  • Новость часаСилуанов сообщил о работе над созданием депозитарной системы Brics-Clear
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Градус русофобии в Прибалтике способна понизить женщина
    Зеленский назвал первый пункт «плана победы»
    Байден обматерил Обаму за недооценку России в 2014 году
    Темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз
    Путин заявил о подготовке новых нацпроектов
    Небензя напомнил Израилю об условии принятия страны в ООН
    В ЕС договорились о кредите для Украины под доходы от активов России
    Захарова назвала причины появления квадробинга
    ВТБ получил разрешение проводить сделки с акциями инвесторов из недружественных стран
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    4 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский для Белого дома хуже урагана

    Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

    0 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Гормоны – лучший помощник государства

    Главная пропаганда чайлдфри происходит на рейсах по дороге на семейные курорты. Дети – это невероятно сложно и тяжело, даже при помощи мужа, няни и бабушек с дедушками. Но женщины все равно рожают.

    27 комментариев
    10 октября 2024, 00:59 • Новости дня

    Небензя напомнил Израилю об условии принятия страны в ООН

    Небензя указал на нарушение Израилем условия принятия страны в 1949 году в ООН

    Небензя напомнил Израилю об условии принятия страны в ООН
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль подрывает решения, которые позволили ему вступить в ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя заявил, что Израиль сознательно подрывает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые обеспечили ему членство в организации. Он подчеркнул, что в 1949 году Израиль был принят в ООН при условии соблюдения резолюций 181 и 194, касающихся плана раздела Палестины, а также темы беженцев. Резолюция 194 стала основой мандата Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает РИА «Новости».

    Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета 6 октября одобрила проект закона, запрещающий деятельность БАПОР на территории Израиля. По словам Небензи, такие инициативы нарушают «устав ООН, Конвенцию о привилегиях и иммунитетах ООН и профильные резолюции», что может вызвать негативные последствия для Ближнего Востока и системы ООН в целом. «По сути, Израиль претендует на право вводить произвольные запреты на работу неугодных специализированных агентств Всемирной Организации», – сказал Небензя.

    По его словам, «складывается парадоксальная ситуация: саботируя выполнение упомянутых резолюций, Израиль, по сути, сознательно и целенаправленно подрывает решения и понимания, которые позволили ему вступить в ООН».

    «При этом самим палестинцам по-прежнему отказывается в полноправном членстве во Всемирной Организации», – заявил он. Небензя также отметил, что продолжающийся конфликт в Газе является результатом упрямства израильского руководства и его американских покровителей.

    Российский дипломат подчеркнул, что действия Израиля, препятствующего Совету Безопасности ООН прервать цикл насилия, вызывают негодование у всех, кто еще способен на сострадание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предложил ООН расформировать БАПОР. Утверждалось, что некоторых сотрудников данной организации заподозрили в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС. Ряд стран решил приостановить финансирование БАПОР.

    Израиль, который все еще проводит военную операцию в секторе Газа, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и вторгся в Ливан. После этого Иран нанес ракетный удар по Израилю.

    8 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Иран пообещал ответ странам, помогавшим Израилю сбивать ракеты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Помогавшие израильской стороне сбивать иранские ракеты получат жесткий ответ от Тегерана, заявил глава комиссий иранского парламента по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

    «Страны, которые помогали преступному сионистскому режиму (Израилю – прим. ВЗГЛЯД) в перехвате иранских ракет в ходе операции «Правдивое обещание – 2», должны знать, что их враждебный шаг запечатлен в исторической памяти иранского народа», – сказал Азизи порталу RoozPlus, передает ТАСС.

    По его словам, эти страны получат ответ в назначенное время. Отмечается, что иранский политик имел в виду страны Запада, включая Британию.

    Напомним, Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, было выпущено свыше 180 ракет.

    Коментарии (0)
    7 октября 2024, 23:47 • Новости дня
    Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по югу Бейрута

    Израильские ВВС атаковали цели «Хезболлах» в южных районах Бейрута

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлах» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

    Израильские ВВС совершили массированные удары по южным районам Бейрута, включая квартал Эль-Мрейджи и лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна, передает ТАСС.

    Основные цели атак – объекты шиитской организации «Хезболлах». По информации портала Lebanon 24, среди пораженных объектов оказались штаб военной разведки и склады с оружием.

    Телеканал Al Jadeed сообщил, что удары были направлены на ликвидацию заместителя генсека «Хезболлах» шейха Наима Касема.

    В результате ночных атак серьезно пострадали жилые кварталы и предместья, где расположены штабные офисы «Хезболлах».

    По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате авианалетов погибли 22 человека, а 111 получили ранения. Цели ударов включали не только Бейрут, но и населенные пункты в провинциях Баальбек-Хермель, Бекаа, Горный Ливан, Набатия, Сайда и Тир.

    Ранее постпред РФ при ООН Гатилов заявил о глобальных последствиях роста насилия на Ближнем Востоке

    Коментарии (0)
    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    Коментарии (4)
    7 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    ВС России в зоне СВО уничтожили РЛС израильского производства
    ВС России в зоне СВО уничтожили РЛС израильского производства
    @ DRS RADA TECHNOLOGIES/YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42 в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили станцию RADA RPS-42, инфраструктуру двух военных аэродромов, склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены цеха производства и места хранения дронов, скопления живой силы и военной техники ВСУ.

    Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять снарядов HIMARS, 74 дрона самолетного типа.

    С начала проведения СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 013 дронов, 580 ЗРК, 18 544 танка и другие бронемашины, 1469 машин РСЗО, 15 743 орудия полевой артиллерии и миномета.

    На прошлой неделе ВС России также поражали израильскую РЛС RADA RPS-42.

    Коментарии (3)
    7 октября 2024, 02:48 • Новости дня
    «Хезболла» обстреляла израильскую Хайфу

    В результате ракетных обстрелов с территории Ливана в Израиле пострадали десять человек

    Tекст: Антон Антонов

    Города Тверия и Хайфа в Израиле подверглись ракетному обстрелу с территории Ливана, сообщил Ynet. «Хезболла» заявила, что обстреляла израильские военные базы.

    В городе Тверия, расположенном на берегу озера Кинерет, один человек получил тяжелые ранения осколками и был госпитализирован, передает ТАСС со ссылкой на Ynet.

    В Хайфе, крупнейшем городе на севере Израиля, также пострадали несколько человек. Согласно информации службы скорой помощи, 13-летний подросток получил осколочное ранение головы и находится в состоянии средней тяжести. 22-летний молодой человек пострадал от травмы головы, вызванной выбитым взрывной волной окном. Оба доставлены в больницы.

    Кроме того, 73-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести. Легкие ранения были зафиксированы у трех человек, а два человека травмировались при попытке добраться до убежищ. Еще одному человеку потребовалась медицинская помощь из-за шокового состояния.

    Армия Израиля сообщила, что было выпущено пять ракет в сторону Хайфы, после чего под обстрелом оказалась Тверия, где также фиксировались падения ракет и объявлялась воздушная тревога.

    «Хезболла» заявила, что нанесла удары по базе Кармель у Хайфы и базе Нимра в Тверии, а также по городу Сафед, поселениям Бирам, Йифтах, Кармиэль, Кафр-Гилад, Маалот и Маргалиот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал проведение полноценной военной операции против связанных с «Хезболлой» целей в приграничной зоне на юге Ливана.

    Коментарии (0)
    7 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

    Эрдоган заявил, что Нетаньяху остановят так же, как Гитлера

    Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером
    @ Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В годовщину начала конфликта в Газе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен международным сообществом, как некогда был остановлен Адольф Гитлер.

    Эрдоган подчеркнул, что Израиль понесет ответственность за действия, которые он квалифицирует как геноцид, совершаемый в секторе Газа. Турецкий лидер пообещал продолжать борьбу против политики израильского правительства, заявив, что мир должен принять такую «благородную» позицию, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему за год ситуация на Ближнем Востоке фактически перевернулась и какое значение происходящее имеет для России.

    Коментарии (2)
    8 октября 2024, 13:19 • Новости дня
    Стало известно о массированном обстреле Израиля ракетами

    Армия Израиля зафиксировала обстрел Хайфы из Ливана 85 ракетами

    Стало известно о массированном обстреле Израиля ракетами
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские военные зарегистрировали массированный ракетный обстрел из Ливана в сторону Хайфы, выпущено около 85 ракет.

    Как сообщает ТАСС, израильская армия зафиксировала массированный обстрел в направлении Хайфы. В сторону крупнейшего северного города Израиля из Ливана было выпущено около 85 ракет. Информация об ущербе и пострадавших на данный момент уточняется.

    В ответ на атаку израильские воздушные силы нанесли удары по объектам шиитской организации «Хезболла» на южной окраине Бейрута. По данным местной службы гражданской обороны, бомбардировка затронула квартал Рувейс и здания на проспекте Хади Насруллы. Из-за продолжающегося обстрела пожарные и спасательные службы не могут добраться до пострадавших районов, что усложняет ликвидацию последствий атаки.

    Ранее отряды «Хезболлы» заявили об атаке на израильскую военную базу Глилот, расположенную под Тель-Авивом, и обстреле нескольких других объектов в северной части страны.

    Коментарии (0)
    7 октября 2024, 19:28 • Новости дня
    ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников
    ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников
    @ REUTERS/Gonzalo Fuentes

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оставшиеся в секторе Газа израильские заложники могут погибнуть или исчезнуть, заявил официальный представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда.

    Он напомнил о судьбе пропавшего без вести израильского летчика Роне Араде, который исчез 36 лет назад, передает ТАСС.

    Также представитель группировки добавил, что судьба заложников зависит от решений Израиля. Они также могут попасть под перекрестный огонь и погибнуть от рук израильских солдат.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года напомнила события 70-летней давности.

    Напомним, в ходе нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года взяли заложников. Всего было захвачено 250 человек. В ответ израильская сторона начала операцию в секторе Газа. К настоящему моменту, согласно данным Израиля, у ХАМАС в плену остаются 62 заложника и 39 тел людей, попавших в заложники.

    Коментарии (3)
    8 октября 2024, 18:15 • Новости дня
    В Иране заявили, что США передали Израилю спутниковые снимки перед ракетной атакой

    Иранский генерал заявил, что США дали Израилю спутниковые снимки перед ракетной атакой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона направила израильской перед ударом Ирана данные о перемещении иранских ракетных подразделений, заявил командир иранского ополчения «Басидж» (входит в КСИР) генерал-майор Голамреза Солеймани.

    В момент ракетных ударов Ирана США заявили, что не знали об атаках, но на деле же Вашингтон передал Тель-Авиву спутниковые снимки перемещения ракетных подразделений Ирана, заявил Солеймани, передает ТАСС со ссылкой на телеканал SNN.

    Благодаря этому граждане в Израиле смогли спрятаться в бомбоубежища, пояснил генерал.

    Напомним, Иран произвел массированную ракетную атаку на Израиль. Позже Тегеран пообещал жесткий ответ странам, помогавшим израильской стороне сбивать иранские ракеты.

    Коментарии (0)
    7 октября 2024, 09:11 • Новости дня
    Иранский лидер заявил о возвращении Израиля на 70 лет назад после атаки ХАМАС

    Али Хаменеи написал на иврите, что атака ХАМАС вернула Израиль на 70 лет назад

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года напомнила события 70-летней давности, написав об этом на иврите.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сделал заявление на иврите, утверждая, что атака ХАМАС, проведенная 7 октября 2023 года, отбросила Израиль на 70 лет назад, передает ТАСС. Свою запись Хаменеи разместил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Он не пояснил, почему выбрал именно этот временной интервал.

    Напомним, израильские ВВС провели серию авиаударов, атаковав более 60 целей в северных районах сектора Газа в преддверии годовщины кризиса ХАМАС. ВВС Израиля провели операцию, в ходе которой были убиты два высокопоставленных члена ХАМАС – Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али, ответственных за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу региона. Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС Захи Ясера Оуфи, который возглавлял террористическую сеть в Тулькарме и планировал атаки на еврейские общины.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 01:54 • Новости дня
    Хезболла заявила об атаке базы Глилот в Израиле

    Хезболла заявила, что совершила ракетный обстрел израильской базы Глилот под Тель-Авивом

    Tекст: Денис Тельманов

    Отряды Хезболлы заявили об атаке на израильскую военную базу Глилот, расположенную под Тель-Авивом, и обстреле нескольких других объектов в северной части страны.

    Отряды шиитской милиции Хезболла заявили, что атаковали несколько военных объектов в северной части Израиля, передает ТАСС.

    Основной целью стала база израильской военной разведки Глилот в районе Рамат-ха-Шарон под Тель-Авивом.

    В распространенной ими сводке говорится, что силы сопротивления запустили несколько ракет по разведцентру Глилот. «Эта операция проведена в защиту Ливана и его народа в ответ на варварские бомбардировки, совершаемые израильской авиацией», – заявили представители Хезболлах.

    Кроме того, отряды обстреляли из реактивных систем залпового огня поселения Адамит, Ханита и Шломи в Западной Галилее. Сирены воздушной тревоги сработали в населенных пунктах Авивим, Дальтон и Йирон.

    Всего за сутки Хезболлах совершила 13 вооруженных вылазок, поразив ракетами армейскую базу Нимра в Тверии. Под обстрелы попали также город Кацрин на Голанских высотах и Цфат в Нижней Галилее.

    Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по югу Бейрута.

    Коментарии (0)
    7 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Постпред РФ при ООН Гатилов спрогнозировал последствия насилия на Ближнем Востоке

    Постпред РФ при ООН Гатилов заявил о глобальных последствиях роста насилия на Ближнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что растущий уровень насилия на Ближнем Востоке может привести к непредсказуемым последствиям глобального масштаба, призвав к немедленному прекращению боевых действий.

    Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов выразил обеспокоенность по поводу роста насилия на Ближнем Востоке, указав на возможные глобальные последствия, передает ТАСС.

    «Все нарастающий масштаб неизбирательного насилия чреват непредсказуемыми и непоправимыми последствиями не только в самом регионе, но и во всем мире», – заявил Гатилов.

    Он подчеркнул важность немедленного прекращения боевых действий для создания условий политико-дипломатического урегулирования, освобождения заложников и обеспечения гуманитарного доступа.

    Гатилов напомнил о трагедии, произошедшей 7 октября 2023 года в Израиле, когда террористическое нападение унесло жизни почти 1,2 тыс. человек. Он осудил нападение и выразил соболезнования народу Израиля, семьям погибших и захваченных заложников.

    «Этой кровавой резне, чьими жертвами стали мирные жители, в том числе женщины и дети, нет и не может быть оправдания», – отметил постпред.

    Глава российской дипмиссии призвал все стороны отказаться от провокационных действий и проявлять сдержанность. Он подчеркнул необходимость ответственного подхода в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.

    Обострение ситуации произошло после проникновения сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию 7 октября, что сопровождалось убийствами и захватом заложников.

    В ответ Израиль начал блокаду Газы и удары по Ливану и Сирии, затем началась наземная операция в анклаве.

    Ранее ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников.

    Коментарии (0)
    9 октября 2024, 12:58 • Новости дня
    Иран подтвердил уничтожение нескольких F-35 в Израиле ракетным ударом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информацию о поражении израильских самолетов F-35 в ходе ракетного удара Ирана подтвердил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части Ирана) генерал-майор Эбрахим Джабари.

    «В этой операции ракеты Ирана успешно поразили важные военные объекты и ангары истребителей F-35 израильских преступников», – сказал Джабари, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Ирана.

    Сколько именно было поражено самолетов, он не уточнил. Генерал добавил, что Иран своим ракетным ударом продемонстрировал лишь малую часть своих возможностей.

    Напомним, после массированного ракетного удара Ирана по Израилю иранские СМИ сообщили, что было уничтожено более 20 самолетов F-35.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 11:49 • Новости дня
    Иранские военные определили цели для возможного ответа в Израиле

    МИД Ирана: Военные определили цели для возможного ответа в Израиле

    Tекст: Александра Юдина

    Иранские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности и готовы к ответным действиям Израиля после недавней ракетной атаки, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    Отмечается, что Иран полностью подготовился к возможным действиям со стороны Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку, передает ТАСС.

    Арагчи заявил, что армия страны определила все необходимые цели на территории Израиля.

    «Наши вооруженные силы находятся в полной готовности и определили все необходимые цели», – процитировала пресс-служба слова главы МИД.

    Министр подчеркнул, что несмотря на военную подготовку, Иран продолжает придерживаться курса на мирное разрешение конфликта и стремится к прекращению войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля ликвидировали командира штаба «Хезболлы» Сухайла Хусейна Хуссейни, который занимался логистикой и поставками вооружений из Ирана.

    Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

    В результате израильского удара по южному пригороде Бейрута погиб Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы», считавшийся основным претендентом на пост генерального секретаря партии.

    Коментарии (0)
    8 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    В Израиле предположили ликвидацию претендента на пост лидера «Хезболлы»

    В Израиле допустили вероятную ликвидацию претендента на пост лидера «Хезболлы»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Претендент на должность генсека «Хезболлы», которым считался глава исполнительного совета Хашем Сафи ад-Дин, может быть ликвидирован, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Галант заявил, что «Хезболла» является организацией без лидера, и напомнил, что ранее был ликвидирован ее прежний предводитель Хасан Насрулла, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    «Его сменщик, вероятно, тоже ликвидирован. Это оказывает громадное влияние на все происходящее. Некому принимать решения, некому действовать», – добавил министр.

    Ранее израильская армия заявила о начале ограниченных операций против «Хезболлы» в Ливане.

    Коментарии (0)
    7 октября 2024, 23:30 • Новости дня
    Израиль опроверг вторжение радикалов на дельтапланах

    Армия Израиля опровергла сообщения о проникновении радикалов из Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская армия опровергла сообщения о проникновении радикалов из Ливана на дельтапланах, заявив об отсутствии угрозы в северных регионах.

    Армия Израиля опровергла сообщения о проникновении радикалов из Ливана на дельтапланах в северные районы страны, передает ТАСС.

    Пресс-служба военных заявила об отсутствии риска инцидента в сфере безопасности в районе населенного пункта Есуд-ха-Маала.

    Согласно информации 14-го канала израильского телевидения, дельтапланы, замеченные в небе, использовались самими израильскими военными.

    Они применялись для доставки снаряжения сухопутным подразделениям в приграничных районах, что вызвало беспокойство у местных жителей.

    Беспокойство усилилось из-за событий прошлого года, когда 7 октября 2023 года участники ХАМАС использовали дельтапланы для проникновения в южные районы Израиля. Эти события помнят многие израильтяне и потому активно обсуждаются.

    Телеканал Al Jadeed ранее утверждал, что дельтапланы применялись вооруженными формированиями «Хезболлах» для проникновения на север Израиля. Однако информация оказалась недостоверной, что подтвердили израильские военные.

    Ранее ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников

    Коментарии (0)
    Главное
    В Курской области создали министерство восстановления и развития приграничья
    На Украине приостановили бронь от мобилизации
    «Искандер» уничтожил американский ЗРК Patriot в Днепропетровской области
    Трамп обошел Харрис в опросе среди вероятных избирателей
    Литва установила «зубы дракона» у границы с Калининградской областью
    Нацсовет Украины потребовал полностью заблокировать Telegram
    Пилот Turkish Airlines умер в полете над США

    Почему разница в цене между красной и черной икрой сокращается

    До Нового года еще несколько месяцев, а красная икра уже бьет ценовые рекорды. Продавцы пугают, что скоро она станет такой же недоступной и дорогой, как черная икра. За десять лет красная икра действительно подорожала значительно сильнее, чем черная икра. Почему так происходит? И что будет с ценами перед самым Новым годом? Подробности

    Перейти в раздел

    Илон Маск начал главный этап своего плана мести

    Мультимиллиардер Илон Маск включился в избирательную кампанию Дональда Трампа и готовится получить высокий пост в его администрации. Вместе они обещают отправить американцев на Марс и предотвратить уничтожение США, которое связывают с возможной победой Камалы Харрис. Но больше всего Илон Маск хочет отомстить. Подробности

    Перейти в раздел

    СБУ начала вылавливать россиян в Молдавии

    Молдавские власти передали СБУ ученого Дмитрия Чистилина, у которого есть гражданства России и Украины. В Киеве арестованного называют «прокремлевским идеологом». В его отношении уже возбуждено дело по статье о госизмене, за что ему грозит пожизненный срок. По оценке экспертов, Молдавия стала страной, где СБУ действует абсолютно спокойно, а у россиян есть риск быть похищенными этой спецслужбой. Подробности

    Перейти в раздел

    «Мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины

    «Заморозка без признания территорий приведет к гораздо худшей ситуации». Такими словами политологи комментируют важнейший недостаток «мирных планов для Украины», которые сегодня обсуждаются Западом. О чем идет речь и при каких условиях как минимум Европа будет склонна признать Россию в ее реальных границах? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............