Глава МИД Польши предложил спецслужбам проверять россиян при оформлении виз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил спецслужбам страны проверять граждан России, которые оформляют польские визы и посещают республику, сообщает ТАСС.

Сикорский подчеркнул, что россияне должны подпадать под специальную процедуру проверки со стороны польских спецслужб. Такое предложение было озвучено во время брифинга, трансляция которого велась телеканалом TVP Info.

Сикорский объяснил необходимость усиленных мер тем, что, по его словам, россияне якобы совершают диверсии на территории государств Европейского союза. Он выразил обеспокоенность тем, что с начала конфликта на Украине предыдущие власти Польши не предусматривали контроль со стороны спецслужб при выдаче виз россиянам. Дипломат считает, что данная мера поможет усилить безопасность внутри страны и предотвратить потенциальные угрозы.

Предложение Сикорского может усложнить процесс получения виз для граждан России, а также усилить контроль за их передвижением на территории Польши.

Ранее польская прокуратура предъявила заочные обвинения в шпионаже гражданину России Павлу Рубцову, который был освобожден в результате обмена между Россией и США.

До этого окружной суд польского города Гданьска приговорил к 2,5 года тюрьмы гражданина России по обвинению в шпионаже в пользу РФ.