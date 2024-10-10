Небензя напомнил Израилю об условии принятия страны в ООН

Небензя указал на нарушение Израилем условия принятия страны в 1949 году в ООН

Tекст: Антон Антонов

Небензя заявил, что Израиль сознательно подрывает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые обеспечили ему членство в организации. Он подчеркнул, что в 1949 году Израиль был принят в ООН при условии соблюдения резолюций 181 и 194, касающихся плана раздела Палестины, а также темы беженцев. Резолюция 194 стала основой мандата Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает РИА «Новости».

Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета 6 октября одобрила проект закона, запрещающий деятельность БАПОР на территории Израиля. По словам Небензи, такие инициативы нарушают «устав ООН, Конвенцию о привилегиях и иммунитетах ООН и профильные резолюции», что может вызвать негативные последствия для Ближнего Востока и системы ООН в целом. «По сути, Израиль претендует на право вводить произвольные запреты на работу неугодных специализированных агентств Всемирной Организации», – сказал Небензя.

По его словам, «складывается парадоксальная ситуация: саботируя выполнение упомянутых резолюций, Израиль, по сути, сознательно и целенаправленно подрывает решения и понимания, которые позволили ему вступить в ООН».

«При этом самим палестинцам по-прежнему отказывается в полноправном членстве во Всемирной Организации», – заявил он. Небензя также отметил, что продолжающийся конфликт в Газе является результатом упрямства израильского руководства и его американских покровителей.

Российский дипломат подчеркнул, что действия Израиля, препятствующего Совету Безопасности ООН прервать цикл насилия, вызывают негодование у всех, кто еще способен на сострадание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предложил ООН расформировать БАПОР. Утверждалось, что некоторых сотрудников данной организации заподозрили в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС. Ряд стран решил приостановить финансирование БАПОР.

Израиль, который все еще проводит военную операцию в секторе Газа, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и вторгся в Ливан. После этого Иран нанес ракетный удар по Израилю.