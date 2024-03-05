Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.16 комментариев
Россия осудила увольнение обвиненных Израилем сотрудников агентства ООН
Небензя призвал пересмотреть решение об увольнении сотрудников агентства ООН на основании утверждений Израиля
Увольнение сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) лишь на основании обвинений со стороны Израиля – ничем не обоснованная мера, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
На фоне подозрений в связях БАПОР с радикальным палестинским движением ХАМАС генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини велел уволить ряд сотрудников, которые якобы были причастны к нападению боевиков на Израиль, передает ТАСС.
На заседании Генассамблеи Небензя подчеркнул, что сотрудников уволили «до проведения какого-либо расследования». Он призвал «к пересмотру этого шага до выяснения всех обстоятельств произошедшего», подчеркнув, что подозрения не могут служить основанием для таких беспрецедентных «дисциплинарных действий».
Небензя также заявил, что обвинения в адрес 12 человек нельзя использовать для «огульного очернения всей ооновской структуры». Он потребовал восстановить финансирование БАПОР в полном объеме.
Израильские военные утверждают, что свыше 450 сотрудников БАПОР причастны к террористической деятельности в секторе Газа. Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик сообщил, что Израилю и палестинским властям ежегодно передают «список сотрудников БАПОР, которые работают в Газе и на Западном берегу», израильские власти ни разу не заявляли о «красных флагах».
Напомним, в конце января ряд стран, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, объявили о приостановке финансирования БАПОР.