неблагоприятных погодных условий эвакуация тел пятерых российских альпинистов с горы Дхаулагири в Непале отложена. Ожидается улучшение погоды 16 октября.
Сложные погодные условия в Непале препятствуют эвакуации тел пяти российских альпинистов, погибших на склонах горы Дхаулагири, сообщает ТАСС. Посольство России в Катманду заявило, что из-за сильного ветра вылет вертолета для проведения эвакуации в данный момент невозможен.
Посольство также уточнило, что благоприятные погодные условия для вылета могут сложиться не ранее 16 октября. Вопрос эвакуации тел альпинистов остается в приоритете, однако текущая ситуация вынуждает спасательные службы и дипломатов ждать улучшения погоды, чтобы обеспечить безопасное проведение операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эвакуация тел пяти российских альпинистов, погибших при восхождении на Дхаулагири в Непале, пока невозможна из-за неблагоприятных погодных условий, была достигнута предварительная договоренность с вертолетной компанией об эвакуации тел с труднодоступной вершины, а также объявлен сбор средств для этой цели.