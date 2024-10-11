В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.9 комментариев
В Тбилиси призвали преклонить колени перед украинскими футболистами
Представители радикальных грузинских молодежных организаций распространяют в социальных сетях призыв собраться вечером в пятницу на площади Свободы в Тбилиси и преклонить колени перед украинскими футболистами в связи с матчем Лиги Наций Украина – Грузия в Познани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Встанем на колени на площади Свободы в честь Украины, которая воюет и за Грузию», – пишут они. Также в социальных сетях предлагают уступить этот матч украинцам, так как «нельзя выигрывать у воюющей страны». Другие пользователи в своих комментариях называют подобные призывы «помешательством».
Между Киевом и Тбилиси сейчас разгорается новый скандал – Украине не нравится, что на баннерах правящей «Грузинской мечты» перед выборами в парламент 26 октября размещены фотографии разрушений на Украине, а по соседству на них изображения мирной Грузии.