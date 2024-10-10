Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Кремль отверг обвинения МИ-5 в саботаже в Европе
Кремль отверг бездоказательные обвинения МИ-5 в саботаже в Европе
Кремль опроверг обвинения главы британской контрразведки МИ-5 Кена Маккаллума в якобы попытках России устраивать «акты саботажа» в Европе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он заявил, что такие обвинения безосновательны и не заслуживают внимания. Он подчеркнул, что к подобным утверждениям следует относиться как к «абсолютно бездоказательным и огульным обвинениям», передает ТАСС.
Песков, комментируя эти высказывания, подчеркнул, что Кремль не готов воспринимать подобные обвинения.
Руководитель МИ-5 Кен Маккаллум, выступая в Лондоне, обвинил российские спецслужбы в якобы попытках создать хаос в Британии и Европе.
Ранее российское посольство в Лондоне отвергло обвинения главы МИ-5, заявив, что его утверждения о предполагаемых актах саботажа со стороны России в Европе не имеют оснований.