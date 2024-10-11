В Госдуме назвали альтернативы Discord

Горелкин назвал «Яндекс Телемост» и «VK Звонки» альтернативами Discord

Tекст: Дарья Григоренко

На площадке РОЦИТ состоялась общественная дискуссия на тему «Самоконтроль: справляется ли Discord с российскими требованиями?» Участники обсудили действия иностранных онлайн-платформ, проблемы безопасности Discord и возможные меры воздействия на нарушителей.

Горелкин подчеркнул, что когда регулятор официально объявил о блокировке, альтернативы Discord наверняка появятся очень быстро: «Я общался с техническими специалистами компаний. Думаю, что функционал Discord может быть полностью реализован на базе «Яндекс Телемост» и «VK Звонки». РОЦИТ направил соответствующие обращения этим российским компаниям, чтобы они активизировали этот процесс».

Продолжая выступление, спикер отметил, что Discord долгое время демонстративно игнорировал предписания Роскомнадзора, а сама площадка придерживается философии анонимности, возведенной в абсолют: «Мне приходит много обращений от людей, которые говорят о том, что в любой социальной сети сегодня так или иначе можно найти противоправный контент. И с этим никто не спорит. Но если другие платформы пытаются выполнять закон о саморегуляции социальных сетей, стремятся удалять запрещенный контент, то у Discord годами транслируется различный преступный контент. И руководство платформы делает вид, что российские законы их не касаются, но ситуация, мы видим, начала развиваться так, как говорил и предупреждал регулятор».

Член правления РОЦИТ, эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных добавил, что наибольшую тревогу вызывает отсутствие контакта и обратной связи со стороны платформы: «Уязвимости присутствуют в любом сервисе, на любой платформе, но всегда важно, насколько быстро платформа или владельцы сервисов реагируют на обратную связь от пользователей или от регулирующих органов. В данном случае мы видим полное отсутствие контактов, а контакты – вещи в данной ситуации необходимые, поскольку очень много построено на коммуникациях между производителями, службами информационной безопасности и регулирующими органами. Когда нет диалога, приземленного сервиса и специалистов, которые могли бы отвечать, то, к сожалению, остается единственный способ реагирования – блокировка».

Председатель комиссии РОЦИТ Михаил Шурыгин сообщил о начавшихся атаках на пользователей TeamSpeak, что подчеркивает уязвимость зарубежных платформ. Шурыгин считает, что отечественным провайдерам следует усиливать меры безопасности и развивать собственные технологии.

Цифровой юрист РОЦИТ Элеонора Засс указала, что мессенджер активно использовали не только геймеры, но и учителя, которые предлагают ученикам продолжать использовать площадку через VPN: «Discord начал набирать популярность еще в пандемию, молодые учителя и репетиторы стали его активно использовать, а именно проводить уроки через Discord. В настоящее время учителя предлагают детям ставить VPN, а не использовать отечественные системы для занятий. Это приводит к тому, что дети попадают на другие запрещенные серверы. Просим учителей быть более ответственными и осознавать опасности и Discord, и VPN».

Журналист, блогер, эксперт РОЦИТ Илья Гогуа добавил, что сам Discord был бы рад остаться в России из-за наличия большого комьюнити, однако он испытывает давление со стороны правительства США.