Кремль отверг обвинения МИ-5 в саботаже в Европе

Кремль отверг бездоказательные обвинения МИ-5 в саботаже в Европе

Tекст: Елизавета Шишкова

Он заявил, что такие обвинения безосновательны и не заслуживают внимания. Он подчеркнул, что к подобным утверждениям следует относиться как к «абсолютно бездоказательным и огульным обвинениям», передает ТАСС.

Песков, комментируя эти высказывания, подчеркнул, что Кремль не готов воспринимать подобные обвинения.

Руководитель МИ-5 Кен Маккаллум, выступая в Лондоне, обвинил российские спецслужбы в якобы попытках создать хаос в Британии и Европе.

Ранее российское посольство в Лондоне отвергло обвинения главы МИ-5, заявив, что его утверждения о предполагаемых актах саботажа со стороны России в Европе не имеют оснований.



